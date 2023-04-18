Wyndham’dan Türkiye’de üst düzey atamalar

Wyndham Hotels & Resorts’un Türkiye Ülke Direktörlüğü görevine Murat Özel atandı. Wyndham'ın Türkiye, Orta Doğu ve Afrika bölgesi Pazar Yönetici Direktörlüğü görevine ise Panos Loupasis geldi.

95'in üzerinde ülkede bulunan yaklaşık 9 bin 100 oteliyle dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi Wyndham Hotels & Resorts, Türkiye Ülke Direktörlüğü görevine konaklama sektörünün deneyimli ismi Murat Özel'in atandığını açıkladı. Uluslararası markaların ve yönetim danışmanlıklarının operasyonlar, gelir yönetimi ve iş geliştirme pozisyonları da dahil olmak üzere konaklama sektöründe 30 yılı aşan bir deneyime sahip olan Özel, Wyndham Hotels & Resorts’a 2016 yılında Türkiye ve Balkanlar İş Geliştirme Direktörü olarak katıldı ve şirketin bu pazardaki büyümesinde rol aldı. Özel, yetki alanını genişleten yeni görevi çerçevesinde, Wyndham'ın Türkiye'deki 100'e yakın otelinin performans ve operasyonel mükemmelliğinin yanı sıra, franchise sahipleri ile mevcut ve potansiyel iş ortaklarıyla ilişkilerden de sorumlu olacak. Özel, Wyndham’ın İstanbul’daki ofisinde görev yapmaya devam edecek.

Murat Özel, “Wyndham Türkiye’de çok güçlü bir ivme yakalayarak, ülke genelinde yaygın bir varlığa ve zengin bir marka çeşitliliğine sahip oldu. Türkiye, sektör açısından sunduğu yüksek potansiyelin yanı sıra, sektörümüze hem yerel düzeyde, hem de dünya çapında çok önemli yetenekler kazandıran bir ülke. İstanbul’daki merkezimizde görev alan ve giderek büyüyen ekibimizle birlikte, ülke genelindeki başarılarımızı önümüzdeki dönemde daha da ileri noktalara taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

Wyndham Hotels & Resorts aynı zamanda Türkiye, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin Pazar Yönetici Direktörlüğü görevine Panos Loupasis'in atandığını açıkladı. Wyndham'ın Dubai ofisinde görev yapacak olan Loupasis, şirketin bölgedeki otel sahipleriyle ilişkilerinin yanı sıra franchise modeliyle ve doğrudan yönetilen otellerin operasyonel, iş geliştirme ve ticari iş süreçlerine liderlik yapacak. Wyndham ekibine 2011 yılında katılan Loupasis, daha önce şirket bünyesinde Orta Doğu, Avrasya ve Afrika İş Geliştirme Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, “Türkiye Wyndham için çok önemli bir pazar ve biz de yetenekli profesyonellerden oluşan, giderek büyüyen bir ekibe sahip olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Liderlik ekibimizdeki bu yeni pozisyonlar, bölgedeki markalarımızın ve proje stokumuzun büyüme ivmesine daha da yüksek bir katkı sağlayacak olmalarının yanı sıra, EMEA genelinde güçlü bir şekilde büyümeye devam etme kararlılığımızı da yansıtıyor” dedi.