"Yabancı yatırımcının Türkiye ilgisi sürüyor"

İsviçre'li lüks aksesuar üreticisi T F est. 1968 Geneve – Suisse markasının patronu Freddy D. Tschumi Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güvendiğini, markanın Asya- Pasifik ve Ortadoğu pazarlarının bundan sonra Türkiye'den yönetilmesi için Istanbul'da bir merkez ofis açacaklarını belirtti.

EMPER Lüks Aksesuarcılık A.Ş. tarafından yürütülen Türkiye operasyonlarının da son yaşanan kur dalgalanmalarından etkilenmemesi için fonlama yapacaklarını belirten Tschumi; “Türkiye'de faiz oranları, yatırımcıyı çekmek için yeterli bir seviyede. Ancak uzun süre yüksek faiz oranları seviyelerinde kalınması, ekonomik büyüme ve faaliyet üzerinde negatif bir etki yaratabilir. Biz Türkiye'ye güveniyoruz. Muhteşem işler yapan şirketleriniz var. Dünya genelinde yürüttüğümüz PR çalışmaları için İstanbul'daki ajanslarla çalışmayı düşünüyoruz. Türkiye distribütörümüz EMPER bu yıl iyi iş çıkarttı. Zaten Türkiye'de bir Hub açacak olmamızda EMPER'in büyük katkısı var.” diye konuştu.

EMPER'in CEO'su Samet Memişoğlu ise; “Kur dalgalanmaları yerel bazda lüks tüketimi olumsuz etkilese de turistlerin bu dönemlerde daha fazla alışveriş yaptığını görüyoruz. Bayilerimizin bu olumsuz durumdan etkilenmemesi için Isvicre’nin yaptığı fonlamalar sayesinde kur sabitlemeyi deneyeceğiz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu sayede piyasanın bir nebze de olsa hareketleneceğini ön görmekteyiz.” dedi.