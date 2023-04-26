Yapı Kredi'ye en iyi özel bankacılık ödülü

Özel bankacılık hizmetini Türkiye’de hayata geçiren ilk banka olan Yapı Kredi, Global Banking & Finance Awards 2023’te “Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılığı” ödülünü kazandı.

Yapı Kredi Özel Bankacılık olarak müşterilerinin hayatlarına her alanda değer kattıklarını ve işlerini kolaylaştırdıklarını söyleyen Yapı Kredi Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Başkanı Seda İkizler, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye’yi özel bankacılık ile tanıştıran banka olarak özel bankacılık müşterilerimizi ayrıcalıklı hizmet ile buluşturmaya devam ediyoruz. Hem finansal ürünlerde hem de finans dışı danışmanlık hizmetlerimizde zengin içerikli ürün yelpazemiz ile müşterilerimize özel çözümler üretiyoruz. Bununla birlikte alanında uzman kadromuzla müşterilerimizin ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap verecek şekilde sürekli olarak sunduğumuz hizmet ağımızı genişletiyoruz ve değişen ihtiyaçları hızla belirleyerek, hizmetlerimizi yenilikçi ve ayrıcalıklı bir bakış açısı ile sunuyoruz. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 15 Özel Bankacılık merkezimiz ile birlikte birikimlerini yatırım ürünleriyle değerlendirmek isteyen, yüksek finansal varlığa sahip müşterilerimize, deneyimli portföy yönetmenlerimiz aracılığıyla hizmet veriyoruz. Bu hizmetlerimiz sayesinde Yapı Kredi Özel Bankacılık çatısı altındaki çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası arenada kazandığımız ödüllerle taçlandırıyoruz. Tüm bu başarılarımızı, müşterilerimizle kurduğumuz kuvvetli bağın bir simgesi olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her alanda daima yanlarında olmaya, onlara özel ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz.”