Türk hazır giyim sektörünün en büyük oyuncusu LC Waikiki, özellikle ürünlerini duyurmak, talebi okumak ve müşteri içgörüsü toplamak için Facebook platformlarını/ürünleri ve hizmetlerini etkin şekilde kullanıyor. Facebook platformlarını/ürünleri ve hizmetlerini, kazanan ürünleri anlamaya yarayacak ve gelecek dönemin talep tahmininde girdi sağlayacak bir veri havuzu şeklinde kullanmayı amaçladıklarını belirten LC Waikiki CMO’su Deniz Aktürk Erdem, şimdiye kadar aldıkları sonuçların hedeflerinin bile üzerinde olduğunu söylüyor Deniz Aktürk Erdem ile Facebook üzerinden yürüttükleri dijital kampanyaları ve bu kampanyalardan elde ettikleri sonuçları konuştuk.

Facebook üzerinden yürüttüğünüz dijital kampanyayla ulaşmak istediğiniz hedefleri sayabilir misiniz?

Facebook platformunu hem ürünlerimizi duyurmak, hem pazar talebini tahmin etmek, hem müşteri içgörüsü toplamak, hem demikro segmentasyona girdi sağlamak üzere konumladık. Tabii ki nihai hedefimiz hem online hem offline satışlarımızı artırabilmek. Bu nedenlerle Facebook üzerinden yaptığımız kampanya planlamalarını, tabiriyle Full Funnel stratejisini göz önüne alarak yapıyoruz. Veriye dayalı kararlar almak, markaya ilgi duyma potansiyeli bulunan kişileri profillemek, farklı mesaj ve içeriği optimize etmek, marka yatırımını farklı mecralarla karşılaştırmak zaten dijitalin imkan verdiği bir alan. Bu kampanyada da hem bir tanıtım amacımız hem koleksiyona dair bir hipotezimiz vardı.

Sizi Facebook ürünleri ve hizmetlerini kullanmaya iten en önemli faktörler nelerdi?

Moda için görsellik çok önemli. Facebook ve Instagram’ın en güçlü kasları görsellik ve profilleme yetkinliği. Özellikle Instagram’daki erişim ve aldığımız başarılı iş sonuçlarının düzenli artışı, bu artışı destekleyen çok farklı ve çeşitli reklam modellerinin olması da Facebook ürünleri ve hizmetlerini tercih etmemizin en önemli sebepleri arasında yer alıyor.

Kampanyalarınızı hayata geçirirken hangi Facebook çözümlerinden faydalandınız?

Marka bilinirliği hedeflediğimiz kampanyalarda özellikle video kullanımını destekleyen Facebook araçları ile, Instagram ve Hikaye reklamlarını da artan trendde kullanıyoruz. Trafik hedeflediğimiz kampanyalarımızda ağırlıklı olarak Koleksiyon formatını kullanmayı tercih ediyoruz. Müşterilerimizi satışa yönlendirdiğimiz reklamlarda ise dinamik ve dönen reklamlar en sık kullandığımız modeller arasında. Reklam kullanımlarımızın dışında ise Instagram shopping özelliğini her postumuzda mutlaka aktifleştiriyoruz.

Son kampanyanızda şu ana kadar elde ettiği sonuçları paylaşabilir misiniz?

Bu kampanya özelinde yaptığımız Brand Lift anketi sonuçlarına göre; Global Perakende ve EMEA bölgelerinin ortalamalarının çok üstünde bir başarı elde ettik. Facebook ve Instagram’da reklamları gören tüketiciler, görmeyenlere göre LC Waikiki online satış sitesinde yüzde 5,9 daha fazla ürün ziyareti gerçekleştirdi. Facebook ve Instagram’da reklamları gören tüketiciler görmeyenlere kıyasla yüzde 3,6 daha fazla online ürün satın alımı gerçekleştirdi. Facebook ve Instagram reklamları sayesinde 19,6X ROAS ile güçlü yatırıma dönüş sonuçları elde edildi.

*Bu bir advertorial haberdir.