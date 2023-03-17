Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan; “Deprem bölgesinin yeniden kalkınması için yatırım yapacak ve Gaziantep’teki tesisimizde de yeni istihdam sağlayacağız” dedi.

Özlem Aydın Ayvacı / oaydin@capital.com.tr

Türkiye’nin üçüncü kuşağa geçen aile şirketlerinden biri ve iç çamaşırı sektörünün en önemli markalarından Yeni İnci, deprem bölgesine yatırım yapacak.

Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan, deprem bölgesini yatırım planlarına aldıklarını söylüyor ve “Güneydoğu yatırımlarımızı iş planımıza alıyoruz. Bölgenin yeniden kalkınması için üretim tesislerimiz için fizibilite çalışmaları yaparak bölgeye yatırım yapma planımız var. Gaziantep’te bulunan üretim tesisimiz için de yeni istihdamı gündeme aldık” dedi.

Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan, Capital’in sorularını şöyle yanıtladı:

Yeni inci hangi ülkelerde ve satış kanalarında faaliyet gösteriyor?

Yeni İnci, aile şirketi olarak 1964 yılında kuruldu. Modern teknoloji ile donatılmış fabrikamızda uluslararası standartlarda üretim yaparak iç giyim sektöründe ilkleri gerçekleştiriyoruz. İç giyim, ev giyim, spor giyim ve özel koleksiyonlarımızdan oluşan 3 bine yakın ürünümüzle, yurt içi ve yurt dışında sektörün liderleri arasındayız. Türkiye’de 81 ilde 3 bin farklı perakende noktasında varız. Yurt dışında ise 100’e yakın farklı ülkede kendi etiketimizle satışımız bulunuyor.

Yeni İnci olarak Mısır, İran, Suudi Arabistan, Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere bugün 100 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ortadoğu, Afrika ve Avrupa’da uzun yıllardır faaliyet gösteriyoruz. Irak, İran ve Azerbaycan’da Yeni İnci tabelasıyla mağazalarımız mevcut. Orta Doğu’da hemen hemen her yerde varız. Eskiden girmekte zorlandığımız Avrupa pazarında da artık faaliyet gösteriyoruz. Özellikle İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Sırbistan ve Bulgaristan gibi ülkelerde büyük bir pazar payına sahibiz.

En büyük amacımız Türk markasının gücünü global arenada başarıyla temsil etmek ve kaliteli üretim prensibimizle tüm dünyaya ulaşmak.

Toplam kaç müşteri segmentiniz bulunuyor?

Kadın iç giyim, pijama, spor giyim ve erkek iç giyim olmak üzere 20’den fazla müşteri kategorimiz bulunuyor. Özellikle kadın kategorisinde oldukça başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Kadınların ihtiyaçlarını ve taleplerini çok iyi analiz ederek o doğrultuda ürün kategorilerimizi belirliyoruz.

Mağazalaşma stratejiniz nedir?

Şu anda Türkiye’de de 81 ilde 3 bini aşkın noktada ürün satışımız devam etmekle birlikte, Yeni İnci tabelasıyla mağazalarımızı açmaya başladık. Şimdilik İstanbul’da 5 mağazamız bulunuyor. Mağazacılık bizim için yeni bir yolculuk. İlk mağaza deneyimimizi Olivium AVM’de yaşadık ve çok iyi sonuçlarla karşılaştık. Yerli bir marka oluşumuzdan dolayı AVM’ler Yeni İnci’ye yoğun bir ilgi gösteriyor. Yıl sonuna kadar 5 mağaza daha açarak bu yılki hedeflerimize ulaşacağız. Türkiye’nin her yerinde mağazalarımızı açarak tüketicilerimizle bulaşacağız. 5 yıl içinde Yeni İnci tabelasıyla 100 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz.

Ürün gamı ve ürün portföyünüzde neler bulunuyor?

İç giyim, pijama, ev ve spor giyimden oluşan geniş ürün gamımız var. Şu anda 10 kategoride 3 bine yakın üründe üretimimiz bulunuyor.

Biz işe hayal kurmakla başlıyoruz. Ardından da kadınlar ne ister sorusunu soruyoruz her gün kendimize. Kadınların hayatını kolaylaştıracak ve kendilerini mutlu hissedecek inovatif ürünler üretiyoruz.

Her yaşa ve her tarza hitap eden bir marka olarak sağlık alanında da medikal ürünleri hayata geçiriyoruz. Örneğin; meme kanserinden sonra göğsünü kaybetmiş kadınlar için özel ürettiğimiz protez sütyen… Türkiye'de ilk defa protez sütyeni Yeni İnci olarak biz yaptık. Protez sütyeninin protezini icat ettik ve patentini aldık. Sonra da üretime geçerek ihtiyacı olan kadınlara ürünlerimizi sunduk. Hatta sosyal sorumluluk kapsamında kadınlara bu ürünleri ücretsiz tedarik ettik.

Bir diğer medikal olarak adlandırabileceğimiz ürün ise kalça kırığını daha hızlı iyileştirmek için ürettiğimiz külot… Yapılan araştırmalarda Türkiye’de her üç yaşlıdan biri düşüyor ve bu düşme sonucunda da iyileşemeyen kalça kırıkları oluşuyor. Düşmeye karşı koruma kalkanı olacak ve bu kırıkları önleyecek Kalça Koruyucu Ped&Külot’umuzu piyasaya sunduk. Bu ürün ile kalça kırığı riskini azaltabiliyoruz.

Ayrıca yine son dönemde ürettiğimiz iki farklı ürün daha var, bunlar sektörün ve özellikle kadınların ihtiyaçları… Kum saati külot ve bacak düzleştirici ürettik. Dünyadaki akımları takip ediyor, hayal kuruyor ve taklide düşmemek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Deprem bölgesinde iç çamaşırı çok önemli bir ihtiyaç olarak listelerde öne çıkmıştı. Nasıl bir planlama yaptınız?

Yeni İnci olarak ilk günden itibaren hem bireysel hem de kurumsal sorumluluğumuz doğrultusunda bölgenin ihtiyaçları için kolları sıvadık.

İlk haftalarda AFAD koordinasyonunda yürütülen yardım seferberliği kapsamında; kadın, erkek ve çocuk olmak üzere 10 bin adet iç çamaşırı ve içlik gönderimini hemen yaptık. Ardından ilerleyen haftalarda yine 20 bin adet iç çamaşırı gönderimlerini tamamladık.

Üretim tesislerimizden bir tanesini sadece afet bölgesine göndereceğimiz ürünlerin tedariği için planladık. İhtiyaçlar doğrultusunda iç çamaşırı, pijama ve içlik gibi ürünlerimizi bölgeye sevk etmeye devam ediyoruz.

Resmi kurumlarla irtibat halindeyiz, tüm ihtiyaçların tamamlanması için çalışmalarımız sürecek. 2023 yılı sonuna kadar bölgenin iç giyim ihtiyacını karşılaya devam edeceğiz.

Ayrıca orta vadede Güneydoğu yatırımlarımızı da iş planımıza alıyoruz. Bölgenin yeniden kalkınması için üretim tesislerimiz için fizibilite çalışmaları yaparak bölgeye yatırım yapma planlarımız var. Yine Gaziantep’de bulunan üretim tesisimiz için de istihdam politikasını gündeme aldık. Depremzede vatandaşlarımızın işe alım süreçlerini başlatıyoruz.

Bu zor günleri aşmak için, dayanışma içinde olmaya ve depremden etkilenenlere kesintisiz destek vermeye devam edeceğiz.