Yeni Nesil Bankacılık Uygulaması: NAYS

Türkiye İş Bankası, günlük finansal ihtiyaçlarını sade ve kolay bir deneyimle karşılamak isteyenlere yönelik yeni uygulaması Nays’ı hayata geçirdi.

Yenilikçi ara yüzü, eğlenceli ve oyunlaştırılmış deneyimi, günlük hayatın içerisindeki alışveriş ve para transferi ihtiyaçlarını avantajlı şekilde sunan Nays, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle’nin katıldığı basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıda, Nays’ın nasıl bir değer önerisi ile hangi kullanıcı gruplarını kapsadığı ve bundan sonraki yol haritası detaylı olarak katılımcılarla paylaşıldı.

Herkesin kolay ve ücretsiz kayıt olabildiği yeni uygulama Nays ile ülkemizde finansal kapsayıcılığı artırmak, henüz finansal sisteme dâhil olmayanlara ve özellikle gençler başta olmak üzere günlük finansal işlemlerinde yenilikçi bir deneyim arayan kitlelere erişmek hedefleniyor.

6 ayda 1 milyon kullanıcı

Markası, tasarım dili ve özellikleriyle temel günlük bankacılık işlemleri için eğlenceli, oyunlaştırılmış ve iletişim tonu bankacılık jargonundan ayrışan bir deneyim sunan Nays, ücretsiz para alıp gönderme, dijital ön ödemeli kart, düşük tutarlı anlık nakit ihtiyaçlar için esnek borç alma ve avantajlı alışveriş özellikleriyle öne çıkıyor.

21 Haziran 2022 tarihi itibarıyla ilk sürümü uygulama marketlerindeki yerini alan Nays, bugüne kadar inovatif ürünlere meraklı, yenilikçi ürün ve hizmetleri yakından takip edenler tarafından benimsenerek 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştı.

“Ülkemizdeki farklı kesimlerin finansal hizmetlere ulaşmasını kolaylaştıracak”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, 2024 yılında 100. yılını kutlayacak olan bankanın sürdürülebilir değer yaratan geleceğin bankası olma yolunda önemli yeniliklere imza attığını belirterek, e-ticaret, ödeme hizmetleri, açık bankacılık ve B2B pazar yerleri konularında geleceğin platformlarını kurmaya ve büyütmeye başladığını vurguladı.

Lüle, anında indirilip hemen kullanılabilen, günlük bankacılık ihtiyaçları için sade ve anlaşılır bir deneyime sahip olan, bugünün ve geleceğin dijital ekosistemlerine entegre olan, kullandıkça kazandıran, avantajlı finansal ürünlere ve hizmetlere kolayca erişimi mümkün kılan bir uygulama yaratmak hedefiyle 9 ay gibi kısa bir sürede Nays’ın hayata geçirildiğini anlattı.

Nays’ı “Kullanıcılarına zaman ve para kazandıran, güvenilir ve eğlenceli finans uygulaması” olarak tanımladıklarını belirten Lüle, uygulamanın pazarda fark yaratan özelliklerini şöyle özetledi:

“Nays, benzerlerine göre fark yaratan bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Uygulama, kullandıkça hediye para kazandırma özelliğiyle de öne çıkıyor. Nays’tan kısa vadeli, acil ihtiyaçlar için esnek ve kolay bir şekilde borç alınabiliyor. Uygulama, arkasında İş Bankası’nın olması ile güven duygusu sağlıyor.”

Lüle, “Bundan sonraki dönemde kullanıcılarımızın hayatlarına finansal fırsatların ötesinde de değerler katmaya devam edeceğiz. Ülkemizdeki farklı kesimlerin finansal hizmetlere ulaşmasını kolaylaştıran Nays’ın, nakit kullanımın dijitalleşmesi açısından ülkemizin daha ileri bir seviyeye gelmesi için önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.