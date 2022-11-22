Yeni nesil eğitim ekosistemi tanıtıldı

Eğitimde dijital dönüşümün öncülerinden tonguçAKADEMİ'nin sürdürülebilirliğini ve kurumsallaşmasını sağlamak amacıyla kurduğu tonguçWORKS; yenilikçi eğitim ekosistemini Metaverse dünyasında düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı.

Toplantıda ayrıca bu yıl hizmete giren LGS Dershanesi de tanıtıldı.

Tüm öğrenciler için eğitimin erişilebilir, sürdürülebilir olması ve geleceğe uyumlu bir yolculukta ilerlemesi amacıyla 2014 yılında kurulan tonguçAKADEMİ, bugün eğitimin dijital dönüşümüne destek veren dev bir “EdTech ekosistemi” haline geldi.

Bir sosyal girişim olarak kurulan tonguçAKADEMİ'nin sürdürülebilirliğini ve kurumsallaşmasını sağlamak amacıyla tüm faaliyet alanları tonguçWORKS çatısı altında bir araya getirildi. Yenilikçi eğitim ekosistemi tonguçWORKS'ün detayları ise 22 Kasım'da Metaverse'de yapılan bir toplantıyla paylaşıldı.

Faaliyet alanları arasında e-öğrenme, dijital yayıncılık, dağıtım, eğitim teknolojileri geliştirme ve eğitim sektörüne yönelik dijital tanıtım çözümleri bulunan tonguçWORKS'ün hedefi, ulusal ve uluslararası etki alanına sahip bir EdTech markası haline gelmek. tonguçWORKS bu alanda Türkiye'nin önde gelen küresel markası olarak, Türkiye'yi de küresel EdTech pazarında etkili bir ülke haline getirme hedefini benimsiyor.

“EdTech ekosistemi öğrenciler için kritik önem taşıyor”

Yakın gelecekte Edtech alanında eğitimin kalıcı olarak çevrimiçi ortamlara taşınmasının (asenkron eğitim) en önemli trendlerden biri olarak karşımıza çıkacağını belirten tonguçWORKS İcra Kurulu Üyesi Tijen Armağan, “Yeni bir öğrenme türü olan asenkron öğrenmede, öğrenciler istedikleri zaman istedikleri yerden kendi programlarına ve kendi hızlarına göre öğrenme süreçlerini ilerletebilecekler. Bunun yanı sıra eğitim sektörünün yeni trendleri arasında, canlı yayınlar ve videolarla ders anlatımlarının yanı sıra veri analizi ve kişiselleştirme, oyunlaştırma, yapay zeka teknolojileri, çevrim içi sınavlar, dijital kitap, AR ve VR teknoloji tabanlı uygulamalarla öğrencilerin düşük maliyetli ve uzman seviyesinde kurs eğitimi alabilecekleri çözümler yer alıyor. Eğitimin evlere ve online ortamlara taşındığı pandemi döneminde tonguçAKADEMİ, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak EBA ve TRT ile birlikte milyonlarca öğrenciye yüzlerce ders içeriğinin ulaşmasını sağladı. 7 milyondan fazla öğrenci ve 1 milyondan fazla öğretmenin kullandığı EBA, eksikleri olsa da bu süreçte Türkiye'nin online eğitime geçişini hızlandırdı. tonguçAKADEMİ'nin sürdürülebilirliğini sağlaması, ülkemizin her yanından daha fazla öğrencinin yenilikçi teknolojilerle eğitime erişmeleri açısından kritik önem taşıyor. Bu yüzden biz de EdTech ekosistemi tonguçWORKS yapılanmasını hayata geçirdik” dedi.

LGS Dershanesi online eğitim paketi ile sınava online hazırlık

Metaverse'de gerçekleşen etkinlikte ayrıca tonguçWORKS tarafından bu yıl ilk defa hayata geçirilen LGS Dershanesi online eğitim paketi de tanıtıldı. tongucakademi.com da hayata geçen hizmet içeriğinde 8. sınıf içeriklerinin tamamı, hafta sonu canlı yayınlarla işleniyor. Eğitim paketince ayrıca hafta içi etütler, kişiye özel koçluk hizmeti, aylık performans karnesi, veli bilgilendirme raporları, 18 adet LGS hazırlık kitap seti gibi öğrencinin LGS yolculuğunda ihtiyacı olan tüm ihtiyaçlar bir arada sunuluyor. tonguç LGS Dershanesi online eğitim paketine sahip öğrenciler ilk çeyrekte 120 saat canlı ders, 170 saat etüt yaptılar. Program dahilinde bir öğrenci ortalama olarak haftada 826 soru çözüyor.