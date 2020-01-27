Yeni Renault Clio Türkiye’de

Renault Grubu’nun en çok satan global modeli olan, Avrupa ve Türkiye’de B-HB segmentinin lideri Clio yenileniyor.

Türkiye’nin en çok satılan model sıralamasında 2. sırada yer alan Clio, yeni neslinde tasarım genetiğini korurken daha kaslı ve dinamik bir görünüme kavuşuyor. Yeni Clio’nun tasarımına dinamizm ve sportif bir görünüm kazandıran ayrıntılar modelin aerodinamik performansını arttırırken daha iyi ses yalıtımına katkıda bulunuyor. İttifak tarafından geliştirilen yeni CMF-B platform sayesinde segmentinde benzersiz iç hacim ve konfora sahip.

Yeni Clio’nun iç mekanında ise, daha güçlü bir teknolojik donanım ve daha sofistike yepyeni bir tasarım ile yüksek kalite ilk bakışta göze çarpıyor. Yeni Clio bünyesinde yüksek teknolojler barındırıyor: 9.3’’ dikey tablet ekran, Multisense Sürüş Deneyim Teknolojisi, Auto-hold fonksiyonlu elektrikli park freni B HB segmentinde ilk kez Renault Clio ile birlikte pazara sunulan özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca Yeni Clio’nun 391 litre hacimli (dizel versiyonlarda 366 litre) bagajı segmentinin en iyisi olarak öne çıkıyor.

Renault ürün gamında ilk kez Yeni Clio’da kullanılan 360° kuş bakışı kameranın yanı sıra Smart Cockpit, Eller Serbest Park Destek Sistemi, kablosuz şarj, akıllı telefon ekran yansıtma özelliği, 7’’ kişiselleştirilebilir sürücü ekranı ise bir üst segmente ait özellikler olarak dikkat çekiyor.

Yeni Clio, Euro NCAP testinden elde ettiği 5 yıldız ile mükemmel güvenlik seviyesi sunarak beşinci neslinde de çağa uyum sağlama geleneğini sürdürüyor. Yeni Clio, ADAS (Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri) sistemi ile en üst seviyede güvenlik ve konfor sunuyor. Şerit takip sistemi, aktif acil fren destek sistemi, otomatik uzun/kısa farlar, trafik işaretlerini tanıma sistemi gibi özellikler sürüş güvenliğini artırıyor.

15 milyon adet sattı

1990 yılında lanse edilen ve bugüne kadar 15 milyon satış adedine ulaşan Clio, Türkiye’de de ulaştığı satış rakamları ile efsane bir model olmayı başardı. Türkiye pazarına ilk olarak 1995 yılında giren Clio, 300 binin üzerinde satış adedi kaydetti.

Renault’nun yeni tasarım dilinin öncü modeli olan 4. nesil Clio ise Türkiye’de pazara girdiği 2012 yılından bu yana 185 bin 731 satış adedine ulaşarak segmentinde en çok satılan model oldu. 2012 yılından bu yana Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk 3 modeli arasında yer alan Clio IV, 2019 yılını ise 24 bin 213 satış adedi ile Türkiye model sıralamasında 2. sırada tamamladı.