Türkiye elektronik sanayisinin öncü markalarından Elektra Elektronik, yurt dışı pazar payının ve iş hacminin her geçen gün hızla artmasıyla birlikte 2019 yılını “Atılım Yılı” ilan etti. İstanbul Esenyurt’ta faaliyet gösteren fabrikasının üretim hattını büyütme kararı alarak kapasitesini iki katına çıkarmak için çalışmalara devam eden Elektra Elektronik, 40. yılını kutlayacağı 2020 yılında Ar-Ge Merkezi kurulum sürecini başlatmayı hedefliyor. Almanya’da şirketi, Çin ve Amerika’da ise satış ofisleri bulunan Elektra Elektronik, 6 farklı kıtada 60’a yakın ülkeye yerli ve milli trafo ve elektronik ürün ihracatı gerçekleştiriyor. Türkiye’de havalimanı, raylı sistemler, şehir hastaneleri gibi önemli projelerin yanı sıra yurt dışında Çin demiryolları, Guangzhou atık su projesi, Sırbistan Elektrik İdaresi ve Rusya demir çelik fabrikaları gibi çok sayıda projede ürünleri kullanılan Elektra Elektronik, cirosunun yüzde 50’sini iç pazardan, yüzde 50’sini ise ihracattan sağlıyor. İhracatının yüzde 20’sini ağırlıklı olarak transformatör ve harmonik filtre ürünleriyle Çin’e gerçekleştiren şirket, yüzde 40’ını ise AB ülkeleri ile doğrudan ticaret için Almanya’da kurduğu Elektra Power Quality adlı şirketiyle Avrupa’ya yapıyor. Yeni yatırımla birlikte ihracat pazarlarına Amerika’yı da eklemeyi planlayan Elektra Elektronik, 2020’de toplam ihracat oranını yüzde 70’e çıkarmayı hedefliyor.

Yaklaşık 40 yıl önce İstanbul Esenyurt’ta transformatör (trafo) üretmek amacıyla kurulan Türkiye elektronik sanayisinin öncü markası Elektra Elektronik; transformatör, reaktör, sargılı elemanlar, enerji kalitesi ve güç elektroniği çözümleriyle Türkiye’de ve dünya genelinde sanayinin birçok alanında hizmet veriyor. 2010 yılından itibaren Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlarla öne çıkan Elektra Elektronik, üretim kapasitesi, çalışan sayısı ve ihracat oranı açısından Türkiye’de alçak gerilim trafo ve reaktör sektörünün lider firması konumunda. Yurt dışı pazar payının ve iş hacminin her geçen gün hızla artmasıyla birlikte 2019 yılını “Atılım Yılı” ilan ettiklerini açıklayan Elektra Elektronik Genel Müdürü Emin Armağan Şakar, bu kapsamda İstanbul Esenyurt’ta kurulu fabrikanın üretim hattını büyütme kararı aldıklarının altını çizdi. Mevcutta 5 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren fabrikanın kapasitesini iki katına çıkaracak yatırım için çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Armağan Şakar, büyüme ve yenileme çalışmalarını 2019 sonunda tamamlamayı hedeflendiklerini söyledi. Atılım Yılı 2019’da TÜBİTAK ortaklı projelere de yoğunlaştıklarını söyleyen Şakar, sanayi-üniversite işbirliği projeleri neticesinde 2020 yılında “Elektra Elektronik Ar-Ge Merkezi” olma sürecini başlatmayı hedeflediklerini bildirdi.

Çin’e yerli üretim trafo satan Türk markası

Elektra Elektronik olarak Çin, İspanya, Almanya, Fransa, Rusya, Yeni Zelanda, Afrika, Ortadoğu ve Güney Amerika ülkeleri başta olmak üzere 6 farklı kıtada 60’a yakın ülkeye yerli ve milli trafo ve elektronik ürün ihracatı gerçekleştirdiklerini belirten Şakar sözlerini şöyle sürdürdü; “Türkiye’de havalimanı, raylı sistemler, şehir hastaneleri gibi önemli projelerin yanı sıra yurt dışında Çin demiryolları, Guangzhou atık su projesi, Sırbistan Elektrik İdaresi ve Rusya demir çelik fabrikaları gibi çok sayıda projede ürünlerimiz kullanılıyor. Ciromuzun yüzde 50’si iç pazar, yüzde 50’si ise ihracattan oluşuyor. İhracatımızın yüzde 20’sini ağırlıklı olarak transformatör ve harmonik filtre ürünleriyle satış ofisimizin de bulunduğu Çin’e gerçekleştiriyoruz. AB standartlarına uyumlu trafo ve harmonik filtrelerimizi kullanarak geliştirdikleri ürünleri Avrupa’ya ihraç etmek isteyen Çinli firmalardan yoğun ilgi görüyoruz.”

AB ülkeleri ile doğrudan ticaret için Almanya’da şirket kurdu

İhracatın yüzde 40’ını Avrupa’ya gerçekleştirdiklerini ifade eden Şakar; “Yüksek potansiyele sahip Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri ile doğrudan ticaret yapabilmek için Almanya Köln merkezli Elektra Power Quality adlı şirketimizi kurduk. Bu şirket markamızın yurt dışına yönelik ticari faaliyetlerine büyük katkı sağlayacak önemli bir yatırım” diye konuştu.

Yeni yatırımla Amerika’ya da ihracat yapacak

Türkiye’de alçak gerilim trafo ve reaktör sektöründe Amerika’ya ihracatı mümkün kılan UL Belgesi’ne sahip sektöründe tek firma olduklarını vurgulayan Şakar; yeni yatırımla birlikte ihracat pazarlarına yakın dönemde satış ofisi kurdukları Amerika’yı da eklemeyi planladıklarını açıkladı. Fabrika yatırımı ile toplam ihracat oranlarını yüzde 70’e çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Şakar, dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerinin altını çizdi.