YEO'dan Azerbaycan'a dijtal enerji yönetimi

Teknoloji ve mühendislik şirketi YEO’nun yürüttüğü ve açılışı Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından gerçekleştirilen Azerenergy Ulusal Yük Tevzi Merkezi Projesinin son aşamasına gelindi. YEO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Tolunay Yıldız’ın da Azerbaycan’a yaptığı ziyaret ile projenin son durumunu yerinde inceleme fırsatı bulurken ayrıca Azerenergy yetkililileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

YEO, 17 yılda 25’ten fazla ülkede 200’ü aşkın proje ile büyümeye ve Türkiye’nin ihracat hacmine katkı sunmaya devam ediyor. YEO, son olarak Azerbaycan’ın tüm enerji üretim tesislerini dijital teknoloji altyapısı ile izleyen Azerenergy Ulusal Yük Tevzi Merkezi projesini tamamladı. 22 Enerji Santralı ve 70 Trafo Merkezi YEO’nun hayata geçirdiği kontrol, kumanda ve veri toplama sistemi ile takip edilecek.

YEO’nun farklı endüstrileri dijital teknolojiler ile buluşturduğunu aktaran YEO Group CEO’su Tolunay Yıldız, elektrifikasyon, otomasyo, dijitalizasyon ve mühendislik, çözümleri ile 17 yılda Türkiye’nin lider teknoloji şirketi haline gelmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Azerbaycan için büyük önem taşıyan proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Yıldız, “Azerenergy Ulusal Yük Tevzi Merkezi ile ülkenin tüm enerji üretim tesislerini izleyen ve sürdürülebilir, kesintisiz enerji imkanı sağlayan komple dijital teknolojilerin kullanıldığı dünyada az sayıda örneği olan bu tür bir sistem çözümünü entegre ettik. Azerbaycan halkına ve devletine hayırlı olsun” dedi.

“AZERBAYCAN’IN TÜM ENERJİSİ BU MERKEZDEN KONTROL EDİLECEK”

YEO CEO’su Tolunay Yıldız, ‘ YEO olarak Azerbaycan pazarını çok önemsediklerini bu amaçla yıllar önce Azerbaycan’a gelerek ve burda YEO Group’a bağlı olan lokal ISS firmasını kurarak Azerbaycan’a yüksek teknoloji ve lider mühendislik çözümlerini taşımanın ne kadar doğru bir karar olduğunu görmenin bugün mutlulugunu yasıyorum’

YEO’nun Azerbaycan’da daha önce enerji ve petrol alanları başta olmak üzere birçok projeyi tamamladığını hatırlatan Yıldız, sözlerine şöyle devam etti; “Azerbaycan için büyük önem arz eden ve ülkenin tüm enerji şebeke yönetim sistemi projesini başarıyla tamamladık. Azerbaycan’ın tüm enerji üretim tesislerini izleyen ve sürdürülebilir, kesintisiz enerji imkanı sağlayan dijital teknoloji altyapısına sahip Kontrol, kumanda ve veri toplama sisteminin (SCADA) entegrasyonun gerçekleştirdik. Hayata geçen Azerenergy Ulusal Yük Tevzi Merkezi projesi ile 22 enerji santrali ve 70 trafo merkezinin kontrolü ve izlenmesi sağlanacak.” dedi.

ANINDA MÜDAHALE İLE KESİNTİSİZ ENERJİ SAĞLANACAK

Proje kapsamında global teknoloji liderleri ile işbirliği yapan YEO, proje çalışmalarında ABB Network Manager SCADA Sistemi, SCADA (Kontrol, Kumanda ve Veri Toplama Sistemi), Enerji Yönetim Sistemi (EMS), Jeneratör Kontrol Sistemi (GMS), 92 adet ABB Uzak Terminal Ünitesi (RTU), 92 adet Huwai İletişim Paneli, kullanılarak, IEC 60870-5 101 ve IEC 60870-5 104 İletişim Protokolleri ile 10Gbps İletişim Bit Hızı sağlanacak. Proje ile Azerbaycan’ın tüm enerji santrallerinin uzaktan takibi, kontrolü ve yönetimine ilişkin süreçler tek noktadan sağlanacak. Proje ile hem santraller arası iletişim ve aktarım hızlanacak hem de uzun süreli kesintiler engellenerek lüzumsuz enerji sarfiyatı da engellenecek.

Proje ile ilgli detaylar paylaşan Yıldız şöyle devam etti, “Bu sistem ile birlikte Azerbaycan’daki santraller anlık olarak takip edilebilecek ve kontrol altında tutulacak. Ülkenin tüm enerji ihtiyacını sağlayan enerji santralleri ve trafo merkezlerinde meydana gelebilecek olası arıza veya hataları sistem anlık uyarılar ile bildirecek. Bu uyarılara göre santrale anında müdahale edilecek. Sadece arıza, hata veya sorunlarda değil detaylı raporlar ve analizler ile sorun olması muhtemel konuların hızlı bir şekilde önlemi alınacak. Böylece santrallerde ve trafo merkezlerinde sorun yaşanmadan önlem alınacak. Proje ile santrallerin verimliliğinin en üst düzeyde olması sağlanacak ve etkin bir işletme bakım sistemi uygulanacak. Azerbaycan halkının kesintisiz enerjiye erişimi konusunda bir projeye daha imza atmanın gururunu yaşadığımızı belirtmek istiyor, bir kez daha Azerbaycan’a hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.