YEO'nun halka arzında talep toplama tarihi belli oldu

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri Anonim Şirketi (YEO) 27 Ağustos 2021 ve 31 Ağustos 2021 tarihlerinde 2 gün talep toplayacak.

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri Anonim Şirketi’nin (YEO) çıkarılmış sermayesi 20 milyon TL değerinde olup, payların her birinin nominal değeri 1 TL olmak üzere 20 milyon adet paya bölündü. Sermaye artırımı ile artırılacak toplam 4 milyon adet pay ve mevcut paylardan 1 milyon adet pay olmak üzere toplam 5 milyon adet pay, 20 TL’den satılacak ve YEO’nun yüzde 20,83’ü borsada işlem görecek. Bu oran, talebin toplam arz büyüklüğünü aşması durumunda mevcut paylardan ek satış ile yüzde 25’e kadar çıkabilecektir.

Payların halka arzı Global Menkul Değerler A.Ş. tarafından “Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile BİAŞ Birincil Piyasada gerçekleştirilecek.

2021'de yüzde 60 büyüme hedefi

Şirket, halka arz gelirini işletme sermayesinin güçlendirilmesi, kapasite artışı ve yeni yatırımlar, yenilenebilir enerji proje lisanslarının geliştirilmesi ve bu alanda yatırımların finansmanı, ihracata yönelik faaliyetlerin artırılması ve Ar-Ge faaliyetlerinin finansmanı için kullanmayı hedefliyor.

Gelirlerinin yaklaşık yüzde 60’ı yabancı para cinsinden olan YEO, kurdaki dalgalanmalara karşı korunaklı pozisyonda. Şirket, 2019 yılında 210 milyon TL ciro yaparken, pandemi etkisine rağmen 2020 yılında satış gelirlerini yüzde 22 arttırarak 254 milyon TL satış gelirine ulaşmıştı. Şirketin 2021 sene sonu hedefi ise bir önceki seneye göre yüzde 60 büyüme.