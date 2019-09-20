Yerli tedarikçi, kamu ile buluşacak

Fuarın organizasyonunu, TOBB denetiminde, ABIES Fuar Hizmetleri gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı düzeyinde kamu satın almalarında yerli ürünlerin tercih edilmesi isteniyor. Amaç yerli ve milli sanayinin gelişmesi ve cari açığın azalması.

Belirlenen bu hedef doğrultusunda fuar kapsamında kamu kurumu satın alma yetkilileri daha fazla yerli üretici ile buluşmuş olacak.

Yerli üreticilerin büyük çoğunluğunun dış pazarlarda kendine yer bulabilmek için büyük çabalar harcadığını söyleyen ABIES Genel Müdürü Ahmet Aslantürk, "İç piyasada en büyük pazar 100 milyar TL’yi aşan büyüklükle kamu alımları. Yerli üreticiler de kamu satın alma yetkilileri ile tanışmak ve ürünlerini satmak istiyor. Fuar, bu anlamda önemli bir ihtiyacı karşılayacak” diye konuşuyor.