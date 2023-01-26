Yerli yazılımı ABD’li rakiplerini geride bıraktı

Türkiye’de bir veri merkezi ilk kez yerli bir yazılımla yönetilecek. Türkiye’de ilk defa yerli bir yazılım veri merkezi yönetimi işini Amerikalı rakiplerinden almayı başardı.

Röportaj: Özlem Aydın Ayvacı / oaydin@capital.com.tr

2022 yılında hayata geçirilen Bilişim Vadisi’nin veri merkezi yönetimi ihalesinde Leo Co veri merkezi sanallaştırma ve otomasyon yazılımı, yabancı rakiplerini geçerek veri merkezini yönetmeye hak kazandı.

Türkiye’deki kamu dahil veri merkezlerinin yönetiminin neredeyse tamamı yabancı yazılımlarla yönetiliyor. Dijital verilerin her geçen saniye durmaksızın üretildiği bir dönemde; kritik bilgilerin yönetilmesi, depolanması ve yedeklenmesi hayati önem taşıyor. Bu noktada da veri merkezlerine görev düşüyor. Bu zamana kadar yerli veri merkezleri büyük yatırımlarla hayata geçirilse de veri merkezlerini yöneten yazılımların yabancı olması önemli bir maliyet yükü getiriyordu. 2022 yılında girişimci Serkan Koçak tarafından hayata geçirilen Leo Co yazılımı bu konuda önemli bir ihtiyacı karşılıyor.

Leo Co CEO’su Serkan Koçak, Türkiye’de ilk defa yerli bir yazılımın veri merkezi yönetimi işini Amerikalı rakiplerinden almayı başardığını söylüyor ve şöyle anlatıyor: “2022 yılında hayata geçirilen Leo Co veri merkezi sanallaştırma ve otomasyon yazılımımız yüzde 100 yerli. Bilişim Vadisi’nin veri merkezi yönetimini, yapılan ihale sonucunda yabancı rakiplerimizi geçerek yönetmeye hak kazandık. Bu zamana kadar bu tip bir ihaleyi kazanan ilk ve tek yerli yazılım şirketi olduk.

Daha hızlı

Mesafenin olmadığı ve aynı dilde konuşulan mühendislik hizmetlerini Leo Co’nun bünyesinde bulunan yüzde 100 yerli mühendisler sayesinde müşterilere daha yakın olarak çok daha hızlı hizmet sunuyoruz. Müşteriler daha doğru, hızlı ve sorunsuz hizmet alırken çıkan sorunlar karşısında konuştukları dilin aksanını bile anlamadıkları destek hizmetleri yerine aynı dili konuşan Leo Co mühendislerinden destek alarak alt yapılarını sorunsuz yönetebiliyorlar.

Yüzde 75’e kadar maliyet avantajı

Türkiye’deki şirket ve kurumların neredeyse tamamının veri merkezlerini yönetebilmek için yabancı yazılımlara çok ciddi bütçeler ayırmak zorunda olduklarını biliyoruz. Leo Co ise yerli mühendislerimizin geliştirdiği uçtan uca veri merkezi yönetimi yazılımı sayesinde hiçbir yabancı lisansa (sanallaştırma, yedekleme, ağ yönetimi, monitoring vb.) para ödemeden veri merkezlerinin tek bir panel üzerinden yönetilebilmesini sağlayan Türkiye’deki tek bulut bilişim şirketi. Bu sayede Bilişim Vadisi hacmindeki projelerde rakiplerimize oranla çok ciddi fiyat avantajları sağlayabiliyoruz.

Yıllık 10 milyon TL tasarruf

Özellikle Leo Co’nun sahip olduğu veri merkezi otomasyonu ve sanallaştırma altyapısı ile ilgili Türkiye, yazılım ithalatı yapar konumda. Ve maalesef ülkemizde yerli yazılım kullanım oranları bu alanda çok düşük. Şirket ve kurumlar bu alanda alışkanlıklarından vazgeçmekte zorlanıyor. Halbuki sadece orta-büyük ölçekli yerli bir şirketin, veri merkezi yönetimi için satın aldığı yabancı yazılımlar yerine Leo Co’yu tercih etmesi durumunda şirket yıllık 10 milyon TL tasarruf sağlayabilir. Şirket sayısını artırdığımızda yazılım ithalat rakamları da ciddi anlamda düşecek.”

Bilişim Vadisi yerli yazılım olan Leo Co’yu tercih etti

Serkan Koçak, Türkiye’de veri merkezi yönetimi alanında yabancı yazılımın daha çok tercih edilmesine rağmen bu alışkanlıkları kırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylüyor. “Bu anlamda Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu’ nun yerli yazılıma önem vermesi ve Leo Co’ya güvenmesi bizim için çok önemliydi. Bilişim Vadisi projesinin kullanımının başlaması ile birlikte ülkemize çok ciddi pozitif etki edeceğini düşünüyorum” dedi.