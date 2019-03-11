"Yerli yazılımla verimlilik yüzde 15 artıyor"

18. kez kapılarını açmaya hazırlanan Univera Teknoloji Günü’nün bu yılki teması teknolojinin sürdürülebilirlik üzerindeki etkisi olacak. Cem Seymen’in konuşmacı olarak katılacağı zirvede üretimden satışa, lojistikten dağıtıma kadar bir çok konu ele alınacak.

Günümüzün ve geleceğin teknolojilerinin konuşulacağı 18.Univera Teknoloji Günü (UTG), hızlı tüketim, perakende, otomotiv, sağlık, inşaat ve diğer sektörlerden yaklaşık 300 profesyoneli ağırlayacak. 25 Nisan Perşembe günü Elite World Asia Hotel’de gerçekleştirilecek etkinliğe gazeteci Cem Seymen konuşmacı olarak katılacak. Bu yıl ‘entegre ekosistemler’ ve ‘sürdürülebilirlik’ konularının işleneceği UTG, birçok kurumun dijitalleşme konusundaki başarı hikayelerine ve tecrübelerine ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin en büyük 500 hizmet ihracatçısı arasında yer alan ve Avrupa’nın en iyi 10 lojistik teknolojileri şirketi arasında gösterilen Univera’nın düzenlediği etkinlikte, tüm şirketler için kritik olan üretim, satış, lojistik ve dağıtım süreçlerindeki verimliliğin arttırılması ve kurumların dijitalleşme süreçlerine ilişkin tecrübeleri paylaşılacak.

“Yerli teknolojiler üretimde %15, depolamada %20 verimlilik sağlıyor."

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, doğal kaynakların yanlış kullanılması insanlığın geleceği için büyük tehdit oluşturuyor. Dünya genelinde nüfusun artması ve kaynakların hızla tükenmesi, gelecek nesiller için büyük tehdit oluşturuyor. Dünya genelinde yaklaşık 1,3 milyar ton gıda israf edilirken, 2050 yılında 795 milyon insanın açlıkla mücadele edeceği öngörülüyor. Teknolojiden yararlanarak kaynakların verimli kullanılması, tedarik zincirlerinin oluşturulması ve lojistik yönetiminin doğal kaynakların gelecek nesillere ulaştırılmasında büyük önem taşıdığını belirten Univera Genel Müdürü Cüneyt Ersin, “Ürettiğimiz yerli yazılımlarla şirketlerin çalışma prensiplerine bağlı olarak ortalama üretim süreçlerinde %15, lojistik ve depolama süreçlerinde %20 verimlilik artışı sağlıyoruz” dedi.