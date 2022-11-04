Yetenek eksiği, en fazla bilişim teknolojilerinde

Tuba İlze - Capital ÖZEL

Dijitalleşmenin artması ve iş yapış biçimlerinin değişmesi ile organizasyonda en çok ihtiyaç duyulan yetenekler, dijital ve dinamik dönüşümü gerçekleştirecek pozisyonlar. Kordsa İnsan Kaynakları, Hukuk ve Kurumsal İletişim GMY Eray Karaduman, “Otonom sistemler, yapay zekâ, optimizasyon, veri işleme, veri analitiği, siber güvenlik, yazılım mühendisliği, OT ve digital kurumsal kaynak planlama uzmanlıklarını kapsayan beceri ve yetkinlikler bu dönemde odağımızdaki pozisyonlar” diyor.

Özellikle pandemiyle birlikte piyasada talep artışı gözlemledikleri pozisyonların daha çok Bilişim Teknolojileri alanında olduğuna işaret eden Esas Gayrimenkul İnsan ve Kültür Direktörü Aslı Kemal ise “Biz de bu yetenekleri bulmakta zaman zaman zorlandık. Ticari Gayrimenkul sektörüne baktığımızda profesyonel hizmetlerde CRM ve finansal kontrolör ile bütçe planlama tarafındaki yeteneklerde piyasada arz kısıtı yaşamaktayız” diyor.

KOLLARI SIVADIK

Eray Karaduman, Kordsa’da yetenekleri yönetmek için hayata geçirdikleri çalışmaları şöyle anlatıyor: “İşin geleceğine uyum kapsamında ihtiyaç duyduğumuz yetkinlikleri organizasyon dışından Kordsa’ya kazandırmanın yanı sıra mevcut çalışanlarımızı da işin geleceğine hazırlamak için yeniden yetkinlik kazandırma ve esnek dönüşüm programları geliştirmek için kolları sıvadık. İşin Geleceğine Uyum Programı, Stratejik İşgücü Planlama, Çevik Dönüşüm ve Sabancı Üniversitesi ile işbirliği yaparak çalışanlarımızın İleri Veri Analitiği Programı’na katılımlarını sağladık. Kordsa bünyesinde Veri Bilimcisi, Veri Mühendisi ve Veri Çevirmeni, Çevik Koç pozisyonları açarak organizasyonel dönüş programlarımızı destekliyoruz. Buna ek olarak dijital roller kapsamında çalışma modellerimizi kişiselleştirme ve özelleştirme yönünde de çalışmalarımız devam ediyor. Farklı kademelere göre yapılandırılmış yetenek, yönetici adayı ve üst yönetim geliştirme gibi gelişim programlarını tasarlıyor ve uyguluyoruz. Şirketimizde koçluk ve mentorluk kültürünü yaymak için tüm organizasyonun dahil olduğu global mentorluk, yerel dilde yapılan yerel mentorluk ve “reverse mentoring” (tersine mentorluk) programları ile hem yöneticilerin hem çalışanların gelişimlerini destekliyoruz. Bölgelerimizdeki yeteneklerin gelişmesi bizim için son derece önemli. Fonksiyonlar arası, ülkeler arası rotasyonlar yaparak onların deneyimlerini, bilgi birikimlerini artırıyor, çok yönlü profesyoneller olmalarını hedefliyoruz.”

MARKAMIZI DAHA YÜKSEK SESLE ANLATIYORUZ

Aslı Kemal, Esas Gayrimenkul’de yetenek yönetimi için gerçekleştirilen çalışmaları paylaşıyor: “Yetenekler yeni düzende esnek ve hibrit çalışma düzenlerini, şirketlerin kültürlerini işveren markası olup olmadığını, sağlanan maddi koşullarla birlikte tercih sebebi olarak görüyorlar. Biz de kurum kültürümüzü ve işveren markamızı daha yüksek sesle anlatıyoruz. Bu kapsamda esnek ve hibrit modeller sunuyoruz. Uzaktan çalışma destek paketleri, başarıyı teşvik eden prim modelleri, çalışan destek programları, izin hakları, wellbeing çalışmalarımız ve çalışan deneyimini artıracak uygulamalarımız adaylarımızın oldukça ilgisini çekiyor. Yetenekleri cezbetmek kadar elde tutmamın da önemli olduğu bir gerçek. Bu açıdan da eğitim gelişim fırsatları sunmayı, değerli hissettirmeyi, süreçlere dahil etmeyi, güçlü bir iletişim bağı kurmayı, takdir ve ödüllendirmeyi kritik buluyoruz.”