'Yetkin bireyler yetiştirme programında' yeni dönem

Türkiye’de ilk defa lise ve üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan, 2015’ten bu yana 21. Yüzyıl yetkinliklerinin ve farkındalığının kazandırılması amaçlanarak, ‘yetkin’ bireyler yetiştirme hedefiyle tasarlanan ‘MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’, 2022 yılının ikinci eğitim dönemine başladı.

Mehmet Zorlu Vakfı (MZV), MEF Üniversitesi ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından desteklenen, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve YetGen Kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut’un liderliğinde yürütülen MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Farkındalık Programı’nda, 2022 yılının ikinci döngüsü başladı.

Eğitim programının ikinci dönemine 10 bin başvuru yapılırken, 2 bin öğrenci kabul edildi. MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’na yaklaşık 138 YetGen lideri de eşlik ediyor. Her yıl ilginin giderek arttığı programda, eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifika veriliyor. Ayrıca eğitimler, Yetkin Gençler YouTube kanalı üzerinden de canlı yayında izlenebiliyor.

Programla ilgili görüşlerini aktaran Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında da yer alan nitelikli eğitimin Zorlu Grubu’nun odaklandığı en temel alanlar arasında yer aldığını belirtti. Mehmet Zorlu Vakfı olarak, geleceği şekillendirecek ve dünyayı daha iyi bir noktaya taşıyacak gençlerin gelişimine katkı sağlama hedefi doğrultusunda, bu alanda yapılan çalışmaları çok önemsediklerini söyleyen Ömer Yüngül “Hızla ve sürekli olarak değişen dünyada var olabilmeniz, birer dünya vatandaşı olarak dünyanın geleceğinde söz sahibi olabilmeniz için geleceğin yetkinliklerine sahip olmanız, dahası kendinizi bu konuda sürekli güncellemeniz gerekiyor. Bu sebeple de 21.yüzyıla hazır olma yolunda farkındalık, gerekli beceri ve yetkinlikleri kazanmanız hedefiyle kurgulanan MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’nın ilk günden bu yana paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

YetGen’in Kurucusu, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, yaptığı açılış konuşmasında kendini geliştirmek, kendine yatırım yapmak isteyen insanların toplandığı yerin YetGen olduğunu belirterek “Sekiz yıl önce 60 kişi ile başladığımız YetGen bugün 2 bin kişi ile devam ediyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek hedefiyle kuruldu.” dedi.

Prof. Dr. Erhan Erkut sözlerine şöyle devam etti: “YetGen daha önce görmediğiniz türden bir eğitim, büyük ve çok interaktif bir program. 138 liderimiz var, Türkiye’nin her yerinden hatta yurtdışından da katılımcılarımız var. Geçen eğitim döneminde ilk defa YetGen Öğretmen’i yaptık. 1000 öğretmenle buluştuk. Uzun vade vizyonumuz; önce üniversite tamamlayıcısı, ardından üniversite alternatifi, sonra da işe girişte aranan sertifika olmak, bunların yanında; sağlam ve taze içeriklerine, büyük bir video envanterine sahip olmak. Bu yolda bize ilk günden beri destek olan Mehmet Zorlu Vakfı’na, MEF Üniversitesi’ne ve bu dönem yeni destekçimiz olan ÇEİS’e çok teşekkür ederiz.” dedi.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)’in Genel Sekreteri Dr. H. Serdar Şardan ise çimento sektörünün insan başına eğitim saati en yüksek sektör olduğunu belirtip, ÇEİS’in de insana yatırım konusunda uzun süredir çalışmalar yapan bir kuruluş olduğunu, bu kapsamda hem iş güvenliği hem de sektör çalışanlarının kültürel ve sosyal gelişimine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.