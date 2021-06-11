Yolda.com 1,9 milyon dolar yatırım aldı

KOBİ’ler başta olmak üzere tüm işletmelerin karayolu taşımacılık süreçlerini dijitalleştiren Yolda.com, henüz ilk yılında 1,9 milyon dolar tutarındaki ikinci yatırım turunu kapattı. Avusturya merkezli ve çok hızlı büyüyen startuplara yatırım yapan Speedinvest’in liderlik ettiği yatırım turuna, mevcut yatırımcılar Collective Spark ve tüm melek yatırımcılar da katıldı. Güçlü bir Seri A yatırım turuna hazırlanan Yolda.com’un bir yılda aldığı toplam yatırım, gerçekleşen yatırım turu ile birlikte 2,7 milyon dolara ulaştı.

Yolda.com Kurucu Ortağı ve CEO’su Volkan Özkan “Tüm mevcut yatırımcılarımızın yatırıma dahil olması bizim için önemliydi. Yeni yatırımcımız da bize, globalleşme yolculuğumuzda güç verecek. İlk yılımızda parsiyel (LTL) taşımacılıkta çok önemli taşıma hacimlerine ulaştık, yeni yatırımla hedefimiz hizmet alanımızı tam kamyon yükü (FTL) çözümleriyle genişleterek yaklaşık 10 kat büyümek ve Avrupa başta olmak üzere uluslararası alanda faaliyet gösteren bir firma haline gelmek. Tabii bu hedefler doğrultusunda ekibimizi 1 yıl içinde 2 kat büyütmek ve alanında uzman isimleri de bünyemize katmak istiyoruz” dedi.

Yolda.com Kurucu Ortağı ve CTO’su C. Murad Özsert ise “Yeni yatırımla beraber veri odaklı bir girişim olarak, yeni nesil teknolojiler geliştirerek otomasyon ve operasyonel verimliliği arttırmayı hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz teknoloji ve çözümler ile sadece müşterilerimizin nezdinde değil, sektörde de dijitalleşmeye öncü olma gayesini taşıyoruz.” dedi.

Hizmeti uçtan uca yönetiyor

Yolda.com yalın, çevik, dinamik ve hızlı yapısı, teknoloji altyapısı ve uzman ekibi ile B2B iş ortakları için tüm lojistik operasyonu uçtan uca yönetiyor. Atıl kapasitenin önüne geçerek taşımacılığı verimli hale getiriyor ve lojistik sektörünün dijital dönüşümüne yardım ediyor. Aynı zamanda paylaşım ekonomisi odaklı hareket ederek, bireysel taşıyıcılara destek oluyor, onlara bir platform ve yeni iş fırsatları sunuyor. Böylece lojistik maliyetlerini azaltıyor, müşteri memnuniyetinin artmasını sağlıyor ve karbon ayak izinin düşmesine yardımcı oluyor.