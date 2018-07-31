YOLO 50 bin kullanıcıya ulaştı

Türkiye’de tek ve yasal anlık çağrı teknolojisi geliştiren YOLO, bin 500 sürücüye ve 50 bin kullanıcıya ulaştı.

Şehir içi lüks taşımacılık alanında Aralık 2016’dan bu yana faaliyet gösteren YOLO, kısa sürede elde ettiği büyüme ile dikkat çekiyor.

Şirketten yapılan açıklamada, YOLO'nun anlık çağrı teknolojisi ile Türkiye’de hizmet veren tek yasal uygulama olduğu belirtildi. Açıklamaya göre, son bir yılda sürücü portföyünü 500’den bin 500’e çıkartan uygulamanın bireysel kullanıcı sayısı ise şimdiden 50 bini aştı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Kurulduğu günden bu yana gerek aldığı yatırımlarla gerekse uygulamayı geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik attığı adımlarla dikkat çeken YOLO, dünya markası olma yolunda istikrarlı büyümesini sürdürüyor."