Yurt dışı gelirleri ile pazar payını artırıyor

Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi listesindeki Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak; "Avrupa’da, dünyanın en büyük şirketleri ile aynı pazarda yer alıyoruz" dedi.

Uluslararası inşaat sektörünün en prestijli dergilerinden ENR’nin (Engineering News Record), müteahhitlik firmalarının yurt dışı gelirlerini esas alarak hazırladığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" 2022 yılı listesinde dört basamak yükselerek 24’üncü sıraya yükselen Rönesans, Türkiye’nin dünya pazarındaki payını artırıyor.

Rönesans Holding açıklamasına göre, 30 yıllık tecrübesiyle her yıl açık ara listenin Türkiye’deki öncüsü olarak yer alan Rönesans, özellikle son yıllarda iş ortakları ile geliştirdiği Mühendislik-Tedarik-İnşaat-Finansman (EPCF Engineering, Procurement, Construction and Financing) modeli ile yeni pazarlarda altyapı ve sosyal donatı projelerine odaklanarak yurt dışındaki faaliyetlerini büyütüyor.

Rönesans, ayrıca yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını arttırıyor. Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi 2022 yılı listesinde yer alan 42 Türk şirketinin toplam yurt dışı gelirlerinin yaklaşık yüzde 18'ini gerçekleştirerek açık ara önde yer alan Rönesans, listede yer alan Türk şirketlerinin toplam yurt dışı yeni kontratlarının da yüzde 29'unu üstlendi. Türkiye Müteahhitler Birliği verilerine göre yurt dışında 31 milyar dolarlık yeni proje büyüklüğüne ulaşan Türk şirketleri içinde Rönesans, lokomotif görevi üstlendi. ENR listesinde en yakın rakibinin yaklaşık 3 katından fazla tutarda yurt dışı yeni kontrata imza atan Rönesans, 6 farklı alanda sürdürdüğü 99 projeyle iş kolu çeşitliliğinde de öne çıktı.

Türk inşaat sektörünün lideri Rönesans, Vinci, Strabag Se, Bouygues, Ferrovial, Royal Bam Group Nv, Skanska Ab, Eiffage, Porr Ag, China Railway Construction gibi dünya devlerinin yer aldığı Avrupa sıralamasında ise bir basamaklık yükselişle 8. sırada yer aldı. ENR’nin araştırmasında, Avrupa bölgesinin toplam geliri 66,8 milyar dolar olarak hesaplandı. İlk 10 şirketin Avrupa pazarından aldığı toplam pay ise yüzde 59,1 oldu.

"Finansman yaratma kabiliyetimizi, inşaat tecrübemizle birleştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, şunları kaydetti:

"Avrupa’da, dünyanın en büyük şirketleri ile aynı pazarda yer alıyoruz. Bu rekabette bizi öne çıkartan en önemli yetkinliğimiz uluslararası finansman yaratma kabiliyetimizi inşaat becerimizle birleştirip sinerji açığa çıkartmak ve yeni pazarlara, yeni iş kollarına girmek. Stratejik olarak gelirlerimiz 6 farklı iş koluna yayılmış durumda. Tek iş koluna odaklı olmak şirketleri daha kırılgan yaparken, dayanıklılığı ve sürdürülebilir karlı büyümeyi riskli hale getirebiliyor. Biz özellikle rekabet avantajımızı artırmaya, grubun teknik kapasitesini yükseltmeye ve yeni ülkelerde büyümeye yönelik şirket satın almaları gerçekleştirmeye devam etmeyi planlıyoruz. En önemlisi de işimizi yaparken doğru iş birlikleri kurmak. İş ortaklarımız ile uzun süreli güvene dayalı bir ilişki geliştiriyoruz."

2015 yılından beri yurt dışı gelirleriyle Avrupa’nın en büyük 10 şirketi arasında yer almaktan bir Türk şirketi olarak gurur duyduğunu belirten Ilıcak, “Her zaman daha iyisini yapma gayesiyle azimle çalışan, tüm dünyada örnek gösterilen projeleri ve yatırımları hayata geçiren tüm çalışma arkadaşlarımı bu başarıları için tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Rönesans, Avrupa’da şirket satın alımlarıyla büyüyor

Rönesans, 2014 yılında Alman Heitkamp’ı, 2016 yılında ise 145 yıllık geçmişi ile Hollanda’nın en büyük 10 inşaat şirketinden biri olan Ballast Nedam’ı bünyesine kattı. Şirket böylece Hollanda, Almanya, İsviçre ve İngiltere’deki faaliyetlerini önemli oranda artırdı. Rönesans, Türkiye ve Avrupa faaliyetlerinin yanı sıra Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika’nın da bulunduğu geniş bir coğrafyada inşaat, gayrimenkul, sağlık ve enerji alanlarında faaliyet gösteriyor.