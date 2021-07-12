Yurt dışı halka arz sürecini askıya aldı

TikTok'un sahibi ByteDance, gelecek mart ayı için planladığı yurt dışı halka arz sürecini askıya aldığını açıkladı.

12.07.2021 16:05:000
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Yurt dışı halka arz sürecini askıya aldı

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre dünyanın en bilinen sosyal medya şirketlerinden biri olan ByteDance yurt dışı halka arz planını tamamen askıya aldı. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Tiktok'un sahibi olan ByteDance, Çin hükümetinin halka arza değil veri güvenliğine odaklanılması uyarısını dikkate alarak mart ayında yurt dışı halka arz planını askıya aldı.

Şirkete Aralık ayında sağladığı fonlamada 180 milyar dolar civarında değer biçilmişti. Bir diğer Çinli kuruluş Didi ise Çin hükümetinin uyarılarını dikkate almaması nedeniyle halka arz sonrasında yoğun baskıyla karşı karşıya kalmıştı.

Haberde ByteDance'ın halka arz planını ertelemesinde tek nedenin Çin hükümeti olmadığı farklı nedenler de bulunduğu vurgulandı.

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