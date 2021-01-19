Yurt dışından 128 milyon dolar fonlama sağladı

Getir yurt dışı büyüme için gerçekleştirilen ikinci fonlama turunda 128 milyon dolar daha fonlama sağlayarak Türkiye'nin yeni 'Unicorn'u olma yolunda ilerliyor.

19.01.2021 15:19:000
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Yurt dışından 128 milyon dolar fonlama sağladı

Getir’den yapılan yazılı açıklamada yurt dışı büyüme için gerçekleştirilen ikinci fonlama turunda 128 milyon dolar fonlama sağlandığı belirtildi.

Fonlama ile birlikte Getir yaklaşık 850 milyon dolarda değerlendi.Getir’in fonlama sağladığı kurumlar arasında Michael Moritz’in Crankstart Investments ve Brazilian Base Partners’ının yanı sıra, Tiger Global, Goodwater Capital, Revo, Fiba ve Esas yer aldı.

Fonlamada Getir’e danışman olarak Numis görev aldı. Yazılı açıklamada Getir’in 2020’de hasılatını 5 kat büyüttüğü belirtildi.

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