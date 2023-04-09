"Yüzde 100 büyüme hedefliyoruz"

2022’yi 100 milyon TL ciroyla kapatan Meksa Yapı’nın kurucu ortakları Mehmet Sancak ve Melih Keşoğlu, “Ciro olarak öngörümüz, yıl sonunu 200 milyon TL’nin üzerinde kapatacağımız yönünde” diyor.

Meksa Yapı, sektörde yaklaşık 17 yıl profesyonel üst düzey yöneticilik tecrübesine sahip olan Yüksek Mühendis Mehmet Sancak ile Mimar Melih Keşoğlu tarafından 2016 yılında kuruldu. İç Anadolu distribütörü olduğu Gante markasıyla mutfak ve iç kapı kategorilerinde konut projelerine ve perakende müşterilerine çözüm ortağı olan Meksa’nın portföyünde, Gante’nin yanında Krono Original Laminat Parke ve Siemens Ankastre ve Beyaz Eşya en çok hacim oluşturan markalar olarak yer alıyor. Şirket, konutlarda banyo dolapları, vestiyer ve giyinme odası çözümleri de sunuyor. Önümüzdeki dönemde konut projelerinin yanı sıra hastane, havaalanı ve okul gibi teknik yapılarda is hacmini artırmak istediklerini belirten Meksa Yapı’nın kurucu ortakları Mehmet Sancak ve Melih Keşoğlu, yeni markalarla büyüyerek ilerlemek istediklerini söylüyor. Mehmet Sancak ve Melih Keşoğlu’yla şirketin hedeflerini konuştuk:

2022 yılı şirketiniz için nasıl geçti?

Geçen yıl hacimsel bazda yaklaşık yüzde 20, ciro bazında yaklaşık yüzde 130 büyüdük. Yılı 100 milyon TL’nin üzerinde bir ciroyla tamamladık. Buradaki büyüme, konut projelerine sunduğumuz projelerin hazırlanmasından teslimine kadar geçen süreçte anahtar teslim islerimizden kaynaklandı.

Enflasyon, alım gücünün düşmesi, hammadde ve enerji maliyetleri 2022’nin en zorlayıcı baslıkları oldu. 2023’e de aynı baslıklarla girdik. Ayrıca çok büyük bir deprem felaketi yasadık. Tüm bunlar sizin islerinizi nasıl etkiliyor?

Ülkece yasadığımız felaketin acısını yüreğimizde taşıyoruz. Zor süreçlerden geçiyoruz ve yaraların sarılması için Meksa Yapı olarak bizler de elimizden geleni ilk günden itibaren yapmaya devam ediyoruz. Artan maliyetler ve enflasyonla beraber, birlikte çalıştığımız is ortaklarımızla doğru stratejiler belirleyerek söz verdiğimiz taahhütlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Bizim islerimiz uzun soluklu süreçlerde devam ettiği için geçiş dönemini de yumuşak bir biçimde yasayacağımızı düşünüyoruz.

Önümüzdeki dönem için yeni is birlikleri hedefiniz var mı?

Halihazırda Ankara’da üç farklı noktada bulunan mağazamızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Nisan ayında İstanbul Florya’da hizmet vermeye başlayacak olan yeni mağazamızla birlikte yeni is ortaklarımızla çalışmaya devam etmek istiyoruz.

2023 yılı için büyüme ve ciro hedefiniz nedir?

Bu yıla bünyemizdeki ekiplerin sayısını artırarak başladık ve hacimsel olarak Ankara ve çevre illerde yüzde 30 büyüme hedefimiz bulunuyor. Ciro olarak öngörümüz, yıl sonunu 200 milyon TL’nin üzerinde kapatacağımız yönünde.

“AMERİKA’YA AÇILMAK İSTİYORUZ”

“İŞ ORTAKLARIMIZ ARTACAK”

5 yıllık vizyonumuzda, bünyemizde barındırdığımız 17 markamızı, görüştüğümüz ve hedeflediğimiz ürün gruplarıyla birlikte 25 çözüm ortağına çıkararak ağımızı genişletmek istiyoruz. İç Anadolu Bölgesinden sonra İstanbul’daki şirketlerin de aranan tedarikçisi olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

“İHRACATIMIZ BÜYÜYECEK”

Mevcutta Avrupa ülkeleri, Irak ve Türki Cumhuriyetlere gerçekleştirdiğimiz ihracat hacmimizi büyütmek, diğer yandan da ABD’de kuracağımız yeni yapıyla birlikte Amerika kıtasına açılma hedefi içerisindeyiz