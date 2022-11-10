Zorlu Enerji sektörde öncü oldu

Zorlu Enerji “Bilim Temelli Hedefler Girişimi”ne katılan ilk enerji şirketi oldu.

Sürdürülebilirliği iş yapış biçimi olarak benimseyen ve tüm faaliyetlerini ESG çatısı altında gerçekleştirmeye odaklanan Zorlu Enerji, sera gazı emisyon artışını 1,50C ile sınırlamaya yönelik taahhütte bulunarak imzaladığı Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (SBTi) dahil olarak sektöründe öncü oldu.

Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getiren Zorlu Enerji, sektöründe ilk olarak iklim krizinin olumsuz etkilerini azaltarak ortadan kaldırmayı hedefleyen uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ni (Science Based Targets İnitiative - SBTi) imzalayan şirket oldu. Temel sürdürülebilirlik stratejisini Entegre Risk Yönetimi, Kurumsal Yönetişim ve Davranış, Etik, Uyum ve Şeffaflık temelleri üzerine kurgulayarak bütüncül bir perspektifle değerlendiren Zorlu Enerji, bu önemli adımı atarak sera gazı emisyon seviyelerini azaltma taahhüdünde bulunan ilk enerji şirketi oldu.

CDP, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2015'de kurulan SBTi iklim değişikliği ile mücadele insiyatifi kapsamında kurumların toplam sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarını desteklemeyi amaçlıyor. Küresel ısınmanın önüne geçmek amacıyla Paris Anlaşmasında belirlenen hedefler doğrultusunda çaba harcayan Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi), şirketlerin sera gazı azaltma hedeflerinin ortak standartlar doğrultusunda geliştirilmesini teşvik ediyor.

Sürdürülebilirlik stratejisinin önemli boyutlarından birisi olan “Onarıcı Operasyonlar ve Değer Zinciri” ile biyosferin yenilenmesi ve onarılmasına destek olmayı amaçlayan Zorlu Enerji, uzun zamandır yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklara yatırım yaparak atmosferdeki sera gazı salımlarının azalmasına katkı sağlıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmak hedefiyle, çevresel sürdürülebilirliği faaliyetlerinin odağına alan Zorlu Enerji, 2024 yılına kadar Paris iklim Anlaşması hedefleri doğrultusunda küresel sera gazı (GHG) emisyon artışını 1,5oC ile sınırlamak için üzerine düşen sorumluluğu bilim temelli oluşturacağını beyan etti.

“Sürdürülebilir çözümler ve Ar-Ge çalışmalarıyla sektör öncüsüyüz”

Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla sürdürülebilirliğe büyük önem verdiklerini ifade eden Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, şunları söyledi:

“Enerji sektörüne sürdürülebilirlik konusunda öncülük etme hedefimiz doğrultusunda; çalışmalarımızda çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlara odaklıyoruz. Bu bağlamda İklim krizi ile mücadele, karbon emisyonlarının azaltılması, kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması, enerji verimliliği ve enerji arz güvenliği gibi konuları ele alıyor, yenilenebilir kaynaklara dayalı bir enerji ekosistemi yaratmak için çalışıyoruz. Elektrik üretimini fosil kaynaklardan ayrıştırarak temiz ve güvenilir enerji tedariki sağlıyor ve mevcut iş kolumuzun yenileyici biçimde dönüşümünü destekliyoruz. 2030 yılına kadar tüm güç üretimini yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı ve operasyonlarımızdan kaynaklanan emisyonları net sıfır seviyesine çekmeyi taahhüt ediyor, sadece kendi operasyonlarımızı değil, müşterilerimizin de karbonsuz büyümelerini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Avrupa’nın ve diğer büyük ekonomilerin öncülüğünde karbonsuzlaşan piyasalara uzak kalmamak ve ülkemizin rekabetçi gücüne katkıda bulunmak için Zorlu Grubu şirketlerinden başlayarak tüm sektörlerin karbonsuz büyümesine katkıda bulunuyoruz. Bununla da yetinmeyip, 2040 yılına kadar tüm değer zincirimizin karbon nötr olması hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyor, sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi olarak ele alıyoruz. Bilim Temelli Hedefler Girişimi'nin imzacısı olmamız da bu anlayışımızdaki kararlılığımızın bir göstergesidir. Kuruluşumuzdan bu yana Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ilkelerini benimseyen bir şirket olarak, aynı zamanda 2°C Bildirisi’nin imzacıları arasında da yer alıyoruz. Karbon Saydamlık Projesi’ne Türkiye’den gönüllü olarak katılan ve aynı zamanda Türkiye’de ISO 14064-1 Sera Gazı Doğrulama Standardı alan ilk enerji şirketiyiz. Gökçedağ Rüzgâr Santrali Projemizle Gold Standard Sertifikası alarak ve Gönüllü Karbon Piyasası’na entegre olarak Türkiye’nin ilk karbon emisyon azaltımı projesini gerçekleştiren enerji şirketi olduk. Toplum ve gezegen odaklı yatırımlar yaparak geliştirdiğimiz sürdürülebilir çözümler ve akıllı teknolojilere dayalı Ar-Ge çalışmalarımızla bugün olduğu gibi gelecekte de sektörümüze öncülük etmeyi hedefliyoruz. ”