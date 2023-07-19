Zorlu Enerji'den solar araba teknolojisine destek

Belçika’daki solar arabaları yarışında ilk üçe giren İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi “Arıba ZES XE” ile Avustralya World Solar Challenge öncesi Türkiye turuna çıktı.

ZES’in desteklediği İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, Osmangazi Üniversitesi Mavera Teknoloji Takımı ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı Eskişehir’de buluştu

Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda, sürdürülebilir bir yaşam için yenilenebilir enerji kaynaklarına ve geleceğin teknolojilerine odaklanan Zorlu Enerji’nin yeni nesil teknoloji markası ZES; destekçisi olduğu İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mavera Teknoloji Takımı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı’nı Eskişehir’de buluşturdu.

Geçtiğimiz yıl Belçika’da düzenlenen iLumen European Solar Challenge’da (iESC 2022) 24 saatlik parkuru üçüncülükle tamamlayarak önemli bir başarıya imza atan İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, bu yıl 22-29 Ekim tarihleri arasında Avustralya’da düzenlenecek “Bridgestone World Solar Challenge 2023 – BWSC 2023” öncesi Türkiye turuna çıktı. ZES’in destekçileri arasında yer aldığı diğer iki üniversite takımı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mavera Teknoloji Takımı ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı ile Eskişehir’de bir araya gelen İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, güneş enerjili araçlar kategorisinde en prestijli ve en büyük organizasyon olan Bridgestone World Solar Challenge yarışı öncesi moral ve motivasyonunu yükseltirken, aynı zamanda 3 takım birbirleriyle deneyimlerini paylaştı.

Zorlu Enerji, “Akıllı Hayat 2030” sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda tamamen yenilenebilir ve temiz kaynaklara dayalı, yeni nesil akıllı teknolojilerle şekillenen faaliyetleriyle gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik odağında iş modelleri geliştirmeye devam ediyor. Küresel bir organizasyon olarak sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm değer zincirine entegre eden Zorlu Enerji, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında geleceğin mimarı gençlerin deneyim kazanma yolculuğunu önceleyen bir yaklaşımla bilim temelli ilerlemeyi desteklemeyi sürdürüyor.

ZES gençlere mentorluk desteği sağlıyor

İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi (İTÜ ZES GAE), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mavera Teknoloji Takımı ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı’nın sürdürülebilirlik odaklı yenilikçi çalışmalarına katkı sunmayı amaçlayan ZES, bir yandan da gençlerin deneyim kazandıkları bu yolculuklarında mentorluk yaparak gençlerin yanında yer alıyor.

'Üniversite-sanayi iş birliklerimizi daha da güçlendirerek sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz'

Takımlar arasında ortak bir sinerji yaratılan etkinlikte gençlerle bir araya gelerek inovasyon ve Ar-Ge odağında söyleşi gerçekleştiren Zorlu Enerji Ar-Ge Müdürü Ural Halaçoğlu, üniversite–sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine vurgu yaparak, şunları dile getirdi: “Elektrik üretiminin tamamını yenilenebilir enerjiden sağlayan ve ürettiği enerjinin yönetimine aday olan, dönüşümüne yön veren bir şirket olarak; sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimine dönüştürmüş ve tamamen yeni nesil akıllı enerji sistemlerine odaklanmış durumdayız. İklim krizi ile mücadele, karbon emisyonlarının azaltılması, kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması, enerji verimliliği ve enerji arz güvenliği, temiz teknolojiler, su kullanımı ve suyun korunması, insan ve çalışan hakları, fırsat eşitliği ve kurumsal yönetişim gibi birçok konuyu özenle ele alıyoruz. Özellikle genç yeteneklerin yaratıcı ve yenilikçi yönlerini desteklemeyi; gençlerin öğrenme temelli bilimsel projeleri ortaya koymaları için kolaylaştırıcı olmayı son derece önemli görüyoruz. Daha iyi bir gelecek için böylesine değer yaratan projeleri ZES markamızla desteklemekten gençlerimizin yanında ZES markamızla yer alarak, sürdürülebilir toplumsal değişim ve dönüşümün desteklenmesine katkı sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.”

İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi (İTÜ ZES GAE) 10 güneş arabası ve iki otonom araç imal etti

İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi 2004 yılında İTÜ mühendislik öğrencileri tarafından kuruldu. Yarış simülasyonu için çıktığı Türkiye turunda sürdürülebilir bir yaşam için doğaya zarar vermeden de araç kullanmanın mümkün olduğunu göstererek, toplumda bu yönde bir farkındalık oluşturmayı hedefleyen İTÜ ZES GAE; imalat yolculuğuna güneş enerjisiyle çalışan arabalar ile başlamış ve bugüne kadar 10 güneş arabası ve iki otonom araç imal etmiş oldukça başarılı bir ekip. Otomotiv, enerji ve bilişim sektörleri başta olmak üzere ülkemizin kalkınmasına katkı sunan projelere mühendisler yetiştirmeyi amaçlayan İTÜ ZES GAE güneş paneli, elektrikli motor, batarya paketleme, batarya yönetim sistemi (BMS), kompozit şasi gibi çeşitli mühendislik alanlarını ilgilendiren birçok konuda çalışıyor.

Bridgestone World Solar Challenge 2023 yarışında Türkiye’yi ve İTÜ’yü temsil etme hedefi

İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’nin en büyük hedeflerinden biri ise; güneş enerjili araçlar kategorisinde en prestijli organizasyon olan ve 22 – 29 Ekim tarihleri arasında Avustralya’da düzenlenecek “Bridgestone World Solar Challenge 2023”e katılıp Türkiye’yi ve İTÜ’yü en iyi şekilde temsil ederek, başarılı sonuçlara imza atmak. 36 yıllık köklü bir geçmişe sahip, dünyanın en önemli ve zorlu öğrenci proje yarışması sayılabilecek Bridgestone World Solar Challenge’dan 2009 yılında “The Best Newcomer” ödülü ile dönen ilk ve tek Türk ekibi olan İTÜ ZES GAE, Avrupa’daki başarısını Bridgestone World Solar Challenge 2023 ile taçlandırmayı hedefliyor.

İTÜ ZES GAE’nin bugüne kadar ürettiği en iyi güneş arabası ARIBA ZES XE

ZES ile yapılan iş birliği ile “İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi” adını alan ekip, 10. nesil güneş arabası “ ARIBA ZES XE” ve ikinci otonom aracı “ARIBA Autonomous 2’’ ile yola devam ediyor. ARIBA ZES XE; İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’nin bugüne kadar imal ettiği 10 güneş arabası arasında enerji tüketimi bakımından en verimli ve teknik açıdan en başarılı araç. Pandeminin zorlu koşullarında, mekanik sistemi ve laminasyonuna kadar özenle tasarlanan ARIBA ZES XE hafif, verimli, güçlü dizaynı ve güneş arabası kültürünü en iyi şekilde yansıtan özellikleriyle dikkat çekiyor. Ekip; 2004 yılından bu yana imal ettiği 10 adet güneş enerjisiyle çalışan elektrikli araba ile 3 kıtada 24’ten fazla ödülün sahibi oldu.

Mavera Teknoloji Takımı teknolojiyi her alanda takip ediyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde kurulan Mavera Teknoloji Takımı; 2019 yılında Devrim26 Elektromobil Takımı, 2020 ve 2021 yıllarında Mavera Teknoloji Takımı adıyla TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜBİTAK Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına katılım sağladı. 2023 Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında, ivmelenme yarışını Türkiye 3’üncüsü olarak tamamladı. Takım, bu yıl Ağustos ayında düzenlenecek olan Teknofest Orta İrtifa Roket yarışlarında da boy gösterecek. Mavera Teknoloji Takımı; yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımıyla “MAVERA”yı ulusal ve uluslararası platformda bilinen bir marka haline getirmeye çalışıyor.

Başarıya ulaşmak için var güçleriyle çalışıyorlar

Buluşma esnasında deneyimlerini paylaşan Mavera Teknoloji Takımı, Zorlu Enerji’nin 2022 ve 2023 senelerinde ZES markası ile gerçekleştirdiği altın sponsorluğu sayesinde projelerini ve kendilerini geliştirme yönünde önemli adımlar attıklarını ve Mavera Teknoloji Takımı’nın markalaşma sürecinde Türkiye çapında daha tanınır bir kulüp olma yolunda ilerlediklerini ifade etti. Zorlu Enerji’yi her zaman yanlarında hissediyor olmanın verdiği güçle başarıya ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade ettiler.

Hidroana Takımı Shell Eco-Marathon Europe 2023 yarışında Avrupa dördüncüsü oldu

17 yıldan bu yana faaliyetlerini sürdüren Hidrojen enerjili araç takımı “HİDROANA” her yıl düzenli olarak Shell-Eco Marathon Europe/Türkiye ve Tübitak Efficiency Challenge (TEKNOFEST kapsamında) yarışlarına katılıyor. ZES’in destekçisi olduğu takım bu yıl Fransa Nogaro’da Circuit Paul Armagnac’ın ev sahipliği yaptığı Shell Eco-Marathon Europe 2023 yarışında Avrupa dördüncüsü oldu.

Çevreci hidrojen enerjisinin yaygınlığına ve tanınırlığına katkı sağlıyor

Shell Eco-Marathon Europe 2023’e “MİDAS” isimli araçlarıyla katılan takım, 1m3 yakıtla 440 km yol katederek; Hollanda, Almanya, İtalya gibi Avrupa kıtasından katılan rakipleriyle yarıştı. Zorlu Enerji’nin ZES markası ile sağladığı katkının yanı sıra, manevi desteğinin kendilerini onore ettiğini belirten ekip, sürdürülebilir ve çevreci hidrojen enerjisinin yaygınlığını ve tanınırlığını artıracak projelere imza atmayı hedefliyor.