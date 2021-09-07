Zorlu Enerji’ye Bonds & Loans Ödülü

Türkiye’nin ilk sürdürülebilir Sukuk İhracını TSKB aracılığı ile sektörüne kazandıran Zorlu Enerji, Türk sermaye piyasaları ve finans sektörünün saygın ödüllerinden biri olan "2021 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri" kapsamında Yılın İslami Finansal Anlaşması (Islamic Finance Deal of The Year) alanında birincilik ödülünü aldı.

Zorlu Enerji’nin dünyada örnekleri bulunan sürdürülebilir Sukuk ihracını Türkiye’de ilk kez uygulamasıyla ödüle hak kazandığını belirten Zorlu Enerji Mali İşler Genel Müdürü Elif Yener şunları söyledi:

“Sermaye piyasaları ile finans sektörünün en saygın ödüllerinden biri olarak değerlendirilen ve GFC Media Group tarafından düzenlenen ‘Bonds & Loans 2021 Türkiye Ödülleri’nden birine layık görülmekten dolayı son derece mutluyuz. Bu organizasyon, Türk bankacılık ve finans sektörünün güçlü yönlerinin vurgulanması ve şirketlerin gelecekte yapacakları ihracat hamlelerine de fırsat vermesi açısından son derece önemli. 2018 yılından bu yana değerlendirildiğimiz bu önemli organizasyondan, katılım gösterdiğimiz her yıl gurur verici başarılarla döndük. İlk olarak 2018’de İslami Sermaye Piyasaları alanında 3’üncülük, 2019’da Altyapı Finansman Anlaşması alanında 2’ncilik ödülüne hak kazandık. Geçtiğimiz yıl Altyapı Finansman Anlaşması alanında 3’üncülük ödülünü aldık. TSKB tarafından oluşturulan toplam 450 milyon lira tutarındaki sürdürülebilirlik temasına sahip Sukuk İhraç Programı çerçevesinde ilk etapta aldığımız 50 milyon liralık ihraç ile ‘Yılın İslami Finansal Anlaşması’ kategorisinde birinciliğe layık görüldük. Bu süreçteki uyumlu işbirliğimiz için TSKB’ye ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden biri olarak sürdürülebilir enerji tedariği ile yenilenebilir enerji alanında yaptığımız yenilikçi yatırımlar, çalışmalar, geliştirdiğimiz işbirlikleri ve bunların sonucunda elde ettiğimiz dikkat çekici performans yıllar içerisinde Türkiye Bonds & Loans Ödülleri’nde bizi zirveye taşıdı. ‘Yılın İslami Finansman İşlemi’ ödülünü alan ilk enerji şirketi olmak da bizi ayrıca gururlandırıyor.”

Zorlu Enerji adına ihraç ettikleri Sürdürülebilir Kira Sertifikası’nın “Bonds and Loans 2021” gibi prestijli bir platformda ödüle layık görülmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını belirten TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aygen, “2020 yılının Haziran ayında değerli iş ortağımız Zorlu Enerji adına gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Kira Sertifikası ihracına, 2021 yılının ilk yarısında BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odaklı SKA Kira Sertifikasını da ekleyerek bu alandaki yenilikçi yaklaşımımızı bir adım öteye taşıdık. Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği’nin (ICMA-International Capital Markets Association) 4 temel standardına uyumlu bir çerçevede yapılandırılan bu ihraç, sürdürülebilir altyapı ve temiz ulaşım gibi hedefleri de içermesi nedeniyle büyük bir önem taşıyor. Özellikle pandeminin ve doğal afetlerin tüm dünyada etkilerinin hissedildiği bu süreçte, sürdürülebilirlik kavramı, gündemimizin en önemli konusu haline geldi. Sürdürülebilir sukuk içeriği açısından dünyada ilk olma niteliğine sahip bu ihraçla, yatırım bankacılığı faaliyetlerimize hız kazandırarak, öncü bir misyon üstlenmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de iş birliklerimizi geliştirerek, finans sektörü ve ülkemizde düşük karbonlu ve daha verimli bir üretim düzeyine geçiş için katma değer yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

100’ün üzerinde başvuru yapıldı

Türkiye’deki yaratıcı ve çığır açan anlaşmaları yapan kurumsal ve finansal şirketler ile ihracatçı firmalar ve yatırımcıların değerlendirildiği 2021 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri’ne bu yıl 100’ün üzerinde başvuru oldu. 2014 yılından bu yana düzenlenen bu ödüllere başvuran firmalar, çok kapsamlı bir seçim sürecinde değerlendiriliyor. Başvuruda bulunan şirketlerin, yapılarından finansman erişimine, yüksek kaliteli uygulamalarından yenilikçi yapılanmalarına kadar pek çok önemli kriterler çerçevesinde performanslarının ölçüldüğü Türkiye Bonds & Loans Ödüllerine üç yıl boyunca katılım gösteren Zorlu Enerji, organizasyondan önemli başarılar elde ederek döndü.