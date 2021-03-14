2021 İÇİN UMUTLU BEKLEYİŞ





Nihayet geride bıraktığımız 2020, istinasız tüm insanlığın bir “Bir an önce son bulsun” diye dua ettiği bir dönem oldu. Korona virüsün ayak sesleriyle ve Avustralya’da milyonlarca canlının zarar gördüğü büyük bir yangınla başladı. Mart ayında dünya çapında bir salgına dönüşerek ekonomiden sağlığa, eğitimden toplumsal problemlere kadar birçok alanda felakete yol açtı. Bu büyük felaketin ekonomik sonuçlarıyla baş edebilmek için çok sayıda ülke yılın ikinci yarısında teşvikler ve parasal genişleme yoluyla ekonomik toparlanmayı ivmelendirdi. Romalı devlet ve hukuk adamı Marcus Tullius Cicero’nun dediği gibi “Bir yerde yaşam varsa orada umut da vardır.” Şimdi insanlık, 2020’nin son günlerinde hala dizginlenememiş olan bu salgının, 2021 yılının ilk 3 ayında tüm dünyada yürütülecek aşı çalışmalarıyla kontrol altına alınmaya başlayacağını umut ediyor. Ben de Türkiye’nin sipariş ettiği 50 milyon doz Sinovac aşısına ilaveten bu yıl içinde diğer aşılardan da temin edebileceğini, yerli aşının da 2021 içinde hazır olabileceğini düşünüyorum. Saygın bilim insanlarının virüs mutasyona uğrasa da aşının etkili olacağı yönündeki açıklamalarını da güvenilir buluyorum. Kısacası, ümidim ve öngörüm, 2021’in dünya ve insanlık için 2020’den daha iyi bir yıl olacağı yönünde. Bu yıl 197 CEO’nun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz anketimizin sonuçları da Türkiye’deki iş dünyası liderlerinin umudunu koruduğunu, temkinli bir iyimserlik içinde olduğunu ortaya koyuyor. 2021 için ankete katılan CEO’ların yüzde 22,3’ü yüzde 5, yüzde 30,1’i yüzde 4 ve yüzde 26,3’ü de yüzde 3 büyüme öngörüyor. İş liderleri de aşılama programıyla birlikte normale dönüşün hızla başlayabileceğini düşünüyorlar.

ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ HAZIRLIKLARI

Bu umut ışığında Capital ve Ekonomist Dergileri olarak bizler de Türk iş ve ekonomi dünyası liderlerinin yıllardır büyük ilgi ve teveccüh gösterdiği Uludağ Ekonomi Zirvesi’ni (UEZ 2021) bu salgının sonlanma evresinde gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza başladık. UEZ’ 2021’in ağır bir yükü omuzlamakta olan yeni ekonomi yönetiminin, kamu ve iş dünyası liderlerinin “yeni yükseliş dönemi” için planlarını ve mesajlarını güçlü biçimde açıklayabileceği, kamuoyuyla paylaşabileceği vizyoner, üst düzey bir platform olarak hayat bulmasını hedefliyoruz.

24-25 Mart 2021 tarihlerinde hibrit bir yapıda (ağırlıklı online) olarak gerçekleştireceğimiz Uludağ Ekonomi Zirvesi 2021 için panel sponsorluğu, iş birliği teklifleri ve konuşmacı önerilerinizi bekliyoruz.

Sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum.