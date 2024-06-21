Rasyonel olma, işe güce odaklanma vakti

Merkezi yönetimi 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde iktidara (Cumhur İttifakı’na) veren halk, yerel yönetimlerin liderliğine de muhalefeti getirdi. Hatta ana muhalefet partisi olan CHP, 1977’deki genel seçimlerden bu yana ilk kez yüzde 37,76 gibi rekor oy oranına ulaşarak sandıktan birinci parti olarak çıktı. Ve siyasi rekabette yine ilk kez AKP’den daha fazla oy aldı. CHP’nin 2019 yerel seçimlerindeki yüzde 30,11’lik oy oranını 5 yılda bu denli artırabilmesinin nedenleri çeşitli. AKP’nin ise 2019 yerel seçimlerindeki yüzde 44,33’lük oy oranı 2024’te yüzde 35,48’e geriledi. Seçim sonuçlarını bu köşede uzun uzadıya analiz etmek niyetinde değilim. Ancak seçmen net biçimde şu mesajı verdi: “Artık rasyonel siyaset istiyoruz. Ana muhalefet partisine iktidar partisi olan AKP’den daha çok oy verdik ve bir anlamda iktidar ve muhalefeti aynı düzlemde eşitledik. 2017 sonrasında geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bozulan güç dengesini halk olarak tekrar kurduk. Siz artık iktidar ve muhalefet değil merkezi yönetim ve yerel yönetim liderlerisiniz. Şimdi olgunlukla birlikte çalışarak Türkiye’nin sorunlarını çözmenizi, rasyonel siyaset yapmanızı bekliyoruz.” Önümüzdeki 4 yıl boyunca yani 2028’e dek Türkiye’yi seçimsiz bir dönem bekliyor. Tabiri caizse bu süreçte siyasi partiler de, kamu da, iş dünyası da boş laf ve siyaset üretmeyi, kavgacı üslubu bırakıp işine gücüne bakmalı, bakacak da… Madem öyle ben de size işimizden, Capital’in bu sayısından ve içeriğinden bahsedeyim biraz… Önce kapak söyleşimizden başlayalım. 2000’li yılların başından başlayarak Defy, Singer, Hitachi gibi 19 markayı satın alan, çok sayıda ortaklığa imza atan Arçelik, yeni bir döneme, dönüşüme, sıçramaya hazırlanıyor. Bu dönüşümün en önemli adımı Hollanda’da kurulan ve yüzde 75’i Arçelik’e, yüzde 25’i Whirpool’a ait olan “Beko Europe”. Türkiye dışındaki tüm operasyonunu Beko markasıyla yürütme kararı aldıktan sonra Arçelik, dünyanın her tarafında “Beko” olarak yeniden yapılandı. “Dünyadaki tüm operasyonlarımızı Beko kurumsal kimliği altında topluyoruz. Ben de artık Beko’nun CEO’suyum” diyen Hakan Bulgurlu, sözlerine “45 üretim tesisi, 22 marka ve 55 bin çalışanla Avrupa’nın lideri, dünyanın ikinci büyüğüyüz. 10 yılda sektör liderliğini almayı hedefliyoruz” diyerek devam ediyor. Karaca Grup… O da tıpkı Arçelik gibi satın almalarla büyüyerek dünyaya açılan ve globalde büyümeyi hedefleyen bir Türk markası. Emsan, Jumbo, Cookplus, Kaşmir Halı, Weimar Porselen gibi satın almalarla Karaca Grup CEO’su Mehmet Fatih Karaca, 48 ülkede 480 mağaza ve 2 bin 500’ün üzerinde satış noktasıyla faaliyet gösteriyoruz. 2023 ciromuz 750 milyon dolara ulaştı. Ciromuzun şimdilik yüzde 15-20’si ihracattan geliyor. Almanya ve İngiltere’ye odaklanmamızla ihracatın payı artacak” diyor. Capital ekibi olarak Türk şirketlerinin, markalarının bölgesel ve global ölçekte büyümesi ve yatırım yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu alanda iyi örneklerin artmasını diliyoruz. İyi okumalar diliyorum,