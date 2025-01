Yeni markamız: “Uluslararası Ekonomi Zirvesi 2025”

Bizler gazeteci olarak güncel olaylar, konular, trendler ve insanlar hakkında derinlemesine araştırma yapmak, toplumsal gerçekleri tüm açıklığıyla ortaya koymakla sorumluyuz. Yeni dünyadaki gelişmeleri takip etmek; bunların uzun vadeli ve çok boyutlu etkilerini analiz etmek bir ekonomi dergisi yayıncısı olarak benim de en büyük mesleki motivasyonum, hatta mutluluk kaynağım. Benim ve takım arkadaşlarımın bir mutluluk kaynağı daha var; okurlarımızın belki hepsiyle değil ancak yüzlercesiyle şahsen tanışıyor, onlardan geri bildirim alabiliyor olmak. Ben de deneyimli ekonomi gazetecilerinden oluşan 30’a yakın çalışma arkadaşım da çoğu iş dünyası liderlerinden, genç profesyonellerden ve akademisyenlerden oluşan okurlarımızla olan bire bir ilişkilerimizden güç alarak dergilerimizi rakiplerinden ayrıştırabiliyoruz. Bu insani temaslar ve okurlarımızla yaptığımız fikir alışverişleri sayesinde Capital, Ekonomist, Start Up ve CEO Life dergileri için değerli içerikler, her birine özel farklı bir çizgi ve ruh yaratabiliyoruz. Sadece yayınlarımızla değil yıl boyunca düzenlediğimiz farklı konferans, zirve ve network buluşmalarıyla da okurlarımıza dokunuyoruz. Bunların en geniş katılımlısı olan ve Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri olarak 2012 yılından bu yana düzenlediğimiz Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ), yine bu sinerji sayesinde Türkiye’nin ve bölgenin en büyük iş buluşmasına dönüştü. Pandemi sonrasında pek çok zorluğu çözümleyerek her yıl çıtamızı biraz daha yükseğe taşıdık ve 18-21 Nisan 2024 (Nisan) tarihlerinde Sapanca’da düzenlediğimiz son zirvemiz, gördüğü büyük ilgiyle konferans otelinin fiziksel kapasitesini son noktasına kadar zorladı. Türkiye’den ve uluslararası iş dünyası liderlerinden 80’den fazla ismi konuşmacı olarak ağırladık, 1.500’den fazla iş insanının katılımıyla kendi rekorumuzu kırdık. 2025 yılı için ise size önemli bir haberimiz var; uluslararası vizyonumuzu daha da güçlendirerek yenilenen markamız “Uluslararası Ekonomi Zirvesi” (UEZ) adıyla yolumuza devam edeceğiz. UEZ organizasyon komitesi olarak önümüzdeki yılın temasını zirvenin yeni ismine uygun olarak “Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0” olarak belirledik. Bölgenin en etkili iş ve ekonomi zirvesi UEZ 2025’te yeni temamız kapsamında düzenlenecek 12 panelde şu soruların yanıtlarını arayacağız: Yapay zeka, blockchain, robotik gibi yeni teknolojiler ve sürdürülebilirlik gibi güncel yaklaşımlar dünyamızı “Gelecek 5.0” ve “Ekonomi 5.0 “hedefine nasıl ulaştırabilir? Eğitimden sağlığa, endüstriden tarıma her alanda “Gelecek 5.0” mümkün mü? Adil, kapsayıcı ve daha sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş sağlanarak büyük savaşların ayak sesleri ve jeopolitik gerilimler azaltılabilir mi? Zirveyle ilgili gelişmeleri https://uluslararasiekonomizirvesi. org/ adresinden takip edebilir, daha detaylı bilgi için bizimle temasa geçebilirsiniz. İyi okumalar