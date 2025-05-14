Bugün 21 Mart Cuma…Nisan sayısının editör yazısını yazmak üzere masamın başına geçtim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili sürecin iş dünyasına, ekonomiye nasıl yansıyacağını, yurt dışında Türkiye’ye ilişkin nasıl bir algı, izlenim yarattığını pek çok ekonomist, siyaset uzmanı çoktan dillendirdi. Bugün siyaset kürsülerinden “Adnan Menderes’i darağacına gönderenlerin alınlarındaki leke temizlenmeyecek” diyenler “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yargının bir zamanlar siyasi ve haksız kararlar aldığına” dikkat çekiyor. Bugün aynı hataya düşülmemesi için azami çabayı göstermek de o siyasetçilerin boynunun borcu. Malum henüz yargıya intikal etmiş bir konu hakkında fikir beyan etmek biz gazeteciler için ateşten gömlek... Fikir beyan edenler var mı; var. Korkmadan, çekinmeden…Cesaretleri için meslektaşlarımı kutluyorum, ancak bugün benim içimden fikir beyan etmek gelmiyor. O nedenle Şair Vedat Türkali’nin dizelerine bırakacağım köşemi: Salkım salkım tan yelleri estiğinde Mavi patiskaları yırtan gemilerinle Uzaktan seni düşünür, düşünürüm İstanbul Bin bir direkli Haliç’inde akşamlar Adalarında bahar, Süleymaniye’nde güneş Hey sen ne güzelsin, ey kavgamızın şehri, İstanbul Boşuna çekilmedi bunca acılar Büyük ve sakin Süleymaniye’nle bekle Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla Bekle bizi, İstanbul Tophane’nin karanlık sokaklarında Koyun koyuna yatan çocuklarınla bekle Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi, İstanbul Boşuna çekilmedi bunca acılar Bekle o günler gelsin, gelsin, İstanbul Sen bize layıksın, biz de sana, İstanbul. İyi okumalar diliyorum.