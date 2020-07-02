KRİZDEN DOĞAN FIRSATLAR





Küresel korona salgınının dünya ve Türkiye ekonomisine ağır bir darbe vuracağı kesin; ama bu darbenin sonuçlarını şimdiden kestirmek mümkün değil. IMF’nin iyimser senaryosuna göre 2020’de dünya ekonomisi yüzde 3, Türkiye ekonomisi yüzde 5 küçülecek. 2021’de ise dünya yüzde 5,8, Türkiye ise yüzde 5 büyüyecek. Kötümser senaryoya göre dünya 2020’de yüzde 5,8 küçüldükten sonra 2021’de yüzde 3,9 büyüyecek, ancak önümüzdeki yıl salgında bir ikinci dalga olursa küresel ekonominin büyümesi yüzde 1,1 düzeyinde kalacak.

Öte yandan bu olumsuz senaryolara rağmen bu kriz de diğerleri gibi içinde fırsatlar barındırıyor. Bu gerçek değişmeyecek. Küresel ekonomiye ilişkin yukarıda verdiğim büyüme rakamlarını okuduktan sonra içinizden “Fırsat bunun neresinde” diye geçirebilirsiniz. Son dönemde konuştuğum iş insanlarından ve okuduğum raporlardan edindiğim kuvvetli izlenim bu. Çeşitli fırsat pencereleri önümüzde açılacak. Yeter ki iş insanları Türkiye için doğacak o fırsatları görmeyi ve değerlendirmeyi bilsin…

Dünyanın sayılı yönetim danışmanlığı şirketlerinden AT Kearney’in geçtiğimiz haftalarda elime ulaşan “Global Değer Zincirinde Türkiye’nin Konumlanması” başlığını taşıyan raporu, işte bu fırsatlara dikkat çekiyor. Rapor, önümüzdeki dönemde değer zincirlerinde ve tedarikte yerelleşme trendinin güçleneceğini ve bunun da Türkiye’nin ihracatına ve dolayısıyla gelişmesine olumlu yansıyacağını vurguluyor. Geçtiğimiz ay Türkiye’de bir hastane açılışına telekonferans yöntemiyle katılan Japonya Başbakanı Shinzo Abe de “Yüksek katma değerli ürünleri Japonya’ya ve diğer her şeyi ASEAN ülkelerine taşımaya çalışmalıyız” diyerek yerelleşme trendine hız katacakları açıkça ifade ediyor. ABD Başkanı Trump zaten “Üretimi ABD’ye geri getirmeliyiz” sözünü adeta Çin ile keskinleştirmeye başladığı ticaret savaşının bayrağı yapmış durumda.

AT Kearney’e göre Türkiye otomotiv, tekstil-hazır giyim ve demir çelik sektörlerinde ihracatını büyütme yeteneğine ve fırsatına sahip. Gıda ve elektrikli ev eşyaları gibi alanlarda da ihracat potansiyelini artırabilecek konumda. Haziran ayıyla birlikte yeni normale dönüş planlarındaki adımlar hızlanacak. Her şeyin başı sağlık diyerek tedbiri elden bırakmadan ofislere, fabrikalara dönüş başlıyor. Bizler sosyal mesafeyi koruyarak korona virüsle mücadelede başarılı modelleri örnek alarak yolumuza devam edeceğiz.

Güzel günlerin bizi beklediği umudunu kaybetmeden…

Sağlıklı günler diliyorum.

ONLINE PROJELER İÇİN KONUŞALIM

Krizle birlikte etkinlik ve projelerimizi online’a taşıdık. Bugüne dek online 4 CEO Club toplantısı gerçekleştirdik. Online zirve ve forumlarımız haziran ayında da devam edecek. “Uzaktan Eğitimde Yeni Trenler”, “Dijitalleşme”, “Yeni Dönem Fırsatları” gibi farklı başlıklarda toplantılar için Capital ile iş birliği yapmak isterseniz lütfen bana yazın. [email protected]