Türkiye, nisan ayı içinde hükümetin aldığı ani bir kararla seçimi 15 ay kadar öne aldı ve 24 Haziran’da erken seçime gidiyor. Genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi bu tarihte gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kararın gerekçesini mevcut sistemle ülkeyi yönetmenin giderek zorlaşması olarak açıkladı. Nisan 2017’de yapılan referandumla kabul edilen anayasa değişikliği ilk seçimden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüğe girecek. Mart 2019’da ise yerel seçimler var. Bu da seçim ekonomisinin bir süre daha devam etmesi demek. Son 4 yıldır Türkiye ekonomisi peş peşe seçimler, terör ve 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi gibi pek çok çalkantıyla yüzleşti. Tüm bunlara global dünyadaki gerginlikler, Suriye konusunda yaşanan sorunlar ve belirsizlikler eklendiğinde iş dünyasındaki her ölçekten şirket, bu ortamda yoluna devam edebilmek için büyük mücadele verdi. Türkiye’nin tam olarak normalleşememesi ve OHAL’in uzun sürmesi gelen turist sayısından tutun Türkiye’ye gelecek yabancı yatırımlara kadar pek çok alanda iş dünyasına negatif yansıdı. Türkiye ekonomisi 2016’da darbe girişimi nedeniyle istenilen büyüme performansını yakalayamasa da 2017’de Kredi Garanti Fonu ve vergi indirimleriyle yüzde 7,3 gibi sürpriz bir büyüme oranını yakaladı. Dış talebin canlı olması da bu büyümeye destek verdi. Şüphesiz böyle bir büyüme ortamında seçmeni sandık başına götürmek hükümet için doğru bir seçim. Ancak ekonominin geleceğini seçim sonrasında Türkiye ekonomisine, hukuk sistemine güveni artırmak üzere iç ve dış politikada atılacak adımlar belirleyecek. Tüm iş insanları seçim sonrasında ekonomide neler olacağını merak ediyor. Bu konuyla ilgili ekonomist arkadaşımız Dr. Orhan Karaca’nın Konjonktür sayfalarındaki detaylı analizi size ışık tutacak nitelikte. Okumanızı öneriyorum. Bu ay Abdi İbrahim’in yönetim kurulu başkanı Nezih Barut ile yaptığımız özel söyleşi de ona heyecan veren yeni yatırımı AbdiBio ile biyoteknolojik ilaç pazarında iddialı bir oyuncu olma hedeflerini anlattı. Bunun için Amerika’daki start up’lar ve üniversitelerle iş birliği yaptıklarını söyledi. İşte karmaşık ortamda dahi geleceği kaçırmamak için atlamamız gereken konular. İyi okumalar diliyorum,