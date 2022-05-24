ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ (UEZ) 2022’YE DAVET





Son iki yıldır bu köşede güncel ekonomik ve politik sorunlara, dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin gelişmelere en yalın ve öz biçimde değinmeye çalıştım. Bu ayki köşemde sizleri yıllar içinde iş dünyasının iz bırakan klasik bir buluşması olarak takvimlere giren, pandemi döneminde samimi olarak özlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi 2022’ye davet etmek istiyorum.

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri olarak 2012 yılından bu yana düzenlediğimiz Uludağ Ekonomi Zirvesi, (UEZ) “Türkiye’nin Davos’u” olarak anılan iş dünyasının en geniş katılımlı fikir platformu niteliğiyle her yıl büyük heyecanla beklenen bir buluşma oldu. 2012 yılında 50 iş insanı ve 650 izleyicinin katılımıyla yola çıkan Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ), aradan geçen sürede “bölgenin en büyük ekonomi zirvesine” dönüştü. Yıllar içinde gelişerek Türkiye’den ve dünyadan üst düzey 110 konuşmacı ve 2 bin katılımcıya ulaştı. Bu önemli fikir platformunu, 2021’de pandemi döneminin hızlı değişen gündemini ve dinamiklerini yakalamak üzere hibrit olarak düzenledik, güçlü konuşmacılarla gündemdeki kritik konuların ele alındığı hibrit zirvelerimiz büyük ilgi gördü ve yüksek katılıma ulaştı.

Türk iş ve ekonomi dünyası liderlerinin yıllardır büyük ilgi ve teveccüh gösterdiği bu önemli zirveyi, 2022 yılında tekrar fiziksel olarak gerçekleştireceğiz. UEZ 2022, Sapanca’da NG Enjoy Otel’de 6-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Güzel buluşmaların, arada ekran olmaksızın yüz yüze konuşabilmenin keyfini ve önemini çok daha iyi anladığımız, birbirimizi özlediğimiz bu günlerde UEZ 2022’nin hepimize ilaç gibi geleceğini düşünüyorum.

Şu günlerde tüm dünya pandemiden çıkış ve dünya barışı için güçlü arayış ve özlem içinde. Günümüzün bu zorlu problemlerinin çözümü ise ancak ülke yönetimlerinin ve iş dünyası liderlerinin global ölçekte “birlikte” çalışmasıyla mümkün. “Birlikte çözüm arayışı” pek çok platformda dillendiriliyor. İyileşmek ve daha iyi bir dünya yaratabilmek ancak birlikte, uyum içinde hareket ederek mümkün. Bu bağlamda UEZ 2022’de “Yeni Küresel Düzeni Tasarlamak: Birlikte İyileşme, Değişim ve Dijitalleşme” teması altında pek çok farklı panel düzenleyeceğiz. Fikir önderlerinin tüm dünyayı saracak yeni, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir ekonomik modele geçiş için öncülük edecekleri değişim, iyileşme planlarını konuşacağız.

İş dünyası liderlerini buluşturan UEZ 2022’nin vizyoner, üst düzey platformlarında, panellerinde yer almak, zirveye katılmak için şimdiden 6-9 Ekim tarihini ajandanıza not edin. Zirveye ilişkin konu, konuşmacı ve sponsorluk önerilerinizi bize yazabilirsiniz.

Barışın hüküm sürdüğü sağlıklı günlerde buluşmak üzere.

İyi okumalar diliyorum.