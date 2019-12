Sevdiğiniz işi yaparsanız, bir gün bile çalışmış sayılmazsınız” diyor Konfüçyüs… Bu sözü severim vekendi adıma çok doğru bulurum. Tam 23 yıldır sevdiğim işiyaptığım için kendimi çok şanslı sayıyorum. Dahası bugünedek sevdiğim işi sevdiğim insanlarla birlikte yaptığım için deçok mutluyum. Türkiye’nin tartışmasız en güçlü, en etkili işve ekonomi dergisi Capital’in başarı formülü de bu. Deneyimli ve her koşulda birbirine bağlı, çalışma temposu, stresemukavemeti güçlü birbirine sevgi bağıyla bağlı bir ekip…Konularımızla ilgili sert tartışmalara da girsek, birbirimizi kıyasıya eleştirsek de her zaman bir masanın etrafındatoparlanıp her olumsuz anı unutup her güne yeniden başlayabilecek kadar güçlü bir iş arkadaşlığı kültürüne sahibiz.Hayatta değişmeyen tek şey değişim. Bu ay Capital’de deönemli bir değişim yaşanıyor. Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, Kasım ayından itibarengörevinden ayrılma kararı aldı. Onunla Doğan Burda’daki26 yıllık kariyerinin 23 yılında birlikte çalıştım. Bu nedenlebenim için bir yöneticiden çok daha öte bir anlam taşıyor.Çocuklarımın doğumunda da sevdiklerimin kaybında dayanımda olan, en zor anları birlikte göğüslediğimiz bir yolarkadaşı. Capital’in bu noktalara gelmesi için yıllardır olağanüstü bir tempoyla çalıştı ve Konfüçyüs’un sözünü teyitedercesine çok severek çalıştı. Bu nedenle ona Capital’ekazandırdığı her türlü değer için okurlarımız ve Capital ekibiadına buradan teşekkür etmek ve bundan sonraki hayatındasağlık ve başarı dileklerimi iletmek istiyorum. İş yerinde ona“Rauf Bey”; sitem etmek, takılmak istediğimiz zamanlardaise “patron” diye hitap ederiz. Ancak bu kez izninizle ilk keztüm arkadaşlarımın sesi olarak “Yolun açık olsun ağabey”diyerek onu uğurlamak istiyorum. Biliyoruz ki o eşsiz sabrıve tevazusuyla ekranından başını kaldırıp bize destek vermeye devam edecek.Bizler çıtayı onun astığı noktadan daha yükseğe taşımayıhedefleyeceğiz. Ben bundan sonraki dönemde Capital’inetkinlik ve projeleriyle ilgili sorumlulukları da üstleniyorolacağım. Aralık ayında yapmayı planladığımız “Perakendedeİnovasyon Forumu ve Liderleri”, “Türkiye’de İş DünyasınınEn Beğenilen Şirketleri Ödül Töreni Galası” ve “Yapay Zeka&Robotik Zirvesi” için çalışmalara başladık. Bu etkinliklerleilgili her türlü yaratıcı fikrinizi, sponsorluk ve konuşmacıönerilerinizi benimle paylaşabilirsiniz.İyi okumalar,