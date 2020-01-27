İlk KSS projemiz

Nil Dumansızoğlu

[email protected]

19 yıl önce başlatılan Temiz Tuvalet kampanyası Opet’in ilk KSS projesi. “Her Kızımız Bir Yıldız” Mercedes-Benz’in ilk göz ağrısı ve 15 yaşında. Anadolu Efes’in “Gelecek Tarımda” projesi, Yaşar Holding’in Pınar Çocuk Resim Yarışması da ilklerden. Örnekleri çoğaltmak mümkün. İlk projeleriyle yarattıkları etkiyi gören bu şirketler, her yıl daha fazla insana dokunarak topluma katkıda bulunmayı sürdürüyor.

Şirketler, insanların daha iyi bir yaşam sürmesini sağlayabilmek için vardır.” Bu söz, Borusan Holding’in merhum kurucu ve onursal başkanı Asım Kocabıyık’a ait. Pek çok şirket, tıpkı onun yaptığı gibi sorumluluk anlayışını şirket kültürü haline getiriyor. İlk projeleriyle yarattıkları etkiyi gören şirketler, her yıl daha fazla insana dokunmak için bu projeleri geliştiriyor, yenilerini ekliyor. Şirketlerin stratejilerinde olmazsa olmaz unsurlardan biri haline gelen KSS projeleri, eğitim, sağlık, sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi alanlarda yoğunlaşıyor. Biz de sorumlu şirketlerin ilk göz ağrısı olan KSS projelerini araştırdık. Opet’in Temiz Tuvalet, Anadolu Efes’in Gelecek Tarımda, Mercedes-Benz’in Her Kızımız Bir Yıldız, Kale Grubu’nun Meslek Eğitimleri gibi projeleriyle başlayan KSS çalışmaları, uzun yıllardır binlerce insanın hayatına dokunuyor.

HOLDİNGLERİN YAKLAŞIMI

Etki alanı çok geniş sektörlerde faaliyet gösteren holdingler, KSS çalışmalarıyla binlerce insanın hayatına dokunuyor. Örneğin bugün eğitim, kültür sanat ve kadının güçlenmesi olmak üzere üç ana eksende KSS çalışmaları yürüten Borusan Holding, ilk projelerini çocuk ve eğitim alanında oluşturdu. Sosyal sorumluluk faaliyetlerini, 1992 yılında kurulan Borusan Kocabıyık Vakfı’nın (BKV) çatısı altında yapılandıran şirketin ilk sosyal sorumluluk çalışmaları, eğitime verdikleri destek kapsamında okulları ve eğitimle ilgili diğer tesisleri yapmak şeklinde gerçekleşti. Öğrenciler, öğretmenler ve aileleriyle birlikte on binlerce insanın hayatlarına olumlu etki yaptıklarını anlatan Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, şöyle konuşuyor: “İlk çalışmalarımız, Atatürk’ün önümüze koyduğu çağdaş uygarlık hedefinin anahtarı olarak gördüğümüz eğitime destek verme yönünde oldu. BKV eğitim alanında yaptığı çalışmalarda bugüne kadar pek çok okulun inşaatlarını, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kütüphanesi’nin restorasyonunu gerçekleştirmiş bulunuyor. Çalışmalarımızı, halen eğitim, kültür sanat ve kadının güçlenmesi olmak üzere üç ana eksende yürütüyoruz.” Kibar Holding Kurumsal İletişim Müdürü Nilüfer Fişek Ömer, eğitim ve çevre konusunda yapılan desteklerle toplumsal sorumluluk alanında yapılan önemli çalışmaları olduğunu anlatıyor. “Kasım 2018’de ‘Kibar Gönüllüleri’ projesini hayata geçirdik. İlk yılımızda ilkokullar için fiziksel iyileştirme projelerimize ve ilkokul öğrencilerine yönelik fayda sağlayan etkinliklerimize ağırlık verdik. ‘Eğitim ve çocuk’ konusunu, gönüllülük çalışmalarımızın odağında tuttuk. Etkinliklerimiz toplamında 4 binden fazla çocuğun hayatına dokunduk.” Şişecam Topluluğu ise sürdürülebilirlik alanına odaklanıyor. “Cam Yeniden Cam” projesiyle 2011 yılından bugüne kadar 1,2 milyon tondan fazla cam atığı geri dönüşüme kazandırıldı.

EĞİTİME BÜYÜK DESTEK

Türkiye’de şirketlerin KSS projelerini belirlerken öncelik verdiği konuların başında eğitim geliyor. Örneğin Mercedes-Benz’in ilk KSS projesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’yle (ÇYDD ) birlikte 2004 yılında, 17 ilde 200 kız öğrenciyi destekleyerek başlattığı “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi. Bu projeyi aralıksız olarak 15 yıldır sürdürüyor. 2019 itibarıyla her yıl 200’ü üniversite öğrencisi olmak üzere bin 200 Yıldız Kız, Mercedes-Benz Türk’ten burs alarak eğitimine devam ediyor. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, proje hakkında şu bilgileri veriyor: “Yakın dönemde projemizde yenilikler yaparak etki alanımızı genişlettik. Bugüne kadar 30 şehirde 650’den fazla Yıldız Kız’a kişisel gelişim eğitimleri verilen projeye kodlama programından İngilizce eğitimine bir dizi yenilik gerçekleştirdik. Tüm bunlara ek olarak hayatlarına olumlu etki yaptıklarını anlatan Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, şöyle konuşuyor: “İlk çalışmalarımız, Atatürk’ün önümüze koyduğu çağdaş uygarlık hedefinin anahtarı olarak gördüğümüz eğitime destek verme yönünde oldu. BKV eğitim alanında yaptığı çalışmalarda bugüne kadar pek çok okulun inşaatlarını, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kütüphanesi’nin restorasyonunu gerçekleştirmiş bulunuyor. Çalışmalarımızı, halen eğitim, kültür sanat ve kadının güçlenmesi olmak üzere üç ana eksende yürütüyoruz.” Kibar Holding Kurumsal İletişim Müdürü Nilüfer Fişek Ömer, eğitim ve çevre konusunda yapılan desteklerle toplumsal sorumluluk alanında yapılan önemli çalışmaları olduğunu anlatıyor. “Kasım 2018’de ‘Kibar Gönüllüleri’ projesini hayata geçirdik. İlk yılımızda ilkokullar için fiziksel iyileştirme projelerimize ve ilkokul öğrencilerine yönelik fayda sağlayan etkinliklerimize ağırlık verdik. ‘Eğitim ve çocuk’ konusunu, gönüllülük çalışmalarımızın odağında tuttuk. Etkinliklerimiz toplamında 4 binden fazla çocuğun hayatına dokunduk.” Şişecam Topluluğu ise sürdürülebilirlik alanına odaklanıyor. “Cam Yeniden Cam” projesiyle 2011 yılından bugüne kadar 1,2 milyon tondan fazla cam atığı geri dönüşüme kazandırıldı.

EĞİTİME BÜYÜK DESTEK

Türkiye’de şirketlerin KSS projelerini belirlerken öncelik verdiği konuların başında eğitim geliyor. Örneğin Mercedes-Benz’in ilk KSS projesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’yle (ÇYDD ) birlikte 2004 yılında, 17 ilde 200 kız öğrenciyi destekleyerek başlattığı “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi. Bu projeyi aralıksız olarak 15 yıldır sürdürüyor. 2019 itibarıyla her yıl 200’ü üniversite öğrencisi olmak üzere bin 200 Yıldız Kız, Mercedes-Benz Türk’ten burs alarak eğitimine devam ediyor. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, proje hakkında şu bilgileri veriyor: “Yakın dönemde projemizde yenilikler yaparak etki alanımızı genişlettik. Bugüne kadar 30 şehirde 650’den fazla Yıldız Kız’a kişisel gelişim eğitimleri verilen projeye kodlama programından İngilizce eğitimine bir dizi yenilik gerçekleştirdik. Tüm bunlara ek olarak Yıldız Kızlarımıza istihdam olanakları sunuyoruz. Bugün üretim tesislerimizde çalışan kadınların yüzde 20’si ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ bursiyerlerinden oluşuyor. Projeyle bugüne kadar 5 bini aşkın genç kadının hayatında dokunduk.” CPM Yazılım, KSS çalışmalarına eğitim odaklı başlayan şirketlerden. 2016 yılında başlatılan “Eğitim İçin Her Şey” projesinin ilk etabı Şanlıurfa’da olan 55 bin öğrenciye giyecek, 55 bin öğrenciye kitap yardımında bulunuldu ve 39 okula su kuyusu açıldı. 186 öğrenciye burs verildi ve verilmeye devam ediliyor. Ayrıca 5 yemekhane, 3 kütüphane yapımı, okul onarımları ve gelen diğer taleplerin karşılanması gibi ihtiyaçlara karşılık verildi. Toplamda proje kapsamında bugüne kadar 10 bin yardımcı kitap öğrencilere ulaştırıldı. CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, “15 Haziran 2016’da başlayan projede hedef 5 yıl içinde Türkiye’nin dört bir yanından 250 okula ve 100 bin çocuğa ulaşılmasıydı. 2019 yılı itibarıyla hedef 3’üncü yılında gerçekleştirildi. Yeni hedef, 2023 yılına kadar 600 okulla 250 bin çocuğa ulaşabilmek” diyor.

ÇOCUK ODAKLI STRATEJİ

Sağlık da şirketlerin önem verdiği sosyal sorumluluk alanlarının başında geliyor. Bu noktada eğitimin ve sağlığın iç içe olduğu bir çalışma yürüten Nestle Türkiye, çocuklara beslenme hakkında temel bilgileri aktarmak amacıyla “Beslenebilirim-I Learn Nutrition” projesini, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 2012 yılında başlattı. Bu proje, global “Daha Sağlıklı Çocuklar İçin Nestle” programının bir parçası olarak hayata geçirildiğini söyleyen Nestle Türkiye CEO’su Ansgar Bornemann, şöyle konuşuyor: “Beslenebilirim projemizde tüm yıla yayılan 32 saatlik bir eğitimle üçüncü sınıf öğrencilerine sağlıklı beslenmenin temel ilkelerini öğretmeyi, gıdaya pozitif bir bakış geliştirip yeme ve içme alışkanlıklarını iyileştirmeyi hedefledik. 2017’de ise projeye fiziksel aktiviteyi de ekleyerek adını ‘Sağlıklı Adımlar’ olarak değiştirdik. İlk olarak 2012-2013 öğretim yılında 50 okulla başladık. 9 bin öğrenci ile 18 bin veliyle başlayan projemiz, bugüne kadar 15 ilde 76 okulda 86 bin çocuğa, 172 bin veliye ve 2 bin 900 öğretmene ulaştı. Sağlıklı Adımlar projemizi de genişletmeye devam ediyoruz. Bu yıl iki ilin daha eklenmesiyle projedeki il sayısı 17’ye çıktı. Yaygınlaştırma uygulamasıyla erişimimiz ikiye katlanarak yılda 172 okula, 31 bin öğrenciye ve 62 bin veliye ulaştı.” Yaşar Holding’in de KSS çalışmalarının odağında çocuklar bulunuyor. 38 yıl önce başlattıkları Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’yla çocukların duygu ve düşüncelerini renklerle ifade etmelerini, bedensel gelişimleri kadar zihinsel ve sosyal gelişimlerine de katkı sağlamak amaçlanıyor. Yaşar Holding Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Aykırı, “Projemiz, bugüne kadar 4 milyona yakın çocuğun resimleriyle kendilerini ifade etmelerini sağladı. 2015 yılında ise yeni bir projeye imza atarak ‘Pınar Çocuk Resim Atölyesi’ni hayata geçirdik. 2019 yılında 8 ilde 9 atölye kurarak binlerce minik ressamla buluştuk” diyor.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ

Türkiye’de bir türlü çözüm bulunamayan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına şiddet konusu da şirketleri harekete geçiren önemli bir başlık. Nef, ilk KSS projesini bu alanda gerçekleştiren şirketlerden biri. Yola çıkış hikayesini ise Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, şöyle paylaşıyor: “Bugün Türkiye’de yanında eşi bulunmayan 10 kadından 7’si temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Ve bu sorun temel ihtiyaçlarla da bitmiyor. Şiddet görme, dışlanma, sağlık sorunları, zedelenen ruh sağlığı, biriken borçlar gibi çok sayıda problemle baş etmeye çalışıyorlar. Bunlar harekete geçmek için bizi motive eden en basit veriler oldu. Kadınların karşılaştığı problemler, bunların çok daha fazlası. Biz de bu ihtiyaçlara bir nebze destek olabilmek için yola çıktık. Nef Vakfı aracılığı, sosyal hizmetler ve kamu kuruluşlarıyla iş birliği neticesinde ulaştığımız yardıma muhtaç ailelere ve kadınlara her ay düzenli maddi yardım ulaştırma şeklinde destek veriyorduk. Bir hediye gönderim ihtiyacıyla eşi vefat edince zor durumda kalmış ve çok çocuklu olduğundan dolayı da iş gücüne katılamayan kadınlarla el emeği bir ürün ürettirerek başlayan hikaye, şimdi HAY Atölye markasına dönüştü. Satışlara başlanılması, kurumsal iş birlikleri ve projenin duygusu, yarattığı yardımlaşma ve dahil olma hissi sayesinde 318 kadın bu markanın üreticisi oldu.”

UZUN SOLUKLU PROJELER

Şirketlerin KSS projelerini hayata geçirirken önem verdiği en önemli konu, projenin sürdürülebilir ve uzun soluklu olabilmesi. Pek çok şirketin 15 yılın üzerinde bir süre zarfında devam eden projeleri var. Örneğin Anadolu Efes, 23 yıldır “Gelecek Tarımda” projesini yürütüyor. 1982’den bu yana kesintisiz olarak yürüttükleri çalışmalar sonucunda tescilli 17 adet arpa ve 7 adet şerbetçiotu çeşidi geliştirdiklerinden bahseden Anadolu Efes Kurumsal İletişim Müdürü Simge Abay, “Anadolu Efes için maltlık arpa ve şerbetçiotu yetiştiren sözleşmeli çiftçi sayısı günümüzde 3 bin 500 civarında. 37 yıldır Türkiye’deki maltlık arpa üreticisine destek vererek sektörde her yıl 30 milyon dolarlık iş hacmi yaratıyoruz. Doğrudan ya da dolaylı olarak 8 binden fazla çiftçi ailesinin geçimini sağlıyoruz” diyor. Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü ise KSS stratejileriyle ilgili şöyle konuşuyor: “70’li yıllardan bu yana kültür ve sanatın toplumsal kalkınmada önemini vurgularcasına çeşitli çalışmaların öncüsü olan bir bankayız. Örneğin 1971 yılında, ünlü Türk Ozanı Yunus Emre’nin ölümünün 650’nci yıldönümü vesilesiyle İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Semineri beklentilerin de ötesinde bir ilgiyle karşılandı. Bu seminerin bildirilerinin bir kitap halinde yayınlanmasıyla başlayan süreç, sonunda Akbank’ın girişimi üzerine UNESCO, 1971 yılında anılacak dünya büyükleri listesine Yunus Emre’yi de katmış. Yine o yıllarda başlayan ve bugünlere gelen, birkaç kuşağın yetişmesine de tanıklık eden Akbank Çocuk Tiyatrosu da en eski ama hala sürdürdüğümüz çalışmalarımız arasında yer alıyor. Akbank Sanat, bu yıl kuruluşunun 26’ncı yılını kutluyor. Bu yıl 29’uncusunu gerçekleştirdiğimiz Akbank Caz Festivali, 13’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Contemporary Istanbul etki alanı yüksek diğer projelerimizden.”



CÜNEYT YAVUZ / MAVİ CEO'SU

2 BİN 500 YUVAYA ULAŞILDI



13 yıl sürdü Uzun soluklu ilk kurumsal sosyal sorumluluk projemiz, 1997-2009 arasında Türkiye Basketbol Federasyonu’yla birlikte hayata geçirdiğimiz The Best Five Mavi Jeans Basketbol Kampları’ydı. Birçok yetenekli genci, Amerika’dan gelen NBA koçlarıyla buluşturduk. 5 bine yakın öğrenciyle 500’e yakın Türk antrenörün katıldığı kamplarda, Valentin Pastal, Ender Aslan, Birkan Batuk, Mehmet Yağmur, Berent Kavaklıoğlu gibi başarılı basketbolcular yetişti.

Indıgo Turtles 2014 yılında nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarını korumayı amaçladığımız Indigo Turtles projesine başladık. 6 yıldır aralıksız olarak Ekolojik Araştırmalar Derneği’nin (EKAD) çalışmalarına destek veriyor ve caretta caretta’ları Mavi’yle buluşturuyoruz. Mavi ekibinden bugüne kadar direktör, müdür, sorumlu, mağaza çalışanı gibi farklı görevlerdeki yaklaşık 120 kişi, sosyal medya takipçileri ve kadın bursiyerlerden ise 41 kişi EKAD kampında gönüllü olarak çalışmalara katıldı.

Büyük gelişim

Indigo Turtles tişörtleriyle müşterilerimizi de bu özel projeye dahil ediyoruz. Indigo Turtles etiketli tişörtlerden alanlar, 5 deniz kaplumbağası evlat edinerek Akdeniz’e hayat veriyor. Her yıl 7 bine yakın Mavi müşterisi, satın aldığı tişörtler aracılığıyla projenin gönüllü elçisine dönüşüyor. EKAD 20 yıl önce çalışmalarına başladığında bölgede sadece 500 yuva varken bu sayı geçen yıl 2 bin 500’e ulaştı.











ZEYNEP BODUR OKYAY / KALE GRUBU VE KSV YKB

4 BİN 751 GENÇ MESLEK SAHİBİ YAPILDI



Eğitim odağı 1989 yılında başlattığımız meslek eğitimleri, kurumsallaştırılarak 1991 yılında kurulan ve yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğüm Dr. İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV) tarafından hayata geçirildi. O günden itibaren de meslek edindirme kursları düzenliyoruz. Vakfın faaliyetlerine, inşaat sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek ve işsiz gençlere meslek edindirmek amacıyla yurt genelinde açılan Fayans ve Seramik Kaplamacılığı Usta Kursları’yla başladık.

İstihdam sağladı Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde başlattığımız kurslarla meslek edindirmenin yanında on binlerce öğrenciye de burs sağladık. Toplam 453 kurs açıldı. Meslek edindirme kurslarıyla bugüne kadar 4 bin 751 işsiz genç meslek sahibi yapıldı. Geliştirme ve uyum kurslarıyla da inşaat sektörüne 4 bin 313 vasıflı usta kazandırdık.

Kadın ustalar Ayrıca Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek inşaat sektörüne kadın usta yetiştirdik. İnşaat sektöründe ilk defa kadın istihdamına yönelik bir faaliyet başlattık. Bugün KSV olarak 291 öğrenciye eğitim bursu veriyoruz. 2001 yılından bu yana başta üniversite öğrencileri olmak üzere toplam 850 öğrenciye burs desteği sağladık.











NURTEN ÖZTÜRK / OPET YÖNETİM KURULU KURUCU ÜYESİ

20 MİLYON KİŞİYE DOKUNDUK



İlk göz ağrısı Uzun soluklu 6 büyük sosyal sorumluluk projesine imza attık. Projelerimizin her biri birbirinden değerli olmakla birlikte Temiz Tuvalet Kampanyası, ilk göz ağrımız. Markamızın, bu yıl 19 yaşını geride bırakan ilk sosyal sorumluluk projesi Temiz Tuvalet kampanyasıyla kendi istasyonlarımızdan başlayarak tuvalet temizliği ve hijyenini yaygınlaştırdık ve kalıcı hale getirmeyi başardık.

Yurt dışı açılımı Türkiye genelinde sürdürdüğümüz kampanyayla 10 milyondan fazla kişiye birebir temizlik ve hijyen eğitimi verdik. Projenin bundan sonraki adımlarında Türkiye’de yapılan çalışmaların toplumun her kademesine yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir kılınmasını hedeflerken Arabistan ve Makedonya ile başlayan yurt dışı açılımlarının devam etmesini öngörüyoruz.

Kaç kişiye ulaştı? Tüm projelerimizde insanımızın duygularını ve düşüncelerini önemseyerek yalnız uygulayıcı değil takipçi de olduk. Gelecekte çok daha fazla şirketin ve bireysel katılımcıların KSS projelerine gönül verip bütçe ayırmasını arzuluyoruz. 2000 yılından bugüne kadar sosyal sorumluluk projemize her yıl ortalama 5 milyon dolar bütçe ayırarak 20 milyondan fazla kişinin hayatına birebir dokunduk.











