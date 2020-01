İlk KSS projemiz

CÜNEYT YAVUZ / MAVİ CEO'SU

2 BİN 500 YUVAYA ULAŞILDI



13 yıl sürdü Uzun soluklu ilk kurumsal sosyal sorumluluk projemiz, 1997-2009 arasında Türkiye Basketbol Federasyonu’yla birlikte hayata geçirdiğimiz The Best Five Mavi Jeans Basketbol Kampları’ydı. Birçok yetenekli genci, Amerika’dan gelen NBA koçlarıyla buluşturduk. 5 bine yakın öğrenciyle 500’e yakın Türk antrenörün katıldığı kamplarda, Valentin Pastal, Ender Aslan, Birkan Batuk, Mehmet Yağmur, Berent Kavaklıoğlu gibi başarılı basketbolcular yetişti.

Indıgo Turtles 2014 yılında nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarını korumayı amaçladığımız Indigo Turtles projesine başladık. 6 yıldır aralıksız olarak Ekolojik Araştırmalar Derneği’nin (EKAD) çalışmalarına destek veriyor ve caretta caretta’ları Mavi’yle buluşturuyoruz. Mavi ekibinden bugüne kadar direktör, müdür, sorumlu, mağaza çalışanı gibi farklı görevlerdeki yaklaşık 120 kişi, sosyal medya takipçileri ve kadın bursiyerlerden ise 41 kişi EKAD kampında gönüllü olarak çalışmalara katıldı.

Büyük gelişim

Indigo Turtles tişörtleriyle müşterilerimizi de bu özel projeye dahil ediyoruz. Indigo Turtles etiketli tişörtlerden alanlar, 5 deniz kaplumbağası evlat edinerek Akdeniz’e hayat veriyor. Her yıl 7 bine yakın Mavi müşterisi, satın aldığı tişörtler aracılığıyla projenin gönüllü elçisine dönüşüyor. EKAD 20 yıl önce çalışmalarına başladığında bölgede sadece 500 yuva varken bu sayı geçen yıl 2 bin 500’e ulaştı.