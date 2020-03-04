Öncelikler listesi

Nilüfer Gözütok Ünal

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“Vazgeçilmez hedef” olarak tanımladıkları bu önceliklerin başında bazıları için büyüme bazıları için kârlılık bazıları için de özkaynağı güçlendirmek var. Örneğin Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, all-line’da büyüme, müşteri ve çalışan mutluluğu ve yenilikçiliğin vazgeçemeyeceği üç başlık olduğunu söylerken, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, üretim, finansal yönetim ve yatırımın kendisi için bu yılın vazgeçilmez konuları olduğunu belirtiyor.

Yeni bir on yıla girerken iş dünyası, 2020 için takip etmekten vazgeçmeyeceği hedefleri belirlemiş durumda. Bu hedefler aslında ekonominin gidişatına da ışık tutuyor. Örneğin, bu yıl Reysaş Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven için öncelikli üç konu nakitte kalmak, özkaynakları korumak ve kârlılık. Grup kârlılık oranında yüzde 30’luk bir artışın kendisi için 2020’de vazgeçilmez olduğunu belirten Döven, bunun nedenini de şöyle açıklıyor: “Çünkü eğer nakitte kalmazsak, itibar, ödeme, huzur ve güven olmuyor. Hem müşteri hem çalışan hem de bankalar nezdinde itibarımızın devam etmesi için nakitte kalmamız gerekiyor.

İbrahim Polat Holding CEO’su Baran Demir, bu yıl vazgeçemeyeceği konuların özkaynağı güçlendirmek, nakitte kalmak ve pazar payını korumak olduğunu söylüyor. Büyümeyi öngörmediklerinin altını çizen Demir, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Genelde borçluluğu az olan bir şirketler grubuyuz. Yeni borçlara girmek istemiyoruz. Bu nedenle sağlam özkaynak borç dengemizi korumaya devam etmek niyetindeyiz. Seramik sektöründe geçen yıl daralma yaşandı. Bu bizi de etkiledi. 2020’de yüzde 8-10 civarında olan iç pazar payımızı korumak ve yüzde 55 civarında olan ihracat oranımızı daha yukarıya çıkarmak arzusundayız.” Tıpkı Durmuş Döven ve Baran Demir gibi bu yıl iş dünyasında neredeyse tüm liderler kendileri için vazgeçilmez 3 hedefle yol alıyor. İşte o hedefler...

BÜYÜME PEŞİNDEKİLER

Bu yıl birçok grup ve şirket için büyüme öncelikli hedef. Abdi İbrahim CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu, 2020’de yurt içi ve yurt dışında büyümeye, bunun yanı sıra yatırımlarına da aynı hızla devam etmeye odaklanacaklarını söylüyor. 2019’da TL bazında pazar yüzde 32,2 büyürken kendilerinin yüzde 36 büyüdüklerini ifade eden Taşpolatoğlu, “Bu yıl da pazarın üzerinde büyümeye devam edeceğiz” diyor. Baymak CEO’su Ender Çolak, 2019’daki yüzde 25’lik büyümenin ardından bu yıl yüzde 30 büyümeyi hedefliyor. Büyürken odağına pazar payını artırmayı ve müşteri deneyimini koyuyor. Geçtiğimiz yıl yurt içi kombi pazarındaki yüzde 20-25 daralmaya karşın pazar paylarını yüzde 13,2’den yüzde 13,4’e çıkardıklarını, klimadaki yüzde 30- 35’lik daralmaya karşı buradaki pazar payını da yüzde 6,7’den yüzde 8,4’e çıkardıklarını belirten Çolak, “2020’de pazar payımızı daha da artırmayı planlıyoruz” diyor. Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül, büyüme, müşteri ve verimliliğe odaklanmanın kendileri için değişilmezler arasında yer aldığını ifade ediyor. Büyüme ajandası kapsamında ihracat ve yatırımları geliştirmeye devam edeceklerini de dile getiren Karagül, sözlerine şöyle devam ediyor: “2019 üçüncü çeyrek rakamlarına baktığımızda, küçülen pazarda müşteri odaklılığımız ve kazanımlarımızla otomotiv segmentinde pazar payımızı artırdık. Bu yatırımlarımızı yeni yılda da devam ettirerek orta ve uzun vadede sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefliyoruz.” Asaş Genel Müdürü Derya Hatiboğlu kendi vazgeçilmez hedeflerini büyüme, kârlılık ve risk yönetimi olarak belirtiyor. “2019’da tonaj olarak yüzde 9 büyüdük. 2020’de bunun biraz daha üzerinde büyüme hedefimiz var. Sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirebilmemiz için kârlılığı gözeterek faaliyet gösterdiğimiz ve bizim için yeni tüm coğrafyalarda büyümekten ve her alanda etkin risk yönetimini yapmaktan vazgeçmemiz mümkün değil” diye konuşuyor.

DOĞRU FİYATLAMA VE SATIN ALMA

Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu da sürdürülebilir ve dengeli büyümenin çok önemli olduğunu belirtiyor. Geçtiğimiz yılı 1,8 milyar TL ciro ile kapatan şirket, bu yıl Euro bazında en az yüzde 10 büyüme hedefliyor. Sahillioğlu, bu büyümenin kârlı olması için doğru fiyatlandırma politikasına ve doğru satın almaya odaklandıklarını söylüyor. AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, 2020’de vazgeçemeyeceği 3 konunun BES fon büyüklüğünde sektör liderliğini korumak, hayat sigortası pazarında büyümek ve dijitalleşme yatırımlarını devam ettirmek olacağını ifade ediyor. Kuruca, “Fon büyüklüğü ve sağlıklı fon yönetimi bizim için çok önemli, çünkü sektörümüzde asıl değer yaratan olgular bunlar” diyor.

“KIRILGAN PİYASADA KÂRI ARTIRACAĞIZ”

Kârlılık da hiç olmadığı kadar şirketler için kritik bir gündem haline geldi. MNG Faktoring Genel Müdürü Gökay Yavuz, kârlılığı yüzde 15-20 arasında artırmayı planlıyor. Özellikle sürdürülebilir kârlılığın her zaman öncelikleri arasında ilk sırada yer aldığının altını çizen Yavuz, “Bu yıl finansal piyasaları çok kırılgan ve belirsiz gördüğümüz için agresif bir büyüme hedefimiz yok, mevcut büyüklüğümüzü koruyup daha verimli çalışarak kârımızı artıracağız” diyor. Faydasıçok Holding Yönetim Kurulu Başkanı Naci Faydasıçok için 3 kritik öncelik kâr, pazar payı ve büyüme. Faydasıçok, bu kapsamda neler yapacaklarını şöyle anlatıyor: “Pazar payımızı koruyarak yüzde 10 büyümeyi hedefliyoruz. Yeni yatırımlarımızı gerçekleştirebilmek için kârlılık olmazsa olmaz. Büyüme ise pazar payımızı koruyabilmek için olmazsa olmazımız.” Bupa Acıbadem Sigorta CEO’su Gökhan Gürcan, kendisi için üç temel odak noktayı şöyle paylaşıyor: “Kârlılık seviyemizi 2019’un üzerine taşımak, bizim için önemli olan sermaye maliyetinin üzerinde gelir elde etmek demek. Yüzde 15’in üzerinde özkaynak getirisi elde etmek istiyoruz. Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik faaliyetlerle, yeni değer önermeleri sonucunda net tavsiye skorunu artırmaya çalışacağız. MNG Faktoring Genel Müdürü Yavuz Gökay, kârını artırırken pazar payını da korumaya ve maliyetlerini çok yükseltmemeye odaklanacak. Yavuz, bu noktada şöyle konuşuyor: “Maliyetlerimizde daha fazla teknoloji kullanarak enflasyonun altında yüzde 7’lik bir artış planlıyoruz.”

PAZAR PAYI YAKIN MARKAJDA

Liderler hem pazar payını korumak hem pazar payı kazanmak için bu yıl önemli bir mücadele verecek. Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, bu yıl kendisi için en önemli konunun pazar payını korumak hatta daha da artırmak olduğunu söylüyor. “70 ülkede tüm sektörlerde ve 20 yıl süre ile yapılan bir araştırmaya göre; bir şirketin pazar payı, o şirketin en yakın rakibinin 2 katı ve üzeri ise şirketin kârlılığı sektör ortalamasının 2,5 katı fazlası oluyor” diyen Önen, bunun için pazar paylarını daha da artırmayı hedeflediklerini belirtiyor. Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu’nun vazgeçemeyeceği üç konu da pazar payı, ciro ve kâr. Ciroyu Euro bazında yüzde 8 artıracaklarını belirten Kavaloğlu, kâr oranlarının 2019 ile aynı olacağını ifade ediyor. “Bizim için en önemli konu nakit akış hızımız. Tahsilatlarımız ortalama 30 günün üzerine çıktı. Thomas Cook’un iflasıyla birlikte özellikle İngiltere, Almanya ve Belçika’da pazar payımızı kaybetmeden sabit tutabilirsek 2020’yi daha rahat atlatabiliriz” diyor. Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, pazar payının büyümesi, yeni neslin değişen ve gelişen teknolojiye adapte olabilmesine katkıda bulunacak çalışmaları sürdürmek ve spora olan desteğin vazgeçemedikleri 3 konu olacağını söylüyor. Hantaloğlu, “2020’de pazar payımızı 1-2 puan daha artırmayı ve yakın gelecekte her 3 bilgisayardan 1’inin Lenovo bilgisayar olmasını hedefliyoruz” diye konuşuyor. Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı’nın gündemindeki 3 vazgeçilmez konu pazar payı, kârlılık ve özkaynak. Çaycı, “Pazar payı dahilinde yüzde 45-50, ihracatta yüzde 55, kârlılık ciro üzerinden yüzde 2-4 büyüme planlıyoruz. Özkaynağı da korumayı hedefliyoruz. Zira cirosal büyüme doğru bir hedef değil. Pazar payını korumak ve kârlılık daha önemli” diyor.

İSTİHDAM HASSASİYETİ

Şirketler istihdam konusunda da oldukça hassas. Pegasus Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “2020’de vazgeçemeyeceğimiz 3 konu istihdam, filo büyümesi ve tabii ki dijital dönüşüm” diyor. Filolarının büyümesi ve pazar ihtiyaçlarının artışına eş değer olarak operasyonel pozisyonların kritik hale geldiğini dile getiren Nane, bu nedenle 2020’de operasyonel alımlarına devam edecek. Şirket, bu yıl 1.000’e yakın ek istihdam yaratmaya hazırlanıyor. Tat Bakliyat Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Memiş için istihdam en vazgeçemeyeceği konu. Gıda sektörü için istihdamdaki azalmanın üretimde azalma anlamına geldiğini ifade eden Memiş, “İkinci önemli konu kalite. Üretimde kalite de tüm alanlardaki gelişimi etkiler ve bundan ödün veremeyiz. Üçüncü önceliğimiz kâr. Bu yıl üretimdeki verimliliği en az yüzde 10 artırmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor. Finansal sağlamlık da gündemdeki en kritik konulardan biri… Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Berkman, 2020’de ihtiyatlı ve muhafazakar olmak mecburiyetinde olduklarını dile getiriyor. Bu kapsamda vazgeçemeyecekleri hedefleri şöyle paylaşıyor: “Nakitte kalmak, aşırı borçlanmamak, mevcut borçları azaltmak en önemli hedefler. Verimliliği artırmak, yeni teknolojileri bu amaçla kullanmak en başta gelen hedeflerimiz olacak.” Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, özellikle son 2 yılda finans yönetimi ve nakit akışına çok önem verdiklerini belirtiyor. “2020 yılında da itibar odaklı yaklaşımımızı devam ettirecek; nakit yönetimi ve finansman çeşitliliğine odaklanarak güçlü mali yapımızı sürdüreceğiz” diyen Timur, hedeflerinin bu doğrultuda, bir yandan Türkiye’deki pazar payını artırırken diğer yandan yurt dışında sektörü başarıyla temsil etmek olduğunu söylüyor.