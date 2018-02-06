En iyiler ne yapacak?

Yasemin Erdoğan

yerdogan@capital.com.tr

Büyük bir şirketin CEO’su, “Aslında herkes genel müdürlerin, üst düzey yöneticilerin işlerinin zorluğunu konuşuyor. Ancak, pazarlama yöneticilerinin işi, bence CEO’lardan daha zor. Çünkü, değişimin en büyük bölümünü onlar yaşıyor, hissediyor” diye konuşuyor. Ona göre CEO’ların işi zor. Teknoloji ve iş modellerinin sürekli değiştiği, bütçelerin kesildiği, müşteri alışkanlıklarının “sismik” bir dönüşümden geçtiği dönemde CMO rolünü üstlenmek de kolay değil. Capital’in gerçekleştirdiği “Türkiye’nin En Başarılı 30 Pazarlama Yöneticisi” araştırması, işte böyle bir ortamda sonuçlandı. Listeyi, sözü edilen zorluklar ve başarılarıyla öne çıkan liderlerin performansı oluştururken, “çarpıcı veriler” de ortaya çıktı. Her zaman olduğu gibi “yıla damgasını vuran pazarlama yöneticilerinin” sıralandığı liste, bizzat sektördeki üst yöneticilerin oylarıyla belirlendi. Listenin zirvesinde geçen yılın birincisi olan Vestel CMO’su Tunç Berkman var. Başarılı performansıyla Vestel markasını zirveye taşıyan Berkman’ı, 6,5 yıldır Yemeksepeti’nin pazarlama direktörlüğünü üstlenen Barış Sönmez izliyor. Üçüncü sırada ise Garanti Bankası’nı “Türkiye’nin dijital bankası” olarak konumlayan ve ciddi bir çıkış yakalayan Garanti Bankası Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer yer alıyor. Onun hemen ardından da geçen yıl Turkcell’e katılan İsmail Bütün geliyor. “En Başarılı 30 CMO” listesine girenlere, zor geçen 2017’yi, 2018 ajandalarını ve odaklanacakları konuları sorduk.

LİDERİN GÖZÜ DİJİTALDE

Son 4 yıldır Vestel’in tüm pazarlama stratejisinden sorumlu olan ve markayı “güçlü ve yerli” olarak konumlayan Tunç Berkman, bu yıl da pazarlama dünyasının oylarıyla ilk sıraya yerleşti. Anket katılımcılarına göre Berkman’ı zirveye taşıyan nitelikler arasında vizyonerliği ve yaratıcılığı öne çıkıyor. Deneyimli yöneticinin 2018 pazarlama ajandası da son derece yoğun. “Artık bildiğimiz tüketici segmentleri kalmadı. Genç veya yaşlı olmanın değil onların yarattığı dijital izlerin ve yaşam tarzlarının belirleyici olduğu bir çağı yaşıyoruz” diyen Vestel Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman, odaklanacağı ilk konuyu “Tüm süreci dijitalleştirmek” olarak özetliyor. Sadece altyapıların değil, çalışanların da teknoloji merkezli olması için önemli yatırımlara yöneldiklerini söyleyen Berkman, “Yeni ne var” sorumuza ise şöyle yanıt veriyor: “Beyaz eşya ve tüketici elektroniği ürünlerinin satın alınması, tam bir omni-channel süreci. İşte bu süreci kolaylaştıracak ve tüketiciye satın alma kolaylığı sağlayacak yeni iş modelleri üzerinde çalışıyoruz. Lansmanını çok yakında yapacağız. Tüm ürünlerimizin akıllı hale gelmesi, tüketicinin üzerinden yük alması için özel çalışmalarımız var. 2018, yapay zeka konusundaki projelerin hayata geçtiği bir dönem olacak. Elimizdeki bütçeyle daha akıllı işler yapmaya çalışıyoruz. Bu bizim için bir ‘challenge’. Mecra karmamızda ise dijital, ana yatırım alanı olacak.”

“OYUN” İÇEREN PAZARLAMA

2017’nin en başarılı CMO’ları arasında ikinci sırada yer alan deneyimli profesyonel, Yemeksepeti Pazarlama Direktörü Barış Sönmez. Sektör lideri Yemeksepeti’nin pazarlama bütçesini yüzde 70 artıracağını ve dijitalleşme atağını sürdüreceğini söyleyen Sönmez, son dönemde iş stratejisinin parçası olan yeni konuları şöyle özetliyor: “2017’de hayata geçirdiğimiz gamification projesinin ilk sonuçlarından çok memnunuz. Gelecek yıl bu proje kapsamında yenilikler planlıyoruz. Diğer yandan hedef kitlemizi genişletmek için kullanıcılarla iletişim kurduğumuz dijital kanal sayısını artıracağız. E-spor ve mobil oyunlara yatırımı yükselteceğiz. Farklı iletişim projelerimiz olacak. ‘Fakat İyi Yedik’, doğum günü videoları, ‘Suç ve Ceza’ gibi duygusal etkileşim yaratan projelerimize yenileri eklenecek. Pazarlama bütçemizi ise yüzde 70 oranında artırıyoruz.”