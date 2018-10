Yasemin Erdoğan

Türkiye’nin önde gelen head hunter’larından (Beyin avcısı) biri, insan kaynakları alanında son yıllarda görülmeyen önemli bir eğilimin öne çıktığına dikkat çekiyordu. Ona göre ekonomideki sıkışıklık ve olumsuz beklentiler, CEO’ları koltuklarından kaldırmayı, transfer etmeyi zorlaştırıyor. İK uzmanına göre, artık yeni dönemde başka bir eğilim var: “Geçmiş yıllarda CEO’ları transfer etmek için yüzde 20 artış yeterliydi. Şimdi büyük holding ve şirket olsa dahi, istenen ücret artışı yüzde 30-40 düzeyine çıkıyor. Bir yandan koltuklarından kaldırmanın zor olduğu CEO’lar varken, diğer tarafta ise arayışta olanların da sayısı artıyor.” Sadece bu insan kaynakları uzmanı değil, başka head hunter ve danışmanlardan da benzer haberler geliyor. Belirsizlik ortamı, iş piyasasındaki birçok dengeyi değiştirmiş durumda. Değişen dengelerden biri de yönetici sirkülasyonu… Üst düzey yöneticilerde sirkülasyon hızı geçmişin oldukça gerisinde. Ancak öte yandan bu veriyle tezat gibi görünen ilginç bir eğilim daha göze çarpıyor. Öyle ki uzmanlara göre CEO’ların iş değiştirme hızı azalsa da “tekliflere açık olma” refleksleri her geçen gün artıyor. Üstelik bu trend sadece CEO veya genel müdürlerde değil, tüm C seviyede göze çarpıyor.

“Portföyümüzdeki üst düzey yöneticiler, son günlerde dikkat çekici bir şekilde tüm olasılıkları dinlemek ve bilmek istiyor. Bu eğilimde artış var” diyen Odgers Berndtson Yönetici Ortağı Ayşe Öztuna Bozoklar, özellikle yurt dışındaki fırsatların mutlaka incelendiğini vurguluyor. Egon Zehnder Türkiye Yönetici Ortağı Murat Yeşildere de eğilimi doğruluyor. Yeşildere, “İş hayatındaki yöneticilerin 3’te 2’sinin olası fırsatlara açık olduğu, teklifleri dinlemek istediği, hatta değerlendirebileceği verisi, uluslararası araştırmalarda da ortaya çıkan sonuçlarla örtüşüyor” diye konuşuyor. Capital’in araştırması, beyin avcılarının portföyünde yer alan “açıktaki CEO”ları mercek altına aldı. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin önde gelen beyin avcılarının portföyünde aktif olarak fırsatlara bakan 600’e yakın CEO-genel müdür var. C seviye diğer pozisyonlar da eklendiğinde bu sayı binleri buluyor.

PORTFÖYDEKİ CEO’LAR

Türkiye’nin önde gelen beyin avcıları, C seviyede iş değiştirme hızı azalsa da aktif arayışa geçen yönetici sayısında artış olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre bu hareket, üst yöneticilerin farklı ülke ve sektörlerde de “nabız tutma” refleksinden kaynaklanıyor. Beyin avcılarının portföylerinde, odaklanılan sektöre göre değişmekle birlikte 8-10’dan 100- 150’ye kadar artan sayıda aktif iş arayan üst yönetici var. Örneğin Adecco Group Türkiye’nin veri tabanında 45-50 üst düzey aday bulunuyor. My Executive Yönetici Ortağı Müge Yalçın, “Yılbaşından itibaren düşünürsek görüştüğüm 50- 60 kadar CEO oldu. Hepsi aktif iş arayışında diyemem ama tümü güzel bir teklif söz konusu olursa değerlendirmeye açık. Yaklaşık 30 kadarı da aktif iş arayışında olan eski yöneticiler” diyor. Msearch Danışmanlık Kurucusu ve Genel Müdürü Ali Midillili, “Sadece linkedin aracılığıyla ulaşan 20 civarında isim var. Bana direkt ulaşanlarla birlikte bu sayı 30’u buluyor” diye konuşuyor. One World Consulting’in veri bankasında 1.000 civarında C seviye aday var. Şirketin yönetici ortağı Tim Bright, şu bilgiyi veriyor: “Ancak bunların hepsi CEO değil. C seviye tepe yöneticiler. Yaklaşık yüzde 10-15’i, yani 100- 150 kişi aktif olarak iş arayışında diyebiliriz.” Russell Reynolds’ın Türkiye portföyünde ise aktif arayıştaki yönetici sayısı 90-100 civarında. Şirketin Türkiye Yöneticisi Burak Gorbon, şunları söylüyor: “Sürekli olarak başarılı CEO ve genel müdürleri takip ediyoruz. Onlarla tanışıyoruz ve veri tabanımızda bu yöneticilerle ilgili bilgilere sahibiz. Bir rol üzerinde çalıştığımız zaman bu yöneticilerle temasa geçerek ilgilerini test ediyoruz. Ben Orta Doğu ve Afrika’dan da sorumlu olduğum için Türk yöneticileri yurt dışı potansiyeli açısından da takip ediyorum.”

ORTAK NOKTA VAR MI?

Beyin avcıları, son dönemde arayışta olan üst yöneticilerin benzer özellikleri olduğunu belirtiyor. Bu ortak noktaları hem yöneticilerin niteliklerinde hem arayış gerekçelerinde görmek mümkün. Korn Ferry Türkiye Genel Müdürü Banu Beste Başol, “Çoğunluğu iş hayatında 25 yılın üzerinde deneyimli, geçmişte çok başarılı projelere imza atmış, iyi eğitimli ve liderlik tecrübeleri yüksek kişiler” diyor. Başol’a göre bu profildeki adayları yeni arayışa iten temel motivasyon, farklı deneyimler edinmek. Adecco Group Türkiye İK Direktörü Akgül Can Beyhan da eğitim düzeyi yüksek bir profilin öne çıktığını belirtiyor. Beyhan’ın yorumları şöyle: “Bu dönemde aktif iş arayışı olan CEO’lara baktığımızda üç temel özellik görülüyor. İlki, açık fikirliler ve kendilerini geliştirmeye açıklar. İkincisi, arayıştaki her 5 CEO’dan 3’ü kendi çalıştığı şirketin içinde yetiştiği için sadık. Son ortak özellik ise Türkiye’nin dinamikleri gereği kriz ve stres yönetimi konusunda diğer ülke adaylarından daha deneyimliler.” Ortak niteliklerden bir diğeri de deneyim kazanılan kurumların ölçeği. Türkiye’de kurumsallaşmış yapılarda CEO değişikliklerinin sık yaşanmadığını söyleyen Russell Reynolds Türkiye yöneticisi Burak Gorbon, “Bizim gözlemimiz kurumsallaşmamış yapılarda daha sık bir değişim var” diyor ve nedenlerini şöyle paylaşıyor: “Şu anda iki CEO/genel müdür tipi öne çıkıyor: Birinci kategoride hiç iş değiştirmemişler var. Bu grupta bütün iş hayatını Koç Holding’de geçiren liderler ile P&G ve Unilever gibi global şirketlerde kariyer peşinde koşanlar yer alıyor. İkinci profil ise bir şekilde böyle bir kurumsal yapının dışına çıkan ve kurumsallaşmamış şirketlerde sık iş değiştiren, değiştirmeye mecbur kalan bir yönetici. İki grup arasında eğitim, sektör, yaş aralığı gibi farklar olduğunu düşünmüyorum. Daha çok kariyer tercihleriyle ilgili sonuçlar veya yöneticinin kontrol edemediği genel şartlar öne çıkıyor.