Emre Karter, Citibank'ın yeni genel müdürü oldu

Citibank, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye genel müdürülüğüne Emre Karter’i atadı

6 ŞUBAT, 20200
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Emre Karter, Citibank'ın yeni genel müdürü oldu

10 yıldır Citibank Türkiye’nin genel müdürlüğü görevini yürüten Serra Akçaoğlu’ndan görevi devralan Emre Karter, Citibank’daki kariyerine Türkiye’de kurumsal bankacılıkta başladı. Daha sonra Türkiye’de nakit yönetimi ve dış ticaretin finansmanını bünyesinde bulunduran işlem bankacılığının başına geçen Karter, 2010 yılında Rusya, Orta ve Doğu Avrupa Global İşlem Bankacılığı başkanlığını üstlendi. Karter, son olarak Dubai’de Ortadoğu ve Afrika’daki 14 ülkeden Sorumlu Global İşlem Bankacılığı Başkanı olarak görev alıyordu. Emre Karter aynı zamanda Citibank Türkiye ve Citi İslami Yatırım Bankası yönetim kurulu üyeliklerini de yürütüyor.

Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümünde mezun olan Karter, yüksek lisansını New Hampshire College’de tamamladı.

Emre Karter, Türkiye’de yaklaşık 400 çalışanı olan ve bu yıl ülkedeki 45. yılını kutlayan bankayı yönetecek. Türkiye’deki faaliyetlerine 1975 yılında kurumsal bankacılık hizmetleri ile başlayan Citi, Türkiye’de kurumsal ve ticari bankacılık hizmetleri sunuyor.

Emre Karter’in atanması öncesinde Citibank Türkiye’nin genel müdürlük görevini yürüten Serra Akçaoğlu, bundan kısa bir süre önce Citibank Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Çokuluslu Şirketler Başkanı olarak atandı.

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