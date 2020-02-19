'Stratejik ortaklığa sıcak bakıyoruz'

Nilüfer GÖZÜTOK ÜNAL

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Boran Uzun, Şubat 2019’da Polonez CEO’su oldu. İTÜ Elektrik Elektronik Bölümü’nden mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimini INSEAD’da tamamlayan Uzun, kariyerine P&G’de başladı. 10 yılı aşkın süre şirkette çeşitli üst düzey görevler üstlendikten sonra sırasıyla Domino’s ve MNG Kargo’da çalıştı. Polonez’i lezzeti ve gurme ürünleri işin odağına koyan bir et şirketi olarak tanımlayan Uzun, Polonez ve Pol Şef markalarıyla tüketiciye ve horeca kanalına hizmet verdiklerini anlatıyor.

“Füme etler, jambonlar Polonez’in yarattığı ürünler. Biz gurme bir şirket olduğumuz için sunduğumuz ürünleri herkesten önce yaparız” diyor. Polonez, şarküteri ürünlerinde pazardaki üç büyük oyuncudan biri. Yıllık 8 bin ton üretim kapasitesine sahip şirket, son 1 yıldır da önemli bir atılım yaşıyor. Boran Uzun’un göreve gelmesiyle birlikte şirket üretim teknolojisini değiştirip üretim kapasitesini de yüzde 50 artırdı. Mevcut tesislerinin dışındaki arsalarına da izin aldıklarını ve tesisi 2 katı büyüklüğe çıkaracak bir bina yatırımı planladıklarını da anlatan Uzun, “Bu yatırımı da önümüzdeki 3 yıl boyunca etap etap gerçekleştireceğiz” diye konuşuyor.

Son birkaç yılda birçok sektör daralmayla karşı karşıya kaldı. Et ürünleri sektöründe ise durum tam tersi. 2018’de hem hacim hem değer olarak sektörün büyüdüğünü belirten Uzun, 2019’un ilk 10 ayında pazarın yüzde 14 büyüdüğünü ifade ediyor ve “Biz de aynı dönemde yüzde 25’in üzerinde büyüdük” diyor. 2020 yılında da Polonez’in gündeminde büyüme var. Şirket ağırlıklı yenilikçi ürün ve ihracatla büyüme peşinde. Bunun için Ar-Ge çalışmalarının kendilerine büyük katkıda bulunacağını söyleyen Uzun, “Yeni bir Ar-Ge kurduk, bütün üretim makinelerinin küçük boyutlarını Ar-Ge merkezimize koyduk. Burada yeni ürünler yaratmaya çalışıyoruz. Yeni yılda birçok lansmanımız olacak” diye konuşuyor. Öte yandan bugün toplam satışlarda yüzde 5 payı olan ihracat konusunda da atağa geçeceklerini açıklayan Uzun, “Gelecek 5 yılda gelirimizin yüzde 20’sini ihracattan elde ediyor olacağız. O zamana kadar ciromuz da 1 milyon TL’ye ulaşacak” diyor.

Yaşanan tüm bu büyümeler Polonez’e olan ilgiyi de artırmış durumda. Birleşme ve satın almalar anlamında özellikle yurt dışından birçok şirketten teklif aldıklarını dile getiren Uzun, bu tekliflere yaklaşımlarını şöyle paylaşıyor: “Yurt içinde ve yurt dışında büyümemize ivme katacak stratejik ortaklıklara sıcak bakıyoruz. Bu şekilde daha da profesyonelleşerek yurt dışında sağlam şekilde büyümemizin mümkün olacağını düşünüyoruz. Gelen birçok teklif var, onları da değerlendiriyoruz.”

“KIZIMLA MAKARON YAPIYORUZ”

Bora Uzun’un hobileri arasında yemek yapmak var. Bu konuda da iddialı. 9 yaşındaki kızıyla sıklıkla mutfağa girdiğini söylüyor. “Kızımla birlikte balık ve hamburger yapıyoruz. Tatlılarda da başa