Capital 2019 Ağustos başlıkları

KAPAK

ZOR YIL KARNESİ

Zorluklarla geçen 2018’de, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi yüzde 17,8 büyüdü. Milyar TL kulübüne ise 23 yeni şirket katılarak toplam üye sayısı 386’ya yükseldi.

SÖYLEŞİ

“5 YILDA 50 MİLYAR TL CİROYU YAKALIRIZ”

TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu, bugünkü hızlarıyla büyümeleri halinde 5 yıl sonra 50 milyar TL ciroya ulaşabileceklerini belirtiyor.

İDİL HANIM’IN YENİ HAYALİ

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Yeni pazarlara bakıyoruz. En önemli hedefim Pınar’ın ihracatını ikiye katlamak” diyor.

İKİ KARDEŞİN GLOBAL PLANI

Sani Şener’in 25 yıl önce kurduğu şirketi Sera, çocuklarına emanet. Sera Group CEO’su Ozan Şener ve kardeşi Damla Şener, inşaat ve turizmde yurt dışı yatırım fırsatlarına bakıyor.

“YURT DIŞINA YÖNELİK 2 KAT BÜYÜYECEĞİZ”

Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, hedefinin 4 yılda gelirin 3’te 1’ini yurt dışından sağlamak olduğunu belirterek “Böylece bugünkünün cironun 2 katına ulaşacağız” diyor.

DOW’UN ÇEVİK HAREKATI

Daha çevik olmayı hedeflediklerini söyleyen Dow Türkiye ve Orta Asya Başkanı İhsan Necipoğlu, ambalaj, tüketici ve altyapı olmak üzere 3 alana odaklandıklarını belirtiyor.

“GOOGLE’A, AMAZON’A İHTİYAÇ KALMAYACAK”

Almanya’da faaliyet gösteren bilişim şirketi KOBİL’in kurucusu İsmet Koyun, yeni piyasaya çıkaracakları mPower’ın Google, Facebook ve Amazon’a olan ihtiyacı kaldıracağını söylüyor.

İŞ’TE İLK KADIN BAŞKAN

İlk söyleşini Capital’e veren İş Bankası’nın yeni yönetim kurulu başkanı Füsun Tümsavaş, “Kaslarımız çok güçlü. Bugünlerden ayağa kalkmamak söz konusu olamaz” diyor.

ARAŞTIRMA

“İLK 20’DEN” GELEN MESAJ

Son 17 yılda, Capital500 listesine giren ilk 20 şirket nasıl değişti? Yaptığımız araştırma en büyük ilk 20’de geleneksel sektörlerin hala ağırlığını koruduğunu gösteriyor.

EN DİPTEN NE GELİYOR?

Ekonomide dipten gelen sinyaller pek parlak değil! Artan maliyetler, likiditeye ulaşımın zorlaşması ve duran yatırımların sektörlerde daralmaya yol açtığını gösteriyor.

KORKUTAN GERİYE GİDİŞ!

24 sektördeki araştırmamız, büyüklük olarak pek çok sektörün 10 yıl öncesine gittiğini gösteriyor. Erimenin giderilmesi için faiz indirimi, ÖTV katkısı ve teşvikler etkili olacak mı?

ŞİRKETLERİN “500” HEDEFİ

Capital500’de yer alan 34 şirketin yöneticisiyle Capital500 hedeflerini, kısa ve orta vadeli planlarını konuştuk. Ajandalarındaki 2 önemli gündem maddesi: Dijitalleşme ve globalleşme.

ÖZEL BÖLÜM

MIT

GELECEK&TRENDLER

YÖNETİM

TAHAMMÜLDE KIRMIZI ÇİZGİ! 264

CEO’ların kimi aynı hatanın tekrarlanmasına kimi ise sabit fikirliliğe tahammül edemiyor.

İş dünyasının önde gelen liderlerinin “kırmızı çizgi”leri tahammül araştırmamızda…

SAUDI TELECOM NASIL DÖNÜŞTÜ?

Türkiye’de uzun yıllar teknoloji ve telekom alanlarında liderlik yapan Cenk Serdar’la Saudi Telecom’da gerçekleştirdiği dönüşümü konuştuk. İşte başarıya götüren detaylar…

GERİ BİLDİRİM FORMÜLLERİ

CEO’lar üst yöneticilerinden aldıkları geri bildirimi sorgulamaya başladı. Daha hızlı olmak için ayda bir yapılan geri bildirim toplantıları yerini haftalık görüşmelere bırakıyor.

MASAYA ANLAM KATAN OBJELER

CEO’ların zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri ofislerinde hangi objelere yer verdiğini hiç merak ettiniz mi? Çalışma alanlarını nasıl kişiselleştirdiklerini sizin için araştırdık.

FİNANS

“GELECEĞİN BANKACILIĞINA HAZIRLANIYORUZ”

Geleceğin bankacılığına hazırlandıklarını söyleyen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, geçen yıl ve 2019’da toplamda 400 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını belirtiyor.

7 VERİYE DİKKAT!

Herkesin gözü Türk bankalarının bilançolarında! Sorunlu alacak ve ikinci grup kredilerde yüzde 11’e gelen oranlar ise alarm veriyor.

“TAHSİLATLAR İYİ, 2018’İ YAKALARIZ”

Garanti Factoring Genel Müdürü Kaya Yıldırım ile sektörün performansını masaya yatırdık. Yıldırım, “Tahsilatlar iyi, 2018’i yakalarız” diyor.

TEKNOLOJİ LİDERLERİ

Bankacılıkta olduğu gibi finansın her alanında teknoloji yatırımları artıyor. Bu trendin arkasında ise müşterinin artık bilgiye her an ve her yerde ulaşma isteği öne çıkıyor.

KONJONKTÜR

ENFLASYONDA KRİTİK DÖNEM

Merkez Bankası’nın ekonomiyi canlandırmak için faiz indirimlerine başlaması 2019’un ikinci yarısını enflasyonun geleceği açasından iyice kritik bir dönem haline getiriyor.

RICHARD BRANSON

KİTAP

PROJEKSİYON

İNSANLAR

İŞ’TE ANADOLU

ŞİRKET DOKTORU

NEVZAT AYDIN

10 SORU

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

AL RIES

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ ABD’nin kazanmak için müttefike ihtiyacı var

Yiğit Kulabaş/ Kendi ekosistemini kur

Thomas Frey/2 milyardan fazla iş yok olacak

Mehmet Öğütçü/ Para, para, para

Jack Welch/ İşe Alımlarda Kontrol Edilecek Beş Kör Nokta

Ali Özgenç/ Akış

Mehmet Gerz / Piyasada FED rahatlığı

YAŞAM

EXPAT