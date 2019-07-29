Capital 2019 Ağustos başlıkları

İşte Ağustos ayının başlıkları
KAPAK
ZOR YIL KARNESİ
Zorluklarla geçen 2018’de, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi yüzde 17,8 büyüdü. Milyar TL kulübüne ise 23 yeni şirket katılarak toplam üye sayısı 386’ya yükseldi.
SÖYLEŞİ
“5 YILDA 50 MİLYAR TL CİROYU YAKALIRIZ”
TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu, bugünkü hızlarıyla büyümeleri halinde 5 yıl sonra 50 milyar TL ciroya ulaşabileceklerini belirtiyor.
İDİL HANIM’IN YENİ HAYALİ
Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Yeni pazarlara bakıyoruz. En önemli hedefim Pınar’ın ihracatını ikiye katlamak” diyor.
İKİ KARDEŞİN GLOBAL PLANI
Sani Şener’in 25 yıl önce kurduğu şirketi Sera, çocuklarına emanet. Sera Group CEO’su Ozan Şener ve kardeşi Damla Şener, inşaat ve turizmde yurt dışı yatırım fırsatlarına bakıyor.
“YURT DIŞINA YÖNELİK 2 KAT BÜYÜYECEĞİZ”
Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, hedefinin 4 yılda gelirin 3’te 1’ini yurt dışından sağlamak olduğunu belirterek “Böylece bugünkünün cironun 2 katına ulaşacağız” diyor.
DOW’UN ÇEVİK HAREKATI
Daha çevik olmayı hedeflediklerini söyleyen Dow Türkiye ve Orta Asya Başkanı İhsan Necipoğlu, ambalaj, tüketici ve altyapı olmak üzere 3 alana odaklandıklarını belirtiyor.
“GOOGLE’A, AMAZON’A İHTİYAÇ KALMAYACAK”
Almanya’da faaliyet gösteren bilişim şirketi KOBİL’in kurucusu İsmet Koyun, yeni piyasaya çıkaracakları mPower’ın Google, Facebook ve Amazon’a olan ihtiyacı kaldıracağını söylüyor.
İŞ’TE İLK KADIN BAŞKAN
İlk söyleşini Capital’e veren İş Bankası’nın yeni yönetim kurulu başkanı Füsun Tümsavaş, “Kaslarımız çok güçlü. Bugünlerden ayağa kalkmamak söz konusu olamaz” diyor.
ARAŞTIRMA
“İLK 20’DEN” GELEN MESAJ
Son 17 yılda, Capital500 listesine giren ilk 20 şirket nasıl değişti? Yaptığımız araştırma en büyük ilk 20’de geleneksel sektörlerin hala ağırlığını koruduğunu gösteriyor.
EN DİPTEN NE GELİYOR?
Ekonomide dipten gelen sinyaller pek parlak değil! Artan maliyetler, likiditeye ulaşımın zorlaşması ve duran yatırımların sektörlerde daralmaya yol açtığını gösteriyor.
KORKUTAN GERİYE GİDİŞ!
24 sektördeki araştırmamız, büyüklük olarak pek çok sektörün 10 yıl öncesine gittiğini gösteriyor. Erimenin giderilmesi için faiz indirimi, ÖTV katkısı ve teşvikler etkili olacak mı?
ŞİRKETLERİN “500” HEDEFİ
Capital500’de yer alan 34 şirketin yöneticisiyle Capital500 hedeflerini, kısa ve orta vadeli planlarını konuştuk. Ajandalarındaki 2 önemli gündem maddesi: Dijitalleşme ve globalleşme.
ÖZEL BÖLÜM
MIT
GELECEK&TRENDLER
YÖNETİM
TAHAMMÜLDE KIRMIZI ÇİZGİ! 264
CEO’ların kimi aynı hatanın tekrarlanmasına kimi ise sabit fikirliliğe tahammül edemiyor.
İş dünyasının önde gelen liderlerinin “kırmızı çizgi”leri tahammül araştırmamızda…
SAUDI TELECOM NASIL DÖNÜŞTÜ?
Türkiye’de uzun yıllar teknoloji ve telekom alanlarında liderlik yapan Cenk Serdar’la Saudi Telecom’da gerçekleştirdiği dönüşümü konuştuk. İşte başarıya götüren detaylar…
GERİ BİLDİRİM FORMÜLLERİ
CEO’lar üst yöneticilerinden aldıkları geri bildirimi sorgulamaya başladı. Daha hızlı olmak için ayda bir yapılan geri bildirim toplantıları yerini haftalık görüşmelere bırakıyor.
MASAYA ANLAM KATAN OBJELER
CEO’ların zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri ofislerinde hangi objelere yer verdiğini hiç merak ettiniz mi? Çalışma alanlarını nasıl kişiselleştirdiklerini sizin için araştırdık.
FİNANS
“GELECEĞİN BANKACILIĞINA HAZIRLANIYORUZ”
Geleceğin bankacılığına hazırlandıklarını söyleyen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, geçen yıl ve 2019’da toplamda 400 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını belirtiyor.
7 VERİYE DİKKAT!
Herkesin gözü Türk bankalarının bilançolarında! Sorunlu alacak ve ikinci grup kredilerde yüzde 11’e gelen oranlar ise alarm veriyor.
“TAHSİLATLAR İYİ, 2018’İ YAKALARIZ”
Garanti Factoring Genel Müdürü Kaya Yıldırım ile sektörün performansını masaya yatırdık. Yıldırım, “Tahsilatlar iyi, 2018’i yakalarız” diyor.
TEKNOLOJİ LİDERLERİ
Bankacılıkta olduğu gibi finansın her alanında teknoloji yatırımları artıyor. Bu trendin arkasında ise müşterinin artık bilgiye her an ve her yerde ulaşma isteği öne çıkıyor.
KONJONKTÜR
ENFLASYONDA KRİTİK DÖNEM
Merkez Bankası’nın ekonomiyi canlandırmak için faiz indirimlerine başlaması 2019’un ikinci yarısını enflasyonun geleceği açasından iyice kritik bir dönem haline getiriyor.
RICHARD BRANSON
KİTAP
PROJEKSİYON
İNSANLAR
İŞ’TE ANADOLU
ŞİRKET DOKTORU
NEVZAT AYDIN
10 SORU
DİJİTAL CEO
ZİRVE YOLU
AL RIES
FINANCE SUITE
KİŞİSEL YATIRIM
GÖRÜŞLER
Ian Bremmer/ ABD’nin kazanmak için müttefike ihtiyacı var
Yiğit Kulabaş/ Kendi ekosistemini kur
Thomas Frey/2 milyardan fazla iş yok olacak
Mehmet Öğütçü/ Para, para, para
Jack Welch/ İşe Alımlarda Kontrol Edilecek Beş Kör Nokta
Ali Özgenç/ Akış
Mehmet Gerz / Piyasada FED rahatlığı
YAŞAM
EXPAT