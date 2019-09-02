Capital 2019 Eylül başlıkları

KAPAK

SINIR ÖTESİ

ALIM DALGASI

“Yurt Dışında Kurulu En Büyük Türk Şirketleri” araştırmasına, sınır ötesindeki Türk şirketlerinin “inorganik büyüme dalgası” damgasını vurdu.

SÖYLEŞİ

“GELECEK LABORATUVARI OLACAĞIZ”

Unilever Türkiye CEO’su Mustafa Seçkin, “Yeni ne varsa pilot uygulaması burada yapılsın. Türkiye hem inovasyon hem bütün iş yapış şekillerinin denendiği ilk ülke olmalı” diyor.

“DARALMA DÖNEMİNDE GELECEĞİ PLANLIYORUZ”

BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, zor dönemde yatırım ve gelecek vizyonlarından vazgeçmediklerini belirterek “2020’de yaraların sarılmaya başlanacağını umuyoruz” diyor.

KORDSA BAŞLIK

Kordsa, son 2 yılda Amerika’da yaklaşık 300 milyon dolara 4 şirket satın aldı. Kordsa CEO’su Ali Çalışkan şirketin yeni dönemini anlattı.

ARAŞTIRMA

DARALMA ENDİŞESİ!

Bu yılın ilk 6 ayında iş makineleri yüzde 74, inşaat yüzde 55, faktoring yüzde 30 daraldı. Pek çok sektörde yıl sonu beklentisi ise daralmanın daha da artacağı yönünde.

DEĞİŞİM PEŞİNDE!

Son 10 yılda portföy yapılarını değiştiren iş dünyasının önde gelen gruplarını ve şirketlerini araştırdık. Konfor alanlarının dışına çıkan büyükler, değişim peşinden gidiyor!

BÜYÜK DESTEK

Binlerce bayisi olan dev şirketler çoğu, daralan piyasa koşullarında bayilerinin sıkıntılarını telafi etmek için kolları sıvamış durumda.

YÖNETİM

DAHA FAZLA AKTİF MÜŞTERİ

Pek çok sektörden şirketin aktif müşteri oranlarını araştıran haberimiz, aktif müşteriye özel yeni yaklaşımları ortaya koyuyor.

AMAZON’DAN GELECEK DERSLERİ

4 yıl boyunca Amazon’da üst düzey yöneticilik yapan John Rossman, Amazon’u başarıya taşıyan, ancak öne çıkmayan modelleri ve stratejileri anlattı.

BÜYÜK CV YAĞMURU

İşsizlik pek çok şirkette aday havuzu nüfusunu 2-3 katına çıkardı. En çok çalışılmak istenen, işveren markası yatırımını yapan gözde şirketlere CV yağıyor.

FİNANS

2.LİGDE YENİ OYUN

Bankacılık sektörünün 2’nci liginde 19 banka rekabet ediyor. Birinci ligi hedefleyen bu bankaların izlediği stratejileri, yaklaşımları ortaya koyduk.

“REEL BÜYÜME YÜZDE 10 OLUR”

Ziraat Sigorta ve Ziraat Emeklilik Genel Müdürü Cenk Kurt, hayat dışı sigortacılığın yılı yüzde 10 reel artıyla kapatacağını öngörüyor.

FİNANSIN HIZLILARI!

Bankacılık dışı finans kategorilerinde 15 kadın lider dikkat çekiyor. Bu liderler, performanslarıyla şirketlerini geleceğe taşıyor.

KONJONKTÜR

FAİZ İNDİRİMİ CANLANMAYA YETER Mİ?

Faiz indirimin talebi tekrar şaha kaldırması pek mümkün görünmüyor, çünkü satın alma gücündeki düşüş olduğu yerde duruyor.

ÖZEL BÖLÜM

MIT

AKBANK DİJİTAL

GELECEK&TRENDLER

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

KİTAP

İNSANLAR

ŞİRKET DOKTORU

NEVZAT AYDIN

10 SORU

İŞ’TE ANADOLU

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

AL RIES

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ TRUMP’IN DÜNYA LİDERLERİYLE İLİŞKİLERİ

Yiğit Kulabaş/ ÇEVİK ŞİRKET

Thomas Frey/ GELECEĞİN YOLCULUKLARI VE KONFORUN YENİ TANIMI

Mehmet Öğütçü/ YEREL YÖNETİMLERİN ENERJİDE ROLÜ NE OLMALI?

Jack Welch/ PATRONUNUZ SİZİ GÖRMEZDEN GELİRSE NE OLACAK?

Ali Özgenç/ VUCA DÜNYASINDA YÖNETİM

Mehmet Gerz / PİYASALARDA DALGALI SEYİR

YAŞAM

EXPAT