İşte Kasım ayının başlıkları...
KAPAK
ERTELENEN TALEP UMUDU!
Hemen her sektörün en büyük sorunu ertelenen talep… Yaptığımız araştırma ertelenen talebin telafisinin en erken 2020 ve 2021’de gerçekleşeceğini gösteriyor.
SÖYLEŞİ
DOĞAN HOLDİNG’İN YENİ PLANI
POLİMEKS’İN KÖKLÜ DEĞİŞİMİ
Yeni dönemde yatırıma odaklanacaklarını söyleyen Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca, “Rusya, Avrupa ve Türkiye yatırımda hedef bölgelerimiz olacak” diyor.
“ERKEK GİYİMİN YARISI ELENİR”
ARAŞTIRMA
DOSTLUK GÜÇLENİYOR! Capital “Kadın Dostu Şirketler” araştırmasının 7’ncisini gerçekleştirdi. En fazla kadın çalışana sahip ilk 100 şirket, kadın istihdamını artırmaya devam ediyor.
FİYATTA İNOVATİF DÖNEM!
ZOR DÖNEM DERSLERİ
YÖNETİM
TAZELENME TAKTİKLERİ!
CEO’lar yoğun gündemlerinden başını kaldırıp kendilerini nasıl yeniliyor? Yoğun gündemlerinden başlarını kaldırıp dünyayı yakalamak; teknolojideki veya iş yapış/yönetim şekillerindeki yeniliklere hakim olmak için nasıl bir yol izliyorlar? İşte yanıtlar…
FİNANS
HAREKET NE YÖNDE?
Bireysel bankacılıkta trend, kredi kartları ve ihtiyaç kredileri lehine hareketli. Faizlerin düşmesiyle ihtiyaç kredilerinde talep artıyor.
“GÖRÜNMEZ BANKA OLACAĞIZ”
“HEDEFİMİZ 1 MİLYON KULLANICI”
ÖZEL BÖLÜM
MIT
KONJONKTÜR
EKONOMİ “GÜVEN” İSTİYOR!
Tüketici geleceğe güveni düşük olduğunda büyük boyutlu satın alma kararlarını erteliyor. Resesyondan çıkışsa iktisadi birimlerin geleceğe güvenini artırmaktan geçiyor.
RICHARD BRANSON
PROJEKSİYON
KİTAP
İNSANLAR
ŞİRKET DOKTORU
NEVZAT AYDIN
10 SORU
İŞ’TE ANADOLU
DİJİTAL CEO
ADV PLUS
ZİRVE YOLU
AL RIES
FINANCE SUITE
KİŞİSEL YATIRIM
GÖRÜŞLER
Ian Bremmer/ HENÜZ EN KÖTÜSÜNÜ GÖRMEDİK!
Yiğit Kulabaş/ 5G VE ÖTESİ
Mehmet Öğütçü/ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIR MIYIZ?
Jack Welch/ EN BEZDİRİCİ RİTÜEL
Ali Özgenç/ İLETİŞİM VE İŞ BİRLİĞİ
Mehmet Gerz /PİYASALARDA SURİYE SONRASI
YAŞAM
EXPAT