KAPAK

ERTELENEN TALEP UMUDU!

Hemen her sektörün en büyük sorunu ertelenen talep… Yaptığımız araştırma ertelenen talebin telafisinin en erken 2020 ve 2021’de gerçekleşeceğini gösteriyor.

SÖYLEŞİ

DOĞAN HOLDİNG’İN YENİ PLANI

POLİMEKS’İN KÖKLÜ DEĞİŞİMİ

Yeni dönemde yatırıma odaklanacaklarını söyleyen Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca, “Rusya, Avrupa ve Türkiye yatırımda hedef bölgelerimiz olacak” diyor.

“ERKEK GİYİMİN YARISI ELENİR”

ARAŞTIRMA

DOSTLUK GÜÇLENİYOR! Capital “Kadın Dostu Şirketler” araştırmasının 7’ncisini gerçekleştirdi. En fazla kadın çalışana sahip ilk 100 şirket, kadın istihdamını artırmaya devam ediyor.

FİYATTA İNOVATİF DÖNEM!

ZOR DÖNEM DERSLERİ

YÖNETİM

TAZELENME TAKTİKLERİ!

CEO’lar yoğun gündemlerinden başını kaldırıp kendilerini nasıl yeniliyor? Yoğun gündemlerinden başlarını kaldırıp dünyayı yakalamak; teknolojideki veya iş yapış/yönetim şekillerindeki yeniliklere hakim olmak için nasıl bir yol izliyorlar? İşte yanıtlar…

FİNANS

HAREKET NE YÖNDE?

Bireysel bankacılıkta trend, kredi kartları ve ihtiyaç kredileri lehine hareketli. Faizlerin düşmesiyle ihtiyaç kredilerinde talep artıyor.

“GÖRÜNMEZ BANKA OLACAĞIZ”

“HEDEFİMİZ 1 MİLYON KULLANICI”

ÖZEL BÖLÜM

MIT

KONJONKTÜR

EKONOMİ “GÜVEN” İSTİYOR!

Tüketici geleceğe güveni düşük olduğunda büyük boyutlu satın alma kararlarını erteliyor. Resesyondan çıkışsa iktisadi birimlerin geleceğe güvenini artırmaktan geçiyor.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

KİTAP

İNSANLAR

ŞİRKET DOKTORU

NEVZAT AYDIN

10 SORU

İŞ’TE ANADOLU

DİJİTAL CEO

ADV PLUS

ZİRVE YOLU

AL RIES

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ HENÜZ EN KÖTÜSÜNÜ GÖRMEDİK!

Yiğit Kulabaş/ 5G VE ÖTESİ

Mehmet Öğütçü/ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIR MIYIZ?

Jack Welch/ EN BEZDİRİCİ RİTÜEL

Ali Özgenç/ İLETİŞİM VE İŞ BİRLİĞİ

Mehmet Gerz /PİYASALARDA SURİYE SONRASI

YAŞAM

EXPAT