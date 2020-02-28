Capital 2020 Mart başlıkları

KAPAK

KORKUTAN ENGELLER

2020’de büyümenin önündeki riskler devam ediyor… Tekstilden otomotive pek çok sektör büyümeyi baskılayacak engellerle karşı karşıya.

SÖYLEŞİ

“CANLANMA VAR YENİDEN BÜYÜRÜZ”

Talepte canlanmanın başladığını söyleyen Zorlu Grubu CEO’su Ömer Yüngül, 450 milyon dolarlık yatırım bütçeleri olduğunu ve 2020’de hareketli bir yıl yaşayacaklarını belirtiyor.

BEŞİKTAŞ’IN ÇIKIŞ PLANI

Beşiktaş JK’nın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, 2,9 milyar TL’lik borcu olan Beşiktaş’ı düze çıkarmaya çalıştığını belirterek “Yüksek futbolcu kontratlarından kurtulmamız lazım” diyor.

“500 YIL YAŞAYAN BİR ŞİRKET YARATACAĞIZ”

Eti Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı, “500 yıl yaşayacak bir şirket yaratmak istiyoruz. Benim ve kardeşlerimin en büyük hayali bu” diyor.

“LİDERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRDİK”

“Her segmentteki pazar liderliğimizi pekiştirdik” diyen Petrol Ofisi Genel Müdürü Selim Şiper, 2019’da 1 milyar TL civarında yatırım yaptıklarını söylüyor.

“DÜNYADA İLK 10’DAYIZ”

Canovate Grup’un kurucusu Can Gür, dünyada uçtan uca veri merkezi yapan 6’ncı, adyabatik sistem üretiminde de dünyadaki ilk 4 şirketten biri olmayı başardıklarını söylüyor.

ARAŞTIRMA

KSS LİGİNDE SON TABLO

15’incisini gerçekleştirdiğimiz “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması”nda bu yıl da “En sorumlu şirket” Koç Holding oldu. Rahmi Koç halk, Bülent Eczacıbaşı ise iş dünyası gözünde “En Sorumlu Lider” seçildi.

EN GENÇ PROJELER

KSS projelerinin sayısında artış yaşanıyor. Son 2 yılda Doğan Holding’den Boyner Gruba birçok büyük grup, mevcut KSS projelerine yenilerini ekledi.

BÜYÜK EROZYON

İflas ederek elenen şirket sayında ilk sırada inşaat sektörü bulunuyor. Onu plastik, kozmetik, mücevher, otomotiv, özel hastane, un ve perakende sektörleri izliyor.

HEDEF YURT DIŞI!

İç talepteki daralmadan dolayı rotasını yurt dışına çeviren şirketlerin sayısı artıyor. Böylece hem riski dağıtmayı hem yeni pazarlara girerek müşteri sayılarını artırmayı hedefliyorlar.

ÖZEL BÖLÜM

MIT

KONJONKTÜR

BÜYÜME NEREYE?

2019 dördüncü çeyrekte vites yükselten büyümenin nereye gideceği merak ediliyor. Ancak dünya ekonomisindeki yavaşlamadan dolayı büyümenin hızlı olması zor görünüyor.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

KİTAP

İNSANLAR

10 SORU

NEVZAT AYDIN

İŞ’TE ANADOLU

AL RIES

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

YÖNETİM

YÜKSELİŞTEKİ TRENDLERE DİKKAT!

Dünyanın en ünlü yönetim gurularıyla yeni yönetim trendlerini belirledik. Sürdürülebilirlikten iş kültürüne ve maliyetleri azaltacak yeniliklere kadar yeni trendler sayfalarımızda!

GELECEĞİN KURULLARI

“Leading a Board: Chairs’ Practices Across Europe” kitabının yazarlarından Prof. Stanislav Shekshnia yeni dönemde yönetim kurullarının değişen yapısını anlattı.

TRANSFER RÜZGARI

C level’da yönetici transferi son sürat devam ediyor. Domino etkisi yapan transferlerin en önemli nedeni para değil! Artan hedef baskısı ve fikir ayrılıkları istifaları artırıyor.

FİNANS

GELİR/GİDER’DE YENİ DÖNEM

Bu yıl, bankaların işi oldukça zor… Ücret ve komisyonlarda yapılan yeni düzenlemeler, 2020’de bankaların gelirlerinin yaklaşık yüzde 10 azalacağına işaret ediyor.

“2020’DE ATAĞA KALKACAĞIZ”

“2020’de atağa kalkacağız” diyen Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Aynur Eke, temkinli bir bakışla bankacılık dışı finansta her üç sektör için en az yüzde 15 büyüme öngörüyor.

KRİTİK DESTEK

Finansta start up’larla çalışan şirket sayısı artıyor. Axa Sigorta’dan Allianz Türkiye’ye kadar sektörün önde gelen oyuncuları start up’larla ortak sinerji yaratmayı hedefliyor.

“HİSSE VE ALTIN ÖNERİYORUZ”

Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan hisse ve altın ağırlıklı portföy öneriyor. Şirketin model portföyünde THY, Odaş, Halkbank, Emlak GYO ve Aselsan bulunuyor.

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ İSRAİL YÜKSELİRKEN

Ali Özgenç/ OFİSİN SONU GELDİ Mİ?

Mehmet Öğütçü/ HER ŞEY 4. SANAYİ DEVRİMİ’YLE BAŞLADI

Yiğit Kulabaş/ UZUN HAYATA HAZIR MISIN?

Mehmet Gerz / KORONA VİRÜSÜ VE PİYASALAR

YAŞAM

EXPAT