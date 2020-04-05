Capital 2020 Nisan başlıkları

İşte Nisan ayının başlıkları...
KAPAK
“KORONA” REVİZYONU
Korona virüsünün sektörlere etkilerini araştırdık. 2020 büyüme hedeflerinin revize edildiği pek çok sektörde “nakitte kalma” tavsiyesi öne çıkıyor.
SÖYLEŞİ
“GÜÇ DENGESİ DEĞİŞMEYECEK”
Dünya ekonomisinin gidişatını konuştuğumuz ünlü ekonomist Prof. Steve Hanke, “Çin kendini toparlayıp, geri gelecek. Küresel güç dengeleri pek değişmeyecek” diyor.
“AVRUPA’YA AÇILACAĞIZ”
Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim, 2020’de yüzde 20 büyüyeceklerini, yurt dışında 8, yurt içinde ise 2-3 mağaza açacaklarını söylüyor.
YENİ CEO’NUN BÜYÜME PLANI
Koçtaş’ın yeni CEO’su Devrim Kılıçoğlu, “Önümüzdeki 3-4 yıl içinde ciromuzu 4 milyar TL’nin üzerine çıkarmayı planlıyoruz” diyor.
BÜYÜTEN DÖNÜŞÜM!
Beyçelik Holding CEO’su ve OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Yatırımlarımıza devam ediyoruz. Korona sonrası planlarımızı gözden geçirmemiz gerekir ise geçiririz” diyor.
ARAŞTIRMA
KÂRDA TEHLİKE SINIRI
Beyaz eşyadan otomotive 28 sektörde eriyen kâr marjlarını mercek altına aldık. Yaşam sınırının altına inen kârlılıklar alarm veriyor.
UYGUN FİYATTA MÜTHİŞ HIZ!
Perakendede uygun fiyatlı mağaza açma yarışı yaşanıyor. Sadece gıda perakendeciliğinde uygun fiyatlı mağaza sayısı 24 bine ulaşmış durumda.
İŞ’TE 37 CEO
Türkiye’nin en büyük gruplarını yöneten 37 CEO’yu araştırdık. CEO’ların yaşından okullarına kadar merak ettiğiniz her şey araştırmamızda!
YÖNETİM
UZUN ÖMRÜN SIRRI
Capital 500 şirketleri arasında 50 yaş ve üzerindeki şirketleri araştırdık. Uzmanlara göre uzun ömürlü şirketlerin sırrı, DNA’larını sürekli yenilemelerinde yatıyor.
KRİTİK İLKELER
CEO’ların kritik liderlik ilkelerini mercek altına aldık. Kimi “Değişimden korkmayın” diyor kimi ise “Sade ol, işi basitleştir” tavsiyesinde bulunuyor.
“PASİFİ MÜŞTERİ” NASIL KAZANILIR?
Markaya kayıtsız kalan, alım yapmayan “pasif” müşterilerin sayısı hızla artıyor. Markaların hedefi ise toplam müşteriler arasında oranları artan bu grubu yeniden kazanmak.
FİNANS
“SALGININ ETKİSİ ÇOK OLMAZ”
Zurich Sigorta Genel Müdürü Yılmaz Yıldız, korona virüsünün yaza kadar etkisinin azalmasıyla bu yılsonunda elementer tarafta yüzde 10-20 arası büyüme öngörüyor.
UMUT NEREDE?
Her ne kadar korona salgınından dolayı kötü günler yaşasak da finans yöneticileri yılın ikinci yarısı için iyimser. Peki finans sektöründe hangi alanlar umut vadediyor?
KÖTÜ SENARYO FİYATLARA YANSIDI
Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, virüs krizinde birkaç ayda normalleşme eğilimi olması durumunda Türk varlıklara ilginin artacağını belirtiyor.
ÖZEL BÖLÜM
MIT
KONJONKTÜR
VİRÜSLE SAVAŞ EKONOMİSİ
Korona kriziyle ekonomimiz çıktığı resesyona tekrar geri dönebilir. Bu krizden çıkmanın tek yolu ise salgın krizini topyekûn bir savaş olarak kabul etmekten geçiyor.
RICHARD BRANSON
PROJEKSİYON
KİTAP
İNSANLAR
NEVZAT AYDIN
THOMAS FREY
10 SORU
İŞ’TE ANADOLU
DİJİTAL CEO
ZİRVE YOLU
AL RIES
FINANCE SUITE
KİŞİSEL YATIRIM
GÖRÜŞLER
Ian Bremmer/Pdlitik dramlara hazır olun
Mehmet Öğütçü/ Fiyat savaşı bizi nasıl etkileyecek?
Yiğit Kulabaş/ Bir salgının öğrettikleri
Ali Özgenç/ Pandemi Ekonomisi
Mehmet Gerz /Korku piyasaları alt üst etti
YAŞAM
EXPAT