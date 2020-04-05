Capital 2020 Nisan başlıkları

KAPAK

“KORONA” REVİZYONU

Korona virüsünün sektörlere etkilerini araştırdık. 2020 büyüme hedeflerinin revize edildiği pek çok sektörde “nakitte kalma” tavsiyesi öne çıkıyor.

SÖYLEŞİ

“GÜÇ DENGESİ DEĞİŞMEYECEK”

Dünya ekonomisinin gidişatını konuştuğumuz ünlü ekonomist Prof. Steve Hanke, “Çin kendini toparlayıp, geri gelecek. Küresel güç dengeleri pek değişmeyecek” diyor.

“AVRUPA’YA AÇILACAĞIZ”

Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim, 2020’de yüzde 20 büyüyeceklerini, yurt dışında 8, yurt içinde ise 2-3 mağaza açacaklarını söylüyor.

YENİ CEO’NUN BÜYÜME PLANI

Koçtaş’ın yeni CEO’su Devrim Kılıçoğlu, “Önümüzdeki 3-4 yıl içinde ciromuzu 4 milyar TL’nin üzerine çıkarmayı planlıyoruz” diyor.

BÜYÜTEN DÖNÜŞÜM!

Beyçelik Holding CEO’su ve OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Yatırımlarımıza devam ediyoruz. Korona sonrası planlarımızı gözden geçirmemiz gerekir ise geçiririz” diyor.

ARAŞTIRMA

KÂRDA TEHLİKE SINIRI

Beyaz eşyadan otomotive 28 sektörde eriyen kâr marjlarını mercek altına aldık. Yaşam sınırının altına inen kârlılıklar alarm veriyor.

UYGUN FİYATTA MÜTHİŞ HIZ!

Perakendede uygun fiyatlı mağaza açma yarışı yaşanıyor. Sadece gıda perakendeciliğinde uygun fiyatlı mağaza sayısı 24 bine ulaşmış durumda.

İŞ’TE 37 CEO

Türkiye’nin en büyük gruplarını yöneten 37 CEO’yu araştırdık. CEO’ların yaşından okullarına kadar merak ettiğiniz her şey araştırmamızda!

YÖNETİM

UZUN ÖMRÜN SIRRI

Capital 500 şirketleri arasında 50 yaş ve üzerindeki şirketleri araştırdık. Uzmanlara göre uzun ömürlü şirketlerin sırrı, DNA’larını sürekli yenilemelerinde yatıyor.

KRİTİK İLKELER

CEO’ların kritik liderlik ilkelerini mercek altına aldık. Kimi “Değişimden korkmayın” diyor kimi ise “Sade ol, işi basitleştir” tavsiyesinde bulunuyor.

“PASİFİ MÜŞTERİ” NASIL KAZANILIR?

Markaya kayıtsız kalan, alım yapmayan “pasif” müşterilerin sayısı hızla artıyor. Markaların hedefi ise toplam müşteriler arasında oranları artan bu grubu yeniden kazanmak.

FİNANS

“SALGININ ETKİSİ ÇOK OLMAZ”

Zurich Sigorta Genel Müdürü Yılmaz Yıldız, korona virüsünün yaza kadar etkisinin azalmasıyla bu yılsonunda elementer tarafta yüzde 10-20 arası büyüme öngörüyor.

UMUT NEREDE?

Her ne kadar korona salgınından dolayı kötü günler yaşasak da finans yöneticileri yılın ikinci yarısı için iyimser. Peki finans sektöründe hangi alanlar umut vadediyor?

KÖTÜ SENARYO FİYATLARA YANSIDI

Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, virüs krizinde birkaç ayda normalleşme eğilimi olması durumunda Türk varlıklara ilginin artacağını belirtiyor.

ÖZEL BÖLÜM

MIT

KONJONKTÜR

VİRÜSLE SAVAŞ EKONOMİSİ

Korona kriziyle ekonomimiz çıktığı resesyona tekrar geri dönebilir. Bu krizden çıkmanın tek yolu ise salgın krizini topyekûn bir savaş olarak kabul etmekten geçiyor.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

KİTAP

İNSANLAR

NEVZAT AYDIN

THOMAS FREY

10 SORU

İŞ’TE ANADOLU

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

AL RIES

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/Pdlitik dramlara hazır olun

Mehmet Öğütçü/ Fiyat savaşı bizi nasıl etkileyecek?

Yiğit Kulabaş/ Bir salgının öğrettikleri

Ali Özgenç/ Pandemi Ekonomisi

Mehmet Gerz /Korku piyasaları alt üst etti

YAŞAM

EXPAT