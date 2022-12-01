Capital 2022 Aralık başlıkları

KAPAK

BEĞENİ YARIŞINDA HAREKETLİ TABLO

22.’sini gerçekleştirdiğimiz “En Beğenilen Şirketler” araştırmasında bu yıl Koç Holding liderliğini, Arçelik de ikinciliği korurken Eczacıbaşı Topluluğu 3’üncü sıraya yükseldi.

SÖYLEŞİ

“ENERJİMİZ YÜKSEK 180 ÜLKEYE GİRERİZ”

2023’ün sıçrama yılı olacağını söyleyen DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Enerjimiz yüksek, gelecek 5 yılda 180 ülkede olma hedefimiz var” diye konuşuyor.

“YATIRIM DÖNEMİNE GİRİYORUZ”

Kiralanabilir projelere odaklandıklarını belirten Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, başta ABD ve Avrupa’da çok sayıda yeni projeyi hayata geçirdiklerini belirtiyor.

“2023’TE PAZARYERİ OLACAĞIZ”

“2023’te hedefimiz pazaryeri olmak” diyen Koçtaş CEO’su Devrim Kılıçoğlu, yurt dışında komşu ülkelerdeki yatırım fırsatlarını araştırdıklarını söylüyor.

“İHRACATA BAĞIMLILIK CEZALANDIRILACAK”

Çin’in ekonomik gelişimini 30 yıldır takip eden ekonomist George Marcus, “Büyük ölçüde ihracata bağımlıysanız, riskleriniz de yüksek olacak” diyor.

“İSMİMİZİ AVRUPA’DA DUYURACAĞIZ”

Şimdiye kadar hep sessiz ilerlemeyi tercih ettiklerini söyleyen ZE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren, bundan sonra Avrupa’da isimlerini duyuracaklarını belirtiyor.

ARAŞTIRMA

ALIM ZAMANI MI?

Şirketlerin gündeminde inorganik büyüme fırsatları var! Global büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için satın alma fırsatlarını izleyen şirketleri ve alım fırsatı olan 100 şirketi araştırdık.

SATIŞA DÖNÜŞE ÇOKLU KANAL DOPİNGİ

Tüketiciler artık mağaza ziyareti yapsa da alımlarını online platformlardan gerçekleştirmeyi tercih edebiliyor. Bu değişim, mağaza ve e-ticarette satışa dönüş oranını da etkiliyor.

GİDENİ KAZANMAK MÜMKÜN MÜ?

Uzmanlar, giden müşterinin geri kazanılmasıyla ciddi bir hacim yaratılacağını düşünüyor. Bunun yolu da omni-channel ve kişiselleştirme yatırımlarından geçiyor.

TEMKİNLİ DÖNEM BİTTİ Mİ?

Artan yatırım maliyetleri ve hammadde tedarikindeki sorunlar pazara yeni ürün çıkarma sıklığını etkiliyor. 2021’de azalan lansman sayısında bu yıl az da olsa artış yaşanıyor.

YÖNETİM

30 BAŞARILI CMO’NUN 2022 ODAĞI

Bu yıl 22’nci kez “Yılın En Başarılı 30 Pazarlama Lideri”ni seçtik. Fiyat artışları ve bunun getireceği müşteri kaybı CMO’ları en çok zorlayan konuların başında bulunuyor.

ÇALIŞANI CEZBETME YARIŞI

Yeni dönemde “Çalışan bağlılığı” şirketlerin ajandasında ilk sıralarda yer alıyor. Çalışana yatırım bütçesinin pandemi öncesine göre ortalamada 2’ye katlaması da bunun bir göstergesi

“HEDEF HER KATEGORİDE LİDERLİK”

Beyaz Kağıt Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Doğrul, 4 yıl önce temizlik ürünleri kategorisinde listelere bile giremezken bugün liderliği yakaladıklarını söylüyor.

İLHAM VEREN LİDERLER

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin CEO ve patronlarına, iş dünyasından kendilerinde iz bırakan isimleri sorduk. Cevaplar “İlham Veren Liderler” araştırmamızda!

“ANA SORUN ENFLASYON DEĞİL, İŞ GÜCÜ”

Daniel Gross’la “Yetenek: Enerji Verenler, Yaratıcılar ve Kazananlar Nasıl Belirlenir” kitabını yazan Prof. Tyler Cowen, organizasyonlar için en büyük engelin sermaye değil yetenek olduğunu söylüyor.

FİNANS

“2023 BAŞINDA AÇILMA OLUR”

Rotasını bireysel ve KOBİ’ye çeviren Fibabanka’nın genel müdürü Ömer Mert, kurumsal kredilerin yüzde 20, bireysel ile KOBİ kredilerinin ise yüzde 40-40 pay alacağını belirtiyor.

GERÇEKLER NE DİYOR?

Rakamlar banka kârlarının enflasyon karşısında eridiğini gösteriyor. Değişim rüzgarı esen bankacılık sektöründe gerçekleri, yeni dönemin trendlerini araştırdık.

“TRAFİKTE 8 MİLYAR TL ZARAR VAR”

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, 2023’te prim üretiminde her branşın büyüme göstereceğini belirtiyor.

“YUKARI TREND DEVAM EDECEK”

HSBC Portföy Yönetimi Genel Müdürü Nilgün Şimşek, “Olası düzeltmeler olabilir. Ancak piyasa koşulları yukarı hareketi destekliyor. Düzeltmeler geçici olacak diyor.

KONJONKTÜR

GLOBALDE RAHATLAMA BAŞLADI MI?

Piyasalar iyiden iyiye ufukta sıkı para politikasının sonunu görmeye başladı. Bütün bu gelişmelerin sonucunda gelişmekte olan ülkelerde görünüm biraz rahatlamaya başladı.

RICHARD BRANSON

KİTAP

PROJEKSİYON

İNSANLAR

ON SORU

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ UKRAYNA’DAKİ NÜKLEER SEÇENEKLER

Yiğit Kulabaş/ TWITTER 2.0

Ali Özgenç/ KORKU FAKTÖRÜ

Mehmet Öğütçü/ YENİ FIRSAT PENCERESİ

Mehmet Gerz /PİYASALARDA ENFLASYON İYİMSERLİĞİ

INFOCARD

YAŞAM