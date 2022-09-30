Capital 2022 Ekim başlıkları

KAPAK

“TÜRKİYE’YE YATIRIMA DEVAM”

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, “Doğan Yatırım Modeli” adını verdikleri yeni iş yapış paradigmasıyla özellikle yenilenebilir enerji, teknoloji, mobilite ve katma değerli sanayi alanlarında büyümeyi hedefliyoruz” diyor.

SÖYLEŞİ

“ÇOK BÜYÜK BİR YATIRIM YAPACAĞIZ”

Danone Türkiye Genel Müdürü Cem Küçükcan, yeni yapıda daha fazla güç ve hız kazandıklarını söylüyor ve “İhracat kapasitesini artıracak çok büyük bir yatırım yapacağız” diyor.

“ÇİN İÇE DÖNÜYOR”

Deloitte Çin Baş Ekonomisti Xu Sitao, Çin ekonomisinin karşı karşıya kaldığı en önemli riskleri ve bu risklerden korunma stratejilerini anlattı.

“DIŞ TİCARET FAZLAMIZ VAR”

Üretiminin yüzde 75’ini yerlileştiren Daikin Türkiye’nin CEO’su Hasan Önder, Euro bazlı yüksek büyümelerine dikkat çekiyor ve “Dış ticaret fazlamız var” diyor.

“AVANTAJ BİZDEN YANA”

Avrupa’daki enerji kısıtlamalarından dolayı talebin Türkiye’ye kaydığını belirten Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, “Avantaj bizden yana” diyor.

ARAŞTIRMA

FIRTINA AJANDASI!

Türkiye’nin önemli grup ve şirketlerini yöneten 12 lider fırtınalı yeni ortamda öncelik listesini ve ajandasını güncelledi.

GÜÇLÜ İŞ İNSANLARI

Capital Dergisi’nin bu yıl 18’inci kez hazırladığı araştırma, Türk iş dünyasının en güçlü 30 liderini ortaya koyuyor.

TEHLİKE SÜRÜYOR

Pek çok sektörde pandemi öncesine göre tedarik süresinde 6 kata ulaşan uzamalar var. Bu “tehlikeli uzama”, şirketleri ihtiyaçtan fazla siparişe ve stoka yöneltiyor.

KAPASİTEDE ALARM SİNYALLERİ

Çin’den kayan talep dolayısıyla pek çok sektörde mevcut kapasite yetersiz kalıyor. Yatırım konusunda her oyuncunun zorlandığı konuysa finansmana erişim.

YÖNETİM

MAKASTA DENGE ARAYIŞI

Yeni dönemde uzman ve müdür seviye maaşları birbirine yaklaştı. Müdür ve C-seviye ücretlerindeki makas ise hala açıklığını koruyor. Ücret makasında yeni denge aranıyor.

ZİRVEYİ “KÖKLÜ”LER KORUYOR

İş dünyasında son 20 yılın belki de en büyük gündemi “değişim”. Değişim uyarınca dünyada asırlık şirketlerin tahtı sarsılırken Türkiye’de durum farklı. Milyar dolarlar kulübünde zirvede köklü şirketler yer alıyor.

FİNANS

“AÇIK” HAREKET BAŞLADI

Global açık bankacılık pazarının 2026 yılında 48,1 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Türkiye’de ise bankacılık, fintek ve farklı sektörlerden şirketlere yeni fırsatlar sunuyor.

“VADELER KISALDI BÜYÜME AZALIYOR”

Bankacılıkta ağustos sonrasından itibaren rüzgar farklı esmeye başladı. Türkiye Finans Katılım Genel Müdürü Murat Akşam, yeni dönemde kredilerde vadelerin anormal kısaldığına dikkat çekiyor.

BEŞ MİLYON AŞILIR MI?

Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS), hayatımıza 2014’te girdi. Sağlık sigortasının lider oyuncuları, özel sağlık sigortalarından TSS’ye kayışın devam edeceği görüşünde.

KONJONKTÜR

HEDEFLER GERÇEKÇİ Mİ?

Hedeflenen ortalama dolar kuru, 2023 için 21,5 TL. Bu hedeflere yüzde 5 ve 5,5 gibi bir büyüme ve azalan bir cari açıkla ulaşılması planlanıyor. Peki bu hedefler gerçekçi mi?

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

ON SORU

KİTAP

THOMAS FREY

İŞ’TE ANADOLU

DİJİTAL CEO

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Brezilya demokrasisine tehdit

Yiğit Kulabaş/ Milisaniye ekonomisi

Mehmet Öğütçü/ Kraliçe öldü, kral çıplak mı?

Ali Özgenç/ Kültürü şekillendiren davranışlar

Mehmet Gerz / Borsada spekülasyondan çıkan dersler

INFOCARD

YAŞAM