Capital 2022 Eylül başlıkları

İşte Eylül ayının başlıkları...
KAPAK
YERİNE KOYMADA KRİTİK YÜKSELİŞ
Küresel resesyon endişeleriyle azalan talep ve düşen emtia fiyatlarına rağmen otomotiv, ev tekstili, elektronik ve hızlı tüketimde ürünü yerine koyma maliyeti artmaya devam ediyor.
SÖYLEŞİ
“YENİ BİR OYUN KURUYORUZ”
5 yılda 32 milyar TL yatırım yapacaklarını söyleyen Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, “İklim teknolojileri alanında da yeni bir oyun daha kurmak üzereyiz” diyor.
ROTADA BÜYÜK DEĞİŞİM
Mercedes-Benz Otomotiv’in icra kurulu ve otomobil grubu başkanı Şükrü Bekdikhan, şirketin rotasını lükse ve elektrikli araca yönelteceklerini söylüyor.
“ORGANİK BÜYÜME HEDEFLİYORUZ”
1,5 ay önce görevine başlayan Aytemiz Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, “Birleşme veya satın alma gibi bir planımız yok. Organik büyüme hedefliyoruz” diyor.
“YURT DIŞINDA YENİ YATIRIMLARIN ARİFESİNDEYİZ”
“İntikam alışverişiyle lüks talebi büyümeye devam ediyor” diyen Beymen Group CEO’su Elif Çapçı, yurt dışında yeni yatırımların arifesinde olduklarını söylüyor.
ARAŞTIRMA
GLOBAL 50 ŞİRKET
Capital Dergisi’nin bu yıl 15’inci kez hazırladığı araştırma, Türk şirketlerinin yeniden krizlerden fırsat yaratma odağına döndüklerini ortaya koyuyor.
GLOBAL AĞDA TÜRKİYE ATAĞI
P&G’den Unilever’e global devler, son 10 yılda Türkiye cirosunu birkaç katına çıkardı. Rusya’ya getirilen yaptırımlar da Türkiye ofislerinin üretim ve yönetimsel önemini artırdı.
GİRİŞ SEVİYE ÜRÜN DOPİNGİ
Tüketici talebi giriş seviyesindeki en uygun fiyatlı ürünlere doğru kayıyor. Araştırmamıza göre 2019-2022 arasında 31 kategoriden 22’si “giriş seviye ürün” payını artırdı.
YÖNETİM
LİDERİN EN BÜYÜK KORKUSU
Önceden yetersiz görünmek ve başarısızlıktan korkan liderleri, bugün en çok küresel açlık, hammadde sıkıntısı, artan maliyetler ve nakit sıkıntısı korkutuyor.
GENÇ NESLE ERKEN DEVİR
Ailede liderliği devralma yaşı gençleşiyor! Genç yaşta liderlik koltuğuna oturan liderler, daha fazla tecrübe kazandıklarını, hatalarından ders çıkararak işi daha hızlı öğrendiklerini söylüyor.
YENİ CEO NEREDEN?
Türkiye’de son 3 yılda atanan ve ilk kez CEO koltuğuna oturanların yüzde 30’u satış, yüzde 19’u ise operasyon kökenli. Pazarlama kökenlilerin ise ağırlığı azalıyor.
FİNANS
UMUT VAR MI?
Regülasyonlarla kredi büyümesi durma noktasına geldi. Ancak kredi paketi beklentisiyle bu yıl ticari kredilerin, kredilerde itici güç olacağı senaryosu sürüyor.
“YENİ OYUNCUYA YER YOK”
Sektörde yeni oyuncuya yer olmadığını söyleyen Birleşik Ödeme CEO’su İlker Sözdinler, “Mevcut oyuncular arasında konsolidasyon bekliyorum” diye konuşuyor.
ESKİYE DÖNÜŞ MÜMKÜN MÜ?
Leasingde yöneticiler, belirsizlikler azalmadan, yatırım ortamı iyileşmeden ve döviz kurlarındaki oynaklık düşmeden penetrasyonun yükselmesini beklemiyor.
“İHRACAT FAKTORİNGİNDE İVME SÜRECEK”
Ulusal Faktoring Genel Müdürü İzak Koenka, “İhracat faktoringinde yıl sonunda yüzde 140’a varan büyüme sürecek” diyor.
KONJONKTÜR 34
ENFLASYON DÜŞER Mİ?
Artık iyice seçim ekonomisine doğru giriyoruz. Bu ortamda enflasyonun düşmesini bırakın, resmi TÜFE enflasyonunun yüzde 100’lerin üzerine çıkmaması işten bile değil.
RICHARD BRANSON
PROJEKSİYON
İNSANLAR
KİTAP
THOMAS FREY
ON SORU
DİJİTAL CEO
ZİRVE YOLU
İŞ’TE ANADOLU
FINANCE SUITE
KİŞİSEL YATIRIM
GÖRÜŞLER
Ian Bremmer/ Pelosi’nin ziyareti ve ikilem
Yiğit Kulabaş/ 5G’li hayat
Ali Özgenç/ Problemini arayan çözüm
Mehmet Öğütçü/ Enerjide büyük değişim
Mehmet Gerz / Borsada yükseliş sürer mi?
INFOCARD
YAŞAM