Capital 2022 Eylül başlıkları

KAPAK

YERİNE KOYMADA KRİTİK YÜKSELİŞ

Küresel resesyon endişeleriyle azalan talep ve düşen emtia fiyatlarına rağmen otomotiv, ev tekstili, elektronik ve hızlı tüketimde ürünü yerine koyma maliyeti artmaya devam ediyor.

SÖYLEŞİ

“YENİ BİR OYUN KURUYORUZ”

5 yılda 32 milyar TL yatırım yapacaklarını söyleyen Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, “İklim teknolojileri alanında da yeni bir oyun daha kurmak üzereyiz” diyor.

ROTADA BÜYÜK DEĞİŞİM

Mercedes-Benz Otomotiv’in icra kurulu ve otomobil grubu başkanı Şükrü Bekdikhan, şirketin rotasını lükse ve elektrikli araca yönelteceklerini söylüyor.

“ORGANİK BÜYÜME HEDEFLİYORUZ”

1,5 ay önce görevine başlayan Aytemiz Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, “Birleşme veya satın alma gibi bir planımız yok. Organik büyüme hedefliyoruz” diyor.

“YURT DIŞINDA YENİ YATIRIMLARIN ARİFESİNDEYİZ”

“İntikam alışverişiyle lüks talebi büyümeye devam ediyor” diyen Beymen Group CEO’su Elif Çapçı, yurt dışında yeni yatırımların arifesinde olduklarını söylüyor.

ARAŞTIRMA

GLOBAL 50 ŞİRKET

Capital Dergisi’nin bu yıl 15’inci kez hazırladığı araştırma, Türk şirketlerinin yeniden krizlerden fırsat yaratma odağına döndüklerini ortaya koyuyor.

GLOBAL AĞDA TÜRKİYE ATAĞI

P&G’den Unilever’e global devler, son 10 yılda Türkiye cirosunu birkaç katına çıkardı. Rusya’ya getirilen yaptırımlar da Türkiye ofislerinin üretim ve yönetimsel önemini artırdı.

GİRİŞ SEVİYE ÜRÜN DOPİNGİ

Tüketici talebi giriş seviyesindeki en uygun fiyatlı ürünlere doğru kayıyor. Araştırmamıza göre 2019-2022 arasında 31 kategoriden 22’si “giriş seviye ürün” payını artırdı.

YÖNETİM

LİDERİN EN BÜYÜK KORKUSU

Önceden yetersiz görünmek ve başarısızlıktan korkan liderleri, bugün en çok küresel açlık, hammadde sıkıntısı, artan maliyetler ve nakit sıkıntısı korkutuyor.

GENÇ NESLE ERKEN DEVİR

Ailede liderliği devralma yaşı gençleşiyor! Genç yaşta liderlik koltuğuna oturan liderler, daha fazla tecrübe kazandıklarını, hatalarından ders çıkararak işi daha hızlı öğrendiklerini söylüyor.

YENİ CEO NEREDEN?

Türkiye’de son 3 yılda atanan ve ilk kez CEO koltuğuna oturanların yüzde 30’u satış, yüzde 19’u ise operasyon kökenli. Pazarlama kökenlilerin ise ağırlığı azalıyor.

FİNANS

UMUT VAR MI?

Regülasyonlarla kredi büyümesi durma noktasına geldi. Ancak kredi paketi beklentisiyle bu yıl ticari kredilerin, kredilerde itici güç olacağı senaryosu sürüyor.

“YENİ OYUNCUYA YER YOK”

Sektörde yeni oyuncuya yer olmadığını söyleyen Birleşik Ödeme CEO’su İlker Sözdinler, “Mevcut oyuncular arasında konsolidasyon bekliyorum” diye konuşuyor.

ESKİYE DÖNÜŞ MÜMKÜN MÜ?

Leasingde yöneticiler, belirsizlikler azalmadan, yatırım ortamı iyileşmeden ve döviz kurlarındaki oynaklık düşmeden penetrasyonun yükselmesini beklemiyor.

“İHRACAT FAKTORİNGİNDE İVME SÜRECEK”

Ulusal Faktoring Genel Müdürü İzak Koenka, “İhracat faktoringinde yıl sonunda yüzde 140’a varan büyüme sürecek” diyor.

KONJONKTÜR 34

ENFLASYON DÜŞER Mİ?

Artık iyice seçim ekonomisine doğru giriyoruz. Bu ortamda enflasyonun düşmesini bırakın, resmi TÜFE enflasyonunun yüzde 100’lerin üzerine çıkmaması işten bile değil.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

KİTAP

THOMAS FREY

ON SORU

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

İŞ’TE ANADOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Pelosi’nin ziyareti ve ikilem

Yiğit Kulabaş/ 5G’li hayat

Ali Özgenç/ Problemini arayan çözüm

Mehmet Öğütçü/ Enerjide büyük değişim

Mehmet Gerz / Borsada yükseliş sürer mi?

INFOCARD

YAŞAM