Capital 2023 Ağustos başlıkları

KAPAK

DENGE YILI

Capital500 şirketleri, zorlu bir yıla rağmen reel olarak ciroda yüzde 10,6, kârlılıktaysa yüzde 27,6 büyüdü. Dev şirketler geçen yılki başarılı performanslarıyla yeni bir denge yakaladı.

SÖYLEŞİ

KİBAR’IN FIRSAT AJANDASI

Amerika pazarında büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, enerjide Avrupa’da, turizmdeyse Türkiye’de sürpriz girişler yapacaklarını belirtiyor.

“ARTIK DAHA İDDİALIYIZ”

Şangay’da başarılı olanların dünyanın her yerinde başarılı olacağını söyleyen TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su ve ATA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Kurdoğlu, gelişmiş ülkeleri de radarlarına aldıklarını söylüyor.

“YENİ FIRSATLARIN PEŞİNDEYİZ”

Yeni girecekleri işlerde Brisa ve Kordsa büyüklüğünde şirketler çıkaracaklarını söyleyen Sabancı Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar, “Yeni fırsatların peşindeyiz” diyor.

“FIRTINAYLA BOĞUŞUYORUZ”

Global krizin fırtınaya dönüştüğünü söyleyen Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, fırtınada esnek olup katma değerli üretim yapan şirketlerin başarılı olacağını belirtiyor.

“BU YIL 2019 KÂRLILIKLARINI GEÇECEĞİZ”

Yeni yatırımlarla büyüme hızlarını artıracaklarını söyleyen Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu, bu yıl 2019 kârlılıklarını geçeceklerini belirtiyor.

ARAŞTIRMA

İKİNCİ YARI YIL HESAPLARI

29 sektörün ikinci yarı yıl projeksiyonlarını araştırdık. 16 sektörde ilk yarıya göre büyüme, 5 sektörde mevcudu koruma, 8 sektördeyse yavaşlama beklentisi ağır basıyor.

KÂRDA NEREDEYİZ?

Beyaz eşyadan mobilyaya Türkiye’de pek çok sektör yabancı rakiplerine karşı düşük kâr marjlarıyla çalışıyor. Araştırmamıza göre 21 sektörden 15’i kârlılıkta dünyanın gerisinde!

ENDİŞE BÜYÜYOR

Sektörel enflasyon baskı sürüyor. Haziran 2023 verilerine göre 9 sektörde, sektörel enflasyon yüzde 50’nin üzerinde… Yıl sonu tahminleri ise enflasyonun tekrar artacağını gösteriyor.

DEVLERİN BÜYÜME AJANDASI

Perakendeden lojistiğe, mobilyadan gıdaya kadar 33 şirketin yöneticisi, yeni dönem planlarını ve büyümede odaklandıkları alanları Capital’e anlattı.

YÖNETİM

İHTİYAÇ MI ENGEL Mİ?

Türkiye’deki yönetim kurullarının yüzde 35’inde üyeler 3 yılın üzerinde görev yaparken organizasyonların yüzde 6’sında üyelerin ne zaman değişeceği belli değil.

CEO’NUN VAZGEÇME LİSTESİ

Her gün yeni bir krizle karşı karşıya kalan CEO’lar, hızlı değişim karşısında eski alışkanlıklarından kurtulmak için “vazgeçilecekler” listesi hazırlıyor.

MALİYET TELAFİ YÖNTEMLERİ

Maliyet kontrolü CEO’ların ajandasında ilk sıralarda yer alıyor. PwC tarafından yürütülen CEO Araştırması'na göre her 2 CEO’dan 1’i maliyetleri azaltmak için önlem alıyor.

FİNANS

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK FİNTEK’İ OLACAĞIZ”

Hepsiburada’nın 14,8 milyar TL’lik satış hacminin yüzde 87’si Hepsipay üzerinden geçiyor. Hepsiburada Finansal Hizmetler Grubu CEO’su Erkin Aydın, 5 yılda Türkiye’nin banka dışı en büyük ödeme kuruluşu olmak istediklerini söylüyor.

2012’YE DÖNÜŞ

Bankacılıkta yeni açılan şubelere rağmen sektördeki şube sayısı azalıyor. Hatta bugün gelinen noktada sektör şube sayısında 2012 rakamlarına dönmüş durumda!



“SON ÇEYREK DE DURGUN GEÇECEK”

Bu yıl sektörün 2022’nin gerisinde kalacağını söyleyen Aklease Genel Müdürü Eser Okyay, “Faizler ve yatırım ortamında iyileşme yok, son çeyrek de durgun geçebilir” diyor.

İLK 5’İN PEŞİNDE

BES’te emeklilik şirketlerinin pazar payı savaşları sürerken oyuncular bir üst lige çıkmak için yarışıyor. 5 şirket fon büyüklüğünde yüzde 87,7 ve katılımcı sayısında yüzde 82,4 paya sahip.

“HİSSE AĞIRLIĞI YÜKSEK TUTULABİLİR”

Borsa’da eylül sonuna kadar 7.500’ün de üzerine çıkabileceğini söyleyen Ziraat Yatırım Genel Müdürü Uğur Boğday, portföylerde hisse ağırlığının yüksek tutulabileceğini belirtiyor.

KONJONKTÜR

EKONOMİDE U DÖNÜŞÜ OLUR MU?

TL’deki yüzde 40’lık değer kaybı, ekonomide devalüasyon demek. Bu ayki “konjonktür” sayfalarımızda devalüasyon koşullarına neden olan yeni ekonomi programı ele aldık.

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Prigozhin’den sonra

Yiğit Kulabaş/ X olmak

Mehmet Öğütçü/ Türkiye gibi bir ülkeyi yönetmek kolay değil

Ali Özgenç/ Sorumlu yapay zeka

Mehmet Gerz / Dünya borsalarına yatırım yapmak

RICHARD BRANSON

KİTAP

İNSANLAR

PROJEKSİYON

THOMAS FREY

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ON SORU

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

İŞ’TE ANADOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

INFOCARD

YAŞAM