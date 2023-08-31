Capital 2023 Eylül başlıkları

KAPAK

HAYATTA KALMA KRİTERLERİ

Büyüme hızının yavaşlaması birçok sektörü yaşam sınırının altına getiriyor. Mobilyada üretimde yüzde 5’in altında büyüme, tekstildeyse yüzde 15-20’nin altında büyüme şirketleri zora sokuyor.

SÖYLEŞİ

“ENFLASYON KORKUTMUYOR”

Yatırım gurusu Mark Mobius, yatırım tüyolarını Capital’e anlattı! Mobius, “Enflasyon bizi korkutmuyor. Geliri dolar, maliyetleriyse TL cinsinden olan şirketlerin hisselerini alıyoruz” diyor.

“DEMOKRASİ TEHDİT ALTINDA”

Yeni kitabı “Demokratik Kapitalizmin Krizi” üzerine konuştuğumuz Financial Times Baş Yazarı Martin Wolf, “Dürüst ve yetenekli elitler olmadan, demokrasi yok olur” diyor.

“İSTANBUL’UN AÇIĞINI 6 YILDA KAPATACAĞIZ”

2025’te 500 milyon Euro EBITDA’ya ulaşacaklarını söyleyen TAV Havalimanları CEO’su Serkan Kaptan, “Pandemiye rağmen İstanbul’un açığını 6 yılda kapatmış oluyoruz” diyor.

“BİR SONRAKİ KRİZ KÖŞEDE BEKLİYOR”

Ekonomi danışmanı Dr. Linda Yueh, Türkiye’nin dış borç seviyesinin sürdürülebilir, döviz rezervlerininse yeterli olduğundan emin olması gerektiğini vurguluyor.

ARAŞTIRMA

Global 50

DOSTTAN TEDARİK DÖNEMİ!

Dost veya müttefik ülkeden tedarik anlamına gelen friend shoring trendi, önemli riskler kadar büyük fırsatlar da barındırıyor. Bu yeni eğilim hem dünya hem Türkiye’de yaygınlaşıyor.

İHRACATI KATLAMA PLANLARI

Yeni pazarlara girme arayışındaki pek çok şirket operasyon pazarlarını genişleterek uluslararası arenada rekabetçi konuma gelmek ve büyümeyi katlamayı hedefliyor.

YENİ GÜÇ NEREDEN?

Yeni dönemin kritik gücü doğru lokasyondan ziyade etkin lojistik ile hızlı hizmet sunmak. Büyük ve hantal değil etkin, hızlı ve dijital olmak da yeni dönemin oyun değiştiren kuralları arasında…

YÖNETİM

“YOK ETMEDEN YARATMAK MÜMKÜN”

Mavi okyanus stratejisinin yaratıcılarından Prof. Chan Kim, inovasyonun mevcut durumu yok etmeyi gerektiren bir süreç olmadığını söylüyor. Kim, “Yok etmeden de yaratmak mümkün” diyor.

“KİMİ İŞE ALMAM?”

Liderler kimi işe almak istemiyor? Bülent Eczacıbaşı, gülmeyen insanlarla çalışmak istemiyor. Eti Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Polatoğlu ise kendi fikrine aşık olanlardan uzak duruyor.

HAYALİMDEKİ YATIRIM

Sürekli büyüme ve daha iyisini yapma peşindeki liderler, yeni yatırım hayallerini bir an önce hayata geçirmenin peşinde. CEO ve patronların hayallerini süsleyen yatırımları araştırdık!

FİNANS

“KREDİ TALEBİ CANLI”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Yılın ikinci yarısında ihracat ve tarım alanlarında büyüme olacağını tahmin ediyoruz. Talep çok canlı” diyor.

“İKİNCİ ÇEYREK DAHA KÂRLI”

Sigorta sektöründe güzel bir ilerleme olduğunu belirten Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur, deprem felaketi sonrasında insanların sigortaya yöneldiğini söylüyor.

YAŞAM

“KENDİME YENİLİK KATMA PEŞİNDEYİM”

KONJONKTÜR

TL’NİN DÖNÜŞÜ

Faizin yüzde 25’e çıkarılması, Merkez Bankası’nın KKM hesaplarının ilk etapta yüzde 50’sinin normal TL mevduata dönmesi hedefinin arkasında duracağını gösteriyor.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

KİTAP

THOMAS FREY

İŞ’TE ANADOLU

ON SORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ZİRVE YOLU

DİJİTAL CEO

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Amerika’nın işlevsiz politikaları

Yiğit Kulabaş/ Şimdi ne olacak?

Ali Özgenç/ İş dünyasında yapay zeka

Mehmet Öğütçü/ Çağımızın en önemli önceliği

Mehmet Gerz / Türkiye’nin sürpriz olumlu ayrışması

INFOCARD