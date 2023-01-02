Capital 2023 Ocak başlıkları

KAPAK

RİSKLİ YILA SIKI HAZIRLIK

İş dünyasının yeni yıla bakışını ortaya koyan CEOProfil anketine göre CEO’lar, 2023’ün 2022’ye göre daha belirsiz ve zorlu geçeceği düşünüyor. Ankette “endişeli CEO” sayısındaki artış dikkat çekiyor!

SÖYLEŞİ

“AVRUPA İÇİN 2023 KÖTÜ BİR YIL OLACAK”

“Para doktoru” olarak tanınan Prof. Steve Hanke, “Türk lirasını içinde bulunduğu durumdan kurtarmanın ve düşük faiz oranlarını hemen gerçekleştirmenin bir yolu var: Para kurulu” diyor.

“YATIRIMLARIN MEYVESİNİ TOPLUYORUZ”

Yüzlerce mağaza açarak büyüme formülünden uzaklaştıklarını belirten CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, franchise modeliyle genişleyeceklerini söylüyor.

“DAHA ÇEVİK OLDUK”

Son 5 yılda daha çevik bir yapıya kavuştuklarını söyleyen Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Bitlis, yeni dönemde ise odağında kârlı büyüme olduğunu belirtiyor.

“YERELLEŞME ADIMLARI ATIYORUZ”

Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Artık Avrupa’da sadece pazarlama ve dağıtım yapan bir kuruluş olmaktan çıkan üretim de yapan bir kuruluşa dönüşmek arzusundayız” diyor.

ARAŞTIRMA

SERMAYE ALARMI!

Şirketlerin stok ve ticari alacak gibi varlıklarında büyük sıkıntı var. CEO’ları finansçıya dönüştüren işletme sermaye ihtiyacı artışını ve bunun getirdiği sıkıntıları araştırdık.

ANADOLU’DAN YÜKSELİŞ SİNYALİ

Şirketlerin toplam cirosunda Anadolu illerinin aldığı pay yükseliyor. Pek çok şirket önümüzdeki dönemde Anadolu’da olmadığı şehirlere girme ve yeni yatırım planları yapıyor.

YÖNETİM

13 TRENDE DİKKAT!

2023’ün ücret politikalarını etkileyecek 13 trendi araştırdık. Taban ile tavan arasındaki makasın daraldığı yeni yılda beyaz yakalılar için 2023’te ücretlerde yüzde 60-65 arasında artış tahmin ediliyor.

TAHAMMÜL AZALDI!

Yeni yatırımlarda başarısızlığa tahammül iyice azalmış durumda. Yeni bir yatırım başarısız olursa 1 yıl içinde proje sonlandırılıyor. Başarısız yeni bir ürün ve mağaza içinse süre 6 ay.

FİNANS

“2023’TE SORUNLU ALACAK ORANI YÜKSELECEK”

2022 yılı başında göreve gelen QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, “2022’de neredeyse hiç batık kredi görmedik. Tahsilatlar çok iyi oldu” diyor.

İYİLEŞME SÜRER Mİ?

Bankacılıkta 2022’de sadece kârlılıkta değil başka rasyolarda da iyileşmelere imza atıldı. Son 3 yılda güçlü şekilde toparlanan temel göstergelerde iyileşme kalıcı mı?

“8,5 MİLYON KİŞİYE ULAŞIRIZ”

Katılım Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Ayhan Sincek, “2023 sonunda 8,5 milyon katılımcı sayısına geliriz. Fon büyüklüğünü de 600 milyar TL ile kapatırız.”

“BORSAYA TALEP CANLI KALIR”

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, “Risksiz getiriler enflasyona karşı yetersiz kalacağı için borsaya olan talep canlı kalacak” diyor.

KONJONKTÜR

ENFLASYONLU YILLARA DÖNÜŞ MÜ?

Şimdi enflasyon düşüş eğilimine girmiş gibi görünüyor, fakat artık yeni ortaya çıkan soru, “Acaba enflasyon ne kadar zamanda yeni bir dengeye gelir ve bu yeni denge yüzde kaç olacak?”

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

KİTAP

ON SORU

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

DİJİTAL CEO

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Amerika’da neler oluyor?

Yiğit Kulabaş/ Yapay zekada yeni dönem: ChatGBT

Ali Özgenç/ Şirketler için 2023 trendleri

Mehmet Öğütçü/ Doğal gazda serbest rekabet mümkün mü?

Mehmet Gerz /2023 makro ve siyasi beklentiler

INFOCARD

YAŞAM